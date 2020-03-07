Германия: Бундеслига 2019-2020

Первый тайм

48' Команда Байер Л играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Хорошо играет на выходе Градецки Лукаш - мяч в ее руках

46' Тапсоба Эдмон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Диаби Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Венделл Боргес не смог попасть в створ ударом издали

41' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Хавец Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Камада Даити навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Бендер Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Бендер Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Арангис Чарлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Хорошая попытка от Костич Филип , был неплохой удар, но вратарь спас

17' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Роде Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ильзанкер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Г О О О О Л - Хавец Кай изменил счет на табло!

2' Тапсоба Эдмон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.