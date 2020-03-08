Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Атлетико Тукуман
0:0
Первый тайм: 6'
Ривер Плейт
0' 6'
1
Cristian
David
Lucchetti
6
Marcelo
Ortiz
15
Jonathan
Cabral
32
Guillermo
Luis
Ortiz
11
Фернандес
Хосе
Луис
12
Мелано
Лукас
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
19
Nicolas
Aguirre
II
9
Leandro
Diaz
III
26
Gustavo
Toledo
1
Армани
Франко
28
Мартинес
Лукас
II
2
Robert
Rojas
22
Пинола
Хавьер
II
29
Монтьель
Гонсало
26
Фернандес
Игнасио
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
20
Каско
Милтон
7
Суарес
Матиас
19
Борре
Рафаэль
Атлетико Тукуман
4-4-2
Ривер Плейт
3-5-2

Предыдущие игры

Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман
Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +12 =2 -6
ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд
Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Копа де ла Суперлига Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт Копа де ла Суперлига Атлетико Тукуман 0:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:1 Атлетико Тукуман Кубок
Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 0:3 Ривер Плейт Примера Атлетико Тукуман 2:4 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 0:2 Атлетико Тукуман Националь Б Атлетико Тукуман 0:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:1 Атлетико Тукуман Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 22 14 4 4 40 - 17 46
2. Бока Хуниорс 22 13 6 3 34 - 8 45
3. Аргентинос Хуниорс 23 10 9 4 22 - 17 39
4. Велес Сарсфилд 22 10 6 6 24 - 14 36
5. Ланус 22 9 9 4 29 - 25 36
6. Расинг Авельянеда 22 8 12 2 26 - 22 36
7. Дефенса и Хустисия 23 10 6 7 26 - 18 36
8. Росарио Сентраль 23 9 9 5 31 - 29 36
9. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 8 5 33 - 23 35
10. Арсенал Саранди 23 9 7 7 37 - 32 34
11. Сан-Лоренсо 22 10 3 9 28 - 27 33
12. Тальерес Кордоба 22 9 4 9 32 - 30 31
13. Эстудиантес Ла-Плата 22 8 6 8 22 - 20 30
14. Атлетико Тукуман 22 7 7 8 21 - 24 28
15. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 21 - 27 27
16. Индепендьенте 22 7 5 10 24 - 25 26
17. Сентраль Кордоба 22 6 8 8 21 - 26 26
18. Банфилд 23 6 8 9 19 - 23 26
19. Химнасия Ла-Плата 22 6 5 11 22 - 22 23
20. Патронато де Парана 23 5 8 10 22 - 34 23
21. Альдосиви 23 6 4 13 20 - 35 22
22. Уракан 23 5 7 11 17 - 27 22
23. Колон 22 5 3 14 17 - 37 18
24. Годой Крус 22 5 0 17 20 - 46 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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