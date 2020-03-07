Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Гамбург
2:1
Второй тайм: 80'
Ян
0'
22' Желтая карточка
Окороджи Чима
1:0
24' Гол
Летсерт Тимо
39' Желтая карточка
Джатта Бейкери
1:1
40' Гол
Marco Gruettner
2:1
51' Гол
Хант Аарон
67' Желтая карточка
Erik Wekesser
67' Желтая карточка
Marco Gruettner
70' Желтая карточка
Мориц Кристоф
72' Желтая карточка
73' Желтая карточка
 80'
1
Фернандеш
Даниэль
15
Бейер
Луис
25
Летсерт
Тимо
4
Ван
Дронгелен
Рик
21
Ляйбольд
Тим
29
Файн
Адриан
13
Мориц
Кристоф
20
Шауб
Луис
14
Хант
Аарон
18
Джатта
Бейкери
22
Харник
Мартин
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
28
Sebastian
Nachreiner
14
Коррейя
Марсель
36
Окороджи
Чима
9
Jan
George
8
Andreas
Geipl
7
Безушков
Макс
13
Erik
Wekesser
15
Marco
Gruettner
19
Andreas
Albers
Гамбург
4-1-2-1-2
Ян
4-4-2

Ход матча

22'
 
Окороджи Чима
24'
Летсерт Тимо
1:0
39'
Джатта Бейкери
 
40'
1:1
Marco Gruettner
51'
Хант Аарон
(Ляйбольд Тим)
2:1
58'
Киттель Сонни
Шауб Луис
 
67'
 
Erik Wekesser
67'
 
Marco Gruettner
70'
Мориц Кристоф
 
72'
 
Штольце Себастьян
Erik Wekesser
72'
 
73'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Гамбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Гамбург 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Карлсруэ
Бохум 1:3 Гамбург Гамбург 4:1 Нюрнберг Базель 0:2 Гамбург Гамбург 0:4 Шальке 04 Дармштадт 2:2 Гамбург Зандхаузен 1:1 Гамбург Гамбург 0:1 Хайденхайм Оснабрюк 2:1 Гамбург Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Веен Висбаден 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Штуттгарт Гамбург 6:2 Штуттгарт Арминия 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Ян 2:2 Гамбург
Ян Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ян 1:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:0 Ян Ян 1:0 Веен Висбаден Арминия 6:0 Ян
Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Ганновер 96 Бохум 2:3 Ян Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ян 1:0 Санкт-Паули Карлсруэ 4:1 Ян Ян 3:1 Хайденхайм Дармштадт 2:2 Ян Ян 3:3 Оснабрюк Нюрнберг 1:1 Ян Ян 1:0 Зандхаузен Хольштайн Киль 1:2 Ян Ян 2:2 Гамбург Динамо Дрезден 2:1 Ян Ян 2:3 Штуттгарт Веен Висбаден 0:5 Ян

Последние игры между собой

Гамбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Ян: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Ян 2:2 Гамбург Бундеслига 2 Ян 2:1 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 0:5 Ян Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 24 14 8 2 49 - 23 50
2. Штуттгарт 24 13 5 6 40 - 27 44
3. Гамбург 2:1 25 12 8 5 48 - 28 44
4. Хайденхайм 3:1 25 11 8 6 34 - 26 41
5. Дармштадт 0:0 25 8 12 5 31 - 31 36
6. Гройтер Фюрт 24 10 5 9 36 - 32 35
7. Эрцгебирге Ауэ 24 9 7 8 33 - 32 34
8. Хольштайн Киль 24 9 6 9 37 - 37 33
9. Ян 1:2 25 9 5 11 36 - 42 32
10. Ганновер 96 25 8 8 9 34 - 37 32
11. Санкт-Паули 24 7 8 9 31 - 30 29
12. Оснабрюк 25 7 8 10 32 - 35 29
13. Нюрнберг 25 7 8 10 34 - 45 29
14. Зандхаузен 24 6 10 8 28 - 31 28
15. Бохум 0:0 25 6 10 9 40 - 45 28
16. Веен Висбаден 25 6 7 12 31 - 43 25
17. Карлсруэ 1:3 25 5 9 11 33 - 46 24
18. Динамо Дрезден 24 5 6 13 23 - 40 21
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Джатта Бейкери получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Летсерт Тимо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Окороджи Чима получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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