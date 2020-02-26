Германия: Бундеслига 2019-2020

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Боруссия М
 
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Стадион:
Боруссия Д

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М
Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Унион Берлин 2:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Вердер Боруссия М 2:1 Рома Байер Л 1:2 Боруссия М
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр
Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Славия Прага Боруссия Д 5:0 Фортуна Герта 1:2 Боруссия Д Барселона 3:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 Падерборн

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Боруссия Д 2:1 Боруссия М Кубок Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 16 4 4 71 - 26 52
2. РБ Лейпциг Заявка 24 14 7 3 62 - 26 49
3. Боруссия Д Заявка 24 14 6 4 66 - 32 48
4. Боруссия М Заявка 23 14 4 5 46 - 27 46
5. Байер Л Заявка 24 13 5 6 41 - 30 44
6. Шальке 04 Заявка 24 9 9 6 32 - 35 36
7. Вольфсбург Заявка 24 9 8 7 34 - 30 35
8. Хоффенхайм Заявка 24 10 4 10 34 - 42 34
9. Фрайбург Заявка 24 9 6 9 31 - 34 33
10. Унион Берлин Заявка 24 9 3 12 31 - 38 30
11. Кёльн Заявка 23 9 2 12 36 - 42 29
12. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 4 11 38 - 37 28
13. Аугсбург Заявка 24 7 6 11 36 - 50 27
14. Герта Заявка 24 7 6 11 30 - 46 27
15. Майнц Заявка 24 8 1 15 33 - 52 25
16. Фортуна Заявка 24 5 6 13 26 - 49 21
17. Вердер Заявка 23 4 5 14 25 - 53 17
18. Падерборн Заявка 24 4 4 16 29 - 52 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия М - Боруссия Д

    До начала игры, которая состоится 07.03.2020, осталось 1 день 21 час 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Прогнозы на матч Боруссия М - Боруссия Д
    Боруссия М
    25.3% (20)
    Ничья
    20.3% (16)
    Боруссия Д
    54.4% (43)
    1:2 Боруссия Д
    32.9% (26)
    2:1 Боруссия М
    13.9% (11)
    1:1 Ничья
    11.4% (9)
    2:2 Ничья
    7.6% (6)
    1:0 Боруссия М
    5.1% (4)
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