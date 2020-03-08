Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Динамо Дрезден
1:1
Перерыв
Эрцгебирге Ауэ
0:1
6' ГолХохшайдт Ян
21' Желтая карточкаДоньё Годсвей
22' Желтая карточкаJacob Rasmussen1
24' Желтая карточкаПетрак Ондржей
43' Желтая карточкаTom Baumgart
1:1
44' ГолPatrick Schmidt I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Защитник
-
20 Эберт ПатрикПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Атик БаришПолузащитник
- Нападающий
-
-
36 Max Kulke
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Louis SamsonЗащитник
- Полузащитник
-
15 Кемпе ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
Ход матча
6'
0:1
21'
22'
24'
43'
44'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +3 =4 -13Ян 1:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:2 Бохум Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:3 Дармштадт
Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Карлсруэ Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Штуттгарт 3:1 Динамо Дрезден Герта 3:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:1 Арминия Гройтер Фюрт 2:0 Динамо Дрезден Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк
Последние игры между собой
Динамо Дрезден: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Эрцгебирге Ауэ: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 6
Динамо Дрезден 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:4 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|24
|14
|8
|2
|49 - 23
|50
|2.
|Штуттгарт
|24
|13
|5
|6
|40 - 27
|44
|3.
|Гамбург
|25
|12
|8
|5
|48 - 28
|44
|4.
|Хайденхайм
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|Гройтер Фюрт
|1:1
|25
|10
|6
|9
|37 - 33
|36
|6.
|Дармштадт
|25
|8
|12
|5
|31 - 31
|36
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1
|25
|9
|8
|8
|34 - 33
|35
|8.
|Хольштайн Киль
|1:1
|25
|9
|7
|9
|38 - 38
|34
|9.
|Ян
|25
|9
|5
|11
|36 - 42
|32
|10.
|Ганновер 96
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|11.
|Санкт-Паули
|1:1
|25
|7
|9
|9
|32 - 31
|30
|12.
|Оснабрюк
|25
|7
|8
|10
|32 - 35
|29
|13.
|Нюрнберг
|25
|7
|8
|10
|34 - 45
|29
|14.
|Зандхаузен
|1:1
|25
|6
|11
|8
|29 - 32
|29
|15.
|Бохум
|25
|6
|10
|9
|40 - 45
|28
|16.
|Веен Висбаден
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|17.
|Карлсруэ
|25
|5
|9
|11
|33 - 46
|24
|18.
|Динамо Дрезден
|1:1
|25
|5
|7
|13
|24 - 41
|22