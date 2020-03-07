Германия: Бундеслига 2 2019-2020
22' Желтая карточкаОкороджи Чима
1:0
24' ГолЛетсерт Тимо
39' Желтая карточкаДжатта Бейкери
1:1
40' ГолMarco Gruettner
2:1
51' ГолХант Аарон
67' Желтая карточкаErik Wekesser
67' Желтая карточкаMarco Gruettner
70' Желтая карточкаМориц Кристоф
15
Бейер
Луис
25
Летсерт
Тимо
21
Ляйбольд
Тим
29
Файн
Адриан
20
Шауб
Луис
14
Хант
Аарон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
25 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шауб ЛуисПолузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
34 Книппинг ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Oliver HeinПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
22'
24'
1:0
39'
40'
1:1
51'
2:1
67'
67'
70'
72'
73'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Гамбург Последние 20 матчей: +7 =7 -6Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Гамбург 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Карлсруэ
Бохум 1:3 Гамбург Гамбург 4:1 Нюрнберг Базель 0:2 Гамбург Гамбург 0:4 Шальке 04 Дармштадт 2:2 Гамбург Зандхаузен 1:1 Гамбург Гамбург 0:1 Хайденхайм Оснабрюк 2:1 Гамбург Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Веен Висбаден 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Штуттгарт Гамбург 6:2 Штуттгарт Арминия 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Ян 2:2 Гамбург
Ян Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ян 1:2 Динамо Дрезден Штуттгарт 2:0 Ян Ян 1:0 Веен Висбаден Арминия 6:0 Ян
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Ян: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|24
|14
|8
|2
|49 - 23
|50
|2.
|Штуттгарт
|24
|13
|5
|6
|40 - 27
|44
|3.
|Гамбург
|2:1
|25
|12
|8
|5
|48 - 28
|44
|4.
|Хайденхайм
|3:1
|25
|11
|8
|6
|34 - 26
|41
|5.
|Дармштадт
|0:0
|25
|8
|12
|5
|31 - 31
|36
|6.
|Гройтер Фюрт
|24
|10
|5
|9
|36 - 32
|35
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|24
|9
|7
|8
|33 - 32
|34
|8.
|Хольштайн Киль
|24
|9
|6
|9
|37 - 37
|33
|9.
|Ян
|1:2
|25
|9
|5
|11
|36 - 42
|32
|10.
|Ганновер 96
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|11.
|Санкт-Паули
|24
|7
|8
|9
|31 - 30
|29
|12.
|Оснабрюк
|25
|7
|8
|10
|32 - 35
|29
|13.
|Нюрнберг
|25
|7
|8
|10
|34 - 45
|29
|14.
|Зандхаузен
|24
|6
|10
|8
|28 - 31
|28
|15.
|Бохум
|0:0
|25
|6
|10
|9
|40 - 45
|28
|16.
|Веен Висбаден
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|17.
|Карлсруэ
|1:3
|25
|5
|9
|11
|33 - 46
|24
|18.
|Динамо Дрезден
|24
|5
|6
|13
|23 - 40
|21