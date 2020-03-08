Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Зандхаузен
1:1
Перерыв
Санкт-Паули
24' Желтая карточкаПакарада Леарт
0:1
28' ГолViktor Gyoekeres
42' Желтая карточкаKevin Behrens
44' Желтая карточкаMatthew Penney
1:1
45' ПенальтиKevin Behrens
14
Кистер
Тим
27
Robin
Scheu
10
Julius
Biada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Robin ScheuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Julius BiadaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Rick WulleВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Халими БесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Тащи БорисНападающий
-
-
-
37 Finn Becker
-
Главный тренер: Луукай Йош
Ход матча
24'
28'
0:1
42'
44'
45'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Зандхаузен Последние 20 матчей: +4 =9 -7Бохум 4:4 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Хайденхайм
Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Севилья 1:3 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Зандхаузен 1:1 Гамбург Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Зандхаузен Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Ян 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Бохум
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули
Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Зандхаузен: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 2:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|24
|14
|8
|2
|49 - 23
|50
|2.
|Штуттгарт
|24
|13
|5
|6
|40 - 27
|44
|3.
|Гамбург
|25
|12
|8
|5
|48 - 28
|44
|4.
|Хайденхайм
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|25
|10
|6
|9
|37 - 33
|36
|6.
|Дармштадт
|25
|8
|12
|5
|31 - 31
|36
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1
|25
|9
|8
|8
|34 - 33
|35
|8.
|Хольштайн Киль
|1:1
|25
|9
|7
|9
|38 - 38
|34
|9.
|Ян
|25
|9
|5
|11
|36 - 42
|32
|10.
|Ганновер 96
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|11.
|Санкт-Паули
|1:1
|25
|7
|9
|9
|32 - 31
|30
|12.
|Оснабрюк
|25
|7
|8
|10
|32 - 35
|29
|13.
|Нюрнберг
|25
|7
|8
|10
|34 - 45
|29
|14.
|Зандхаузен
|1:1
|25
|6
|11
|8
|29 - 32
|29
|15.
|Бохум
|25
|6
|10
|9
|40 - 45
|28
|16.
|Веен Висбаден
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|17.
|Карлсруэ
|25
|5
|9
|11
|33 - 46
|24
|18.
|Динамо Дрезден
|1:1
|25
|5
|7
|13
|24 - 41
|22