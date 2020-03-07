Германия: Бундеслига 2019-2020

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Байер Л
4:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
1:0
4' Гол
Хавец Кай
2:0
15' Гол
Беллараби Карим
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Хавец Кай
3:0
50' Гол
Паулиньо Пауло II
54' Желтая карточка
Вайзер Митчелл
4:0
55' Гол
Паулиньо Пауло II
70'
1
Градецки
Лукаш
23
Вайзер
Митчелл
5
Бендер
Свен
12
Тапсоба
Эдмон
18
Венделл
Боргес
15
Баумгартлингер
Юлиан
20
Арангис
Чарлес
38
Беллараби
Карим
29
Хавец
Кай
19
Диаби
Мусса
7
Паулиньо
Пауло
II
1
Трапп
Кевин
3
Ильзанкер
Штефан
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
17
Роде
Себастьян
28
Кор
Доминик
2
Н'Дика
Эван
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
Байер Л
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

4'
Хавец Кай
(Диаби Мусса)
1:0
15'
Беллараби Карим
(Паулиньо Пауло II)
2:0
35'
Та Джонатан
Бендер Свен
 
48'
Хавец Кай
 
50'
Паулиньо Пауло II
(Беллараби Карим)
3:0
54'
Вайзер Митчелл
 
55'
Паулиньо Пауло II
(Хавец Кай)
4:0
57'
 
Гачинович Мийат
Камада Даити
57'
 
Соу Джибриль
Кор Доминик
62'
Бэйли Леон
Хавец Кай
 
67'
Паласиос Эксекиэль
Арангис Чарлес
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Байер Л 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Порту 1:3 Байер Л Байер Л 2:0 Аугсбург
Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л Байер Л 0:2 Ювентус Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург
Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:3 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 16 4 4 71 - 26 52
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 25 14 8 3 62 - 26 50
3. Боруссия Д Заявка 24 14 6 4 66 - 32 48
4. Байер Л 4:0 Заявка 25 14 5 6 45 - 30 47
5. Боруссия М Заявка 23 14 4 5 46 - 27 46
6. Шальке 04 1:0 Заявка 25 10 9 6 33 - 35 39
7. Фрайбург 2:1 Заявка 25 10 6 9 33 - 35 36
8. Вольфсбург 0:0 Заявка 25 9 9 7 34 - 30 36
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 25 10 4 11 34 - 43 34
10. Кёльн Заявка 24 10 2 12 38 - 43 32
11. Унион Берлин 1:2 Заявка 25 9 3 13 32 - 40 30
12. Айнтрахт Фр 0:4 Заявка 24 8 4 12 38 - 41 28
13. Герта 2:2 Заявка 25 7 7 11 32 - 48 28
14. Аугсбург Заявка 24 7 6 11 36 - 50 27
15. Майнц Заявка 24 8 1 15 33 - 52 25
16. Фортуна Заявка 24 5 6 13 26 - 49 21
17. Вердер 2:2 Заявка 24 4 6 14 27 - 55 18
18. Падерборн Заявка 25 4 4 17 30 - 54 16
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Новости

Прогнозы на матч Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
Байер Л
88.1% (163)
Ничья
5.9% (11)
Айнтрахт Фр
5.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
80.7% (138)
Меньше
19.3% (33)
Обе команды забьют
Да
82.46% (141)
Нет
17.54% (30)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
52.4% (97)
2:0 Байер Л
10.3% (19)
3:1 Байер Л
7.6% (14)
3:2 Байер Л
5.4% (10)
1:0 Байер Л
5.4% (10)
1:2 Айнтрахт Фр
3.8% (7)
1:1 Ничья
2.2% (4)
2:2 Ничья
2.2% (4)
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