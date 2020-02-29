Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Зульте-Варегем
2:2
Конец матча
Стадион: Регенбогстадион
Кортрейк
11' Желтая карточкаУолш Сэнди
20' Желтая карточкаДерейк Тимоти
1:0
29' ГолБруно Джанни
2:0
43' ПенальтиДе Фаув Дави
2:1
51' ГолTerem Moffi
90' Желтая карточкаМенса Гидеон
2:2
90' ГолLucas Melo
44
Банзен
Эйке
14
Уолш
Сэнди
22
Воссен
Йелле
19
Бруно
Джанни
21
Якубех
Адам
35
Lucas
Melo
20
Terem
Moffi
- Основной состав
-
44 Банзен ЭйкеВратарь
- Защитник
-
14 Уолш СэндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Воссен ЙеллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
35 Lucas MeloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Terem MoffiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
11'
20'
29'
1:0
43'
2:0
51'
2:1
90'
90'
2:2
Предыдущие игры
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +9 =2 -9Остенде 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 4:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Брюгге
Зульте-Варегем 5:0 Васланд-Беверен Ройал Антверпен 2:1 Зульте-Варегем Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:3 Генк ПЕК Зволле 1:3 Зульте-Варегем Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа Зульте-Варегем 5:1 Сент-Трюйден Гент 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:0 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Васланд-Беверен 1:2 Зульте-Варегем
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =5 -6Кортрейк 0:1 Генк Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен
Кортрейк 3:1 Стандард Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен
Последние игры между собой
Зульте-Варегем: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Кортрейк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:3 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк Лига Про Кортрейк 3:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|27
|19
|7
|1
|54 - 12
|64
|2.
|Гент
|27
|16
|7
|4
|58 - 29
|55
|3.
|Ройал Антверпен
|28
|14
|8
|6
|48 - 32
|50
|4.
|Стандард
|27
|14
|6
|7
|47 - 30
|48
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|9
|5
|42 - 21
|45
|6.
|Мехелен
|27
|13
|4
|10
|44 - 41
|43
|7.
|Генк
|27
|12
|5
|10
|40 - 38
|41
|8.
|Андерлехт
|28
|10
|10
|8
|38 - 29
|40
|9.
|Зульте-Варегем
|28
|10
|6
|12
|41 - 42
|36
|10.
|Кортрейк
|28
|9
|6
|13
|40 - 43
|33
|11.
|Мускрон-Перювельз
|28
|8
|9
|11
|37 - 40
|33
|12.
|Сент-Трюйден
|28
|9
|5
|14
|33 - 50
|32
|13.
|Эйпен
|28
|8
|5
|15
|27 - 50
|29
|14.
|Остенде
|28
|6
|4
|18
|27 - 54
|22
|15.
|Серкль Брюгге
|27
|6
|2
|19
|25 - 52
|20
|16.
|Васланд-Беверен
|28
|5
|5
|18
|21 - 59
|20
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