Аргентина: Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 6'
Ривер Плейт
12
Мелано
Лукас
24
Перес
Энцо
20
Каско
Милтон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гисси ДиланЗащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Каско МилтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Кинтеро ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +6 =7 -7Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +12 =2 -6ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд
Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|22
|14
|4
|4
|40 - 17
|46
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|6
|3
|34 - 8
|45
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|10
|9
|4
|22 - 17
|39
|4.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|6
|6
|24 - 14
|36
|5.
|Ланус
|22
|9
|9
|4
|29 - 25
|36
|6.
|Расинг Авельянеда
|22
|8
|12
|2
|26 - 22
|36
|7.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|6
|7
|26 - 18
|36
|8.
|Росарио Сентраль
|23
|9
|9
|5
|31 - 29
|36
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|8
|5
|33 - 23
|35
|10.
|Арсенал Саранди
|23
|9
|7
|7
|37 - 32
|34
|11.
|Сан-Лоренсо
|22
|10
|3
|9
|28 - 27
|33
|12.
|Тальерес Кордоба
|22
|9
|4
|9
|32 - 30
|31
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|22
|8
|6
|8
|22 - 20
|30
|14.
|Атлетико Тукуман
|22
|7
|7
|8
|21 - 24
|28
|15.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|21 - 27
|27
|16.
|Индепендьенте
|22
|7
|5
|10
|24 - 25
|26
|17.
|Сентраль Кордоба
|22
|6
|8
|8
|21 - 26
|26
|18.
|Банфилд
|23
|6
|8
|9
|19 - 23
|26
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|5
|11
|22 - 22
|23
|20.
|Патронато де Парана
|23
|5
|8
|10
|22 - 34
|23
|21.
|Альдосиви
|23
|6
|4
|13
|20 - 35
|22
|22.
|Уракан
|23
|5
|7
|11
|17 - 27
|22
|23.
|Колон
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|24.
|Годой Крус
|22
|5
|0
|17
|20 - 46
|15