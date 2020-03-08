Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Динамо Дрезден
1:1
Перерыв
Эрцгебирге Ауэ
0'
0:1
6' Гол
Хохшайдт Ян
21' Желтая карточка
Доньё Годсвей
22' Желтая карточка
Jacob Rasmussen1
24' Желтая карточка
Петрак Ондржей
43' Желтая карточка
Tom Baumgart
1:1
44' Гол
Patrick Schmidt I
1
Kevin
Broll
2
Вальквист
Линус
23
Баллас
Флориан
4
Jannis
Nikolaou
31
Хамалайнен
Брайан
14
Петрак
Ондржей
5
Бурнич
Дженис
9
Patrick
Schmidt
I
8
Гушбауэр
Йозеф
25
Доньё
Годсвей
13
Макиенок
Симон
1
Martin
Maennel
3
Михоевич
Марко
26
Гонтер
Сёрен
2
Jacob
Rasmussen1
8
Tom
Baumgart
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
20
Calogero
Rizzuto
37
Теструт
Паскаль
10
Назаров
Дмитрий
II
7
Хохшайдт
Ян
Динамо Дрезден
4-2-3-1
Эрцгебирге Ауэ
3-4-3

Ход матча

6'
0:1
Хохшайдт Ян
(Jacob Rasmussen1)
21'
Доньё Годсвей
 
22'
 
Jacob Rasmussen1
24'
Петрак Ондржей
 
43'
 
Tom Baumgart
44'
Patrick Schmidt I
(Доньё Годсвей)
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Ян 1:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:2 Бохум Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт
Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Карлсруэ Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Герта 3:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Арминия Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк

Последние игры между собой

Динамо Дрезден: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Эрцгебирге Ауэ: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:4 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 24 14 8 2 49 - 23 50
2. Штуттгарт 24 13 5 6 40 - 27 44
3. Гамбург 25 12 8 5 48 - 28 44
4. Хайденхайм 25 11 8 6 34 - 26 41
5. Гройтер Фюрт 1:1 25 10 6 9 37 - 33 36
6. Дармштадт 25 8 12 5 31 - 31 36
7. Эрцгебирге Ауэ 1:1 25 9 8 8 34 - 33 35
8. Хольштайн Киль 1:1 25 9 7 9 38 - 38 34
9. Ян 25 9 5 11 36 - 42 32
10. Ганновер 96 25 8 8 9 34 - 37 32
11. Санкт-Паули 1:1 25 7 9 9 32 - 31 30
12. Оснабрюк 25 7 8 10 32 - 35 29
13. Нюрнберг 25 7 8 10 34 - 45 29
14. Зандхаузен 1:1 25 6 11 8 29 - 32 29
15. Бохум 25 6 10 9 40 - 45 28
16. Веен Висбаден 25 6 7 12 31 - 43 25
17. Карлсруэ 25 5 9 11 33 - 46 24
18. Динамо Дрезден 1:1 25 5 7 13 24 - 41 22
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Patrick Schmidt бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Tom Baumgart получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Петрак Ондржей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Якоб Расмуссен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Доньё Годсвей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Хохшайдт Ян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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