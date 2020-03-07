Германия: Бундеслига 2019-2020
Байер Л
4:0
Второй тайм: 70'
Стадион: БайАрена
Айнтрахт Фр
1:0
4' ГолХавец Кай
2:0
15' ГолБеллараби Карим
48' Undefined phrase: football_event_Хавец Кай
3:0
50' ГолПаулиньо Пауло II
54' Желтая карточкаВайзер Митчелл
4:0
55' ГолПаулиньо Пауло II
29
Хавец
Кай
19
Диаби
Мусса
18
Туре
Альмами
28
Кор
Доминик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хавец КайПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
15'
48'
50'
54'
55'
4:0
62'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =1 -5Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург
Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л Байер Л 0:2 Ювентус Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург
Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Айнтрахт Фр 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|71 - 26
|52
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|25
|14
|8
|3
|62 - 26
|50
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|66 - 32
|48
|4.
|Байер Л
|4:0 Заявка
|25
|14
|5
|6
|45 - 30
|47
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|46 - 27
|46
|6.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|25
|10
|9
|6
|33 - 35
|39
|7.
|Фрайбург
|2:1 Заявка
|25
|10
|6
|9
|33 - 35
|36
|8.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|25
|9
|9
|7
|34 - 30
|36
|9.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|25
|10
|4
|11
|34 - 43
|34
|10.
|Кёльн
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|38 - 43
|32
|11.
|Унион Берлин
|1:2 Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 40
|30
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:4 Заявка
|24
|8
|4
|12
|38 - 41
|28
|13.
|Герта
|2:2 Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 48
|28
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|36 - 50
|27
|15.
|Майнц
|Заявка
|24
|8
|1
|15
|33 - 52
|25
|16.
|Фортуна
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 49
|21
|17.
|Вердер
|2:2 Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 55
|18
|18.
|Падерборн
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|30 - 54
|16
Прогнозы на матч Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Байер Л
88.1% (163)
Ничья
5.9% (11)
Айнтрахт Фр
5.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
80.7% (138)
Меньше
19.3% (33)
Обе команды забьют
Да
82.46% (141)
Нет
17.54% (30)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
52.4% (97)
2:0 Байер Л
10.3% (19)
3:1 Байер Л
7.6% (14)
3:2 Байер Л
5.4% (10)
1:0 Байер Л
5.4% (10)
1:2 Айнтрахт Фр
3.8% (7)
1:1 Ничья
2.2% (4)
2:2 Ничья
2.2% (4)
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