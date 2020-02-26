Германия: Бундеслига 2019-2020
Боруссия М
Позже
Стадион: Боруссия Парк
Боруссия Д
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М
Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М Боруссия М 2:0 Падерборн Вольфсбург 2:1 Боруссия М Боруссия М 1:2 Истанбул Башакшехир Боруссия М 2:1 Бавария Боруссия М 4:2 Фрайбург Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Унион Берлин 2:0 Боруссия М Боруссия М 3:1 Вердер Боруссия М 2:1 Рома Байер Л 1:2 Боруссия М
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =3 -5Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр
Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Славия Прага Боруссия Д 5:0 Фортуна Герта 1:2 Боруссия Д Барселона 3:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 Падерборн
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Боруссия Д: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Боруссия М 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Телеком Кап Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия Д 2:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия М 1:0 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|71 - 26
|52
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|62 - 26
|49
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|66 - 32
|48
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|46 - 27
|46
|5.
|Байер Л
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|41 - 30
|44
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|32 - 35
|36
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|34 - 30
|35
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 42
|34
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|31 - 34
|33
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|31 - 38
|30
|11.
|Кёльн
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|36 - 42
|29
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|38 - 37
|28
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|36 - 50
|27
|14.
|Герта
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 46
|27
|15.
|Майнц
|Заявка
|24
|8
|1
|15
|33 - 52
|25
|16.
|Фортуна
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 49
|21
|17.
|Вердер
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|25 - 53
|17
|18.
|Падерборн
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|29 - 52
|16
Боруссия М
25.3% (20)
Ничья
20.3% (16)
Боруссия Д
54.4% (43)
1:2 Боруссия Д
32.9% (26)
2:1 Боруссия М
13.9% (11)
1:1 Ничья
11.4% (9)
2:2 Ничья
7.6% (6)
1:0 Боруссия М
5.1% (4)
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