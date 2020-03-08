Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Зандхаузен
1:1
Перерыв
Санкт-Паули
0'
24' Желтая карточка
Пакарада Леарт
0:1
28' Гол
Viktor Gyoekeres
42' Желтая карточка
Kevin Behrens
44' Желтая карточка
Matthew Penney
1:1
45' Пенальти
Kevin Behrens
1
Martin
Fraisl
18
Дикмайер
Деннис
14
Кистер
Тим
2
Жиров
Александр
19
Пакарада
Леарт
27
Robin
Scheu
29
Пауревич
Иван
20
Emanuel
Taffertshofer
10
Julius
Biada
16
Kevin
Behrens
11
Бухаддуз
Азиз
30
Химмельман
Робин
19
Цандер
Лука-Милан
3
Оэстигор
Лео
15
Бубалья
Даниэль
26
Rico
Benatelli
12
Мияичи
Рио
28
Собота
Вальдемар
5
Marvin
Knoll
17
Matthew
Penney
18
Диамантакос
Димитрис
9
Viktor
Gyoekeres
Зандхаузен
4-3-1-2
Санкт-Паули
3-1-4-2

Ход матча

24'
Пакарада Леарт
 
28'
0:1
Viktor Gyoekeres
(Мияичи Рио)
42'
Kevin Behrens
 
44'
 
Matthew Penney
45'
Kevin Behrens
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Зандхаузен Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Бохум 4:4 Зандхаузен Зандхаузен 0:2 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Хайденхайм
Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Севилья 1:3 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Зандхаузен 1:1 Гамбург Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Зандхаузен Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Ян 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Зандхаузен 1:1 Бохум
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули
Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Зандхаузен: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Санкт-Паули 2:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 3:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Бундеслига 2
Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 3:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Зандхаузен 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:3 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 2:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Зандхаузен Бундеслига 2 Зандхаузен 4:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Зандхаузен Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 24 14 8 2 49 - 23 50
2. Штуттгарт 24 13 5 6 40 - 27 44
3. Гамбург 25 12 8 5 48 - 28 44
4. Хайденхайм 25 11 8 6 34 - 26 41
5. Гройтер Фюрт 1:1 25 10 6 9 37 - 33 36
6. Дармштадт 25 8 12 5 31 - 31 36
7. Эрцгебирге Ауэ 1:1 25 9 8 8 34 - 33 35
8. Хольштайн Киль 1:1 25 9 7 9 38 - 38 34
9. Ян 25 9 5 11 36 - 42 32
10. Ганновер 96 25 8 8 9 34 - 37 32
11. Санкт-Паули 1:1 25 7 9 9 32 - 31 30
12. Оснабрюк 25 7 8 10 32 - 35 29
13. Нюрнберг 25 7 8 10 34 - 45 29
14. Зандхаузен 1:1 25 6 11 8 29 - 32 29
15. Бохум 25 6 10 9 40 - 45 28
16. Веен Висбаден 25 6 7 12 31 - 43 25
17. Карлсруэ 25 5 9 11 33 - 46 24
18. Динамо Дрезден 1:1 25 5 7 13 24 - 41 22
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Kevin Behrens из команды Зандхаузен забивает с точки!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Matthew Penney получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Kevin Behrens получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Виктор Дьокереш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Пакарада Леарт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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