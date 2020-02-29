Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Зульте-Варегем
2:2
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
11' Желтая карточка
Уолш Сэнди
20' Желтая карточка
Дерейк Тимоти
1:0
29' Гол
Бруно Джанни
2:0
43' Пенальти
Де Фаув Дави
2:1
51' Гол
Terem Moffi
90' Желтая карточка
Менса Гидеон
2:2
90' Гол
Lucas Melo
90'+6
44
Банзен
Эйке
2
Де
Фаув
Дави
14
Уолш
Сэнди
45
Дешахт
Оливье
4
Менса
Гидеон
5
Марк
Дамьен
22
Воссен
Йелле
6
Abdoulaye
Sissako
38
Берахино
Сейдо
9
Ларин
Кайл
19
Бруно
Джанни
21
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
35
Lucas
Melo
76
Дерейк
Тимоти
30
Д'Эне
Кристоф
25
Макаренко
Евгений
5
Азуни
Ларри
15
Christophe
Lepoint
23
Де
Сар
Жюльен
7
Номбе
Мбойо
20
Terem
Moffi
Зульте-Варегем
4-3-3
Кортрейк
4-2-3-1

Ход матча

11'
Уолш Сэнди
 
20'
 
Дерейк Тимоти
29'
Бруно Джанни
1:0
43'
Де Фаув Дави
2:0
51'
2:1
Terem Moffi
(Макаренко Евгений)
60'
 
Jovan Stojanovic I
Christophe Lepoint
71'
Жан-Люк Домпе
Берахино Сейдо
 
77'
Ewoud Pletinckx
Де Фаув Дави
 
82'
 
Pape Habib Gueye
Азуни Ларри
88'
Nikos Kainourgios
Бруно Джанни
 
90'
 
Оканси Эрик
Terem Moffi
90'
Менса Гидеон
 
90'
2:2
Lucas Melo

Предыдущие игры

Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Брюгге
Зульте-Варегем 5:0 Васланд-Беверен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:3 Генк ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа Зульте-Варегем 5:1 Сент-Трюйден Гент 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:0 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Васланд-Беверен 1:2 Зульте-Варегем
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен
Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен

Последние игры между собой

Зульте-Варегем: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А
Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 27 19 7 1 54 - 12 64
2. Гент 27 16 7 4 58 - 29 55
3. Ройал Антверпен 28 14 8 6 48 - 32 50
4. Стандард 27 14 6 7 47 - 30 48
5. Шарлеруа 26 12 9 5 42 - 21 45
6. Мехелен 27 13 4 10 44 - 41 43
7. Генк 27 12 5 10 40 - 38 41
8. Андерлехт 28 10 10 8 38 - 29 40
9. Зульте-Варегем 28 10 6 12 41 - 42 36
10. Кортрейк 28 9 6 13 40 - 43 33
11. Мускрон-Перювельз 28 8 9 11 37 - 40 33
12. Сент-Трюйден 28 9 5 14 33 - 50 32
13. Эйпен 28 8 5 15 27 - 50 29
14. Остенде 28 6 4 18 27 - 54 22
15. Серкль Брюгге 27 6 2 19 25 - 52 20
16. Васланд-Беверен 28 5 5 18 21 - 59 20
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Де Фаув Дави из команды Зульте-Варегем забивает с точки!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Бруно Джанни бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Дерейк Тимоти получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Уолш Сэнди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Regenboogstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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