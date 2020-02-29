Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
2:1
Конец матча

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
0:1
41' Гол в свои ворота
Вердон Оливье
1:1
45' Гол
Превляк Смаил
65' Желтая карточка
Nils Schouterden
2:1
67' Гол
Мусона Ноуледж
78' Желтая карточка
Превляк Смаил
87' Желтая карточка
Баутиста Хон
90'+4
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
5
Амат
Хорди
23
Вердон
Оливье
22
Блонделле
Сибе
77
Миличевич
Даниел
16
Эбрахими
Омид
26
Jens
Cools
18
Nils
Schouterden
20
Мусона
Ноуледж
7
Превляк
Смаил
1
Бутез
Жан
13
Сиранни
Алессандро
33
Виммер
Кевин
44
Зобих
Лассе
11
Dimitri
Mohamed
15
Бойя
Франк
10
Бакич
Марко
6
Хочко
Дени
24
Гарсия
Алеш
45
Jonah
Osabutey
7
Олинга
Фабрис
Эйпен
3-4-3
Мускрон-Перювельз
4-3-3

Ход матча

41'
0:1
Вердон Оливье
45'
Превляк Смаил
(Эбрахими Омид)
1:1
46'
 
Babacar Dione
Олинга Фабрис
46'
 
Jonah Osabutey
65'
Nils Schouterden
 
67'
Мусона Ноуледж
2:1
78'
Превляк Смаил
 
79'
 
Сейс Дилан
Бакич Марко
79'
Эбрахими Омид
Мусона Ноуледж
 
81'
Эзатолахи Саид
Nils Schouterden
 
84'
Баутиста Хон
 
87'
Баутиста Хон
 

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге
Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Мускрон-Перювельз: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 4:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Лига Про Мускрон-Перювельз 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Эйпен 2:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Лига Жюпиле Эйпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 0:2 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 27 19 7 1 54 - 12 64
2. Гент 27 16 7 4 58 - 29 55
3. Ройал Антверпен 28 14 8 6 48 - 32 50
4. Стандард 27 14 6 7 47 - 30 48
5. Шарлеруа 26 12 9 5 42 - 21 45
6. Мехелен 27 13 4 10 44 - 41 43
7. Генк 27 12 5 10 40 - 38 41
8. Андерлехт 28 10 10 8 38 - 29 40
9. Зульте-Варегем 28 10 6 12 41 - 42 36
10. Кортрейк 28 9 6 13 40 - 43 33
11. Мускрон-Перювельз 28 8 9 11 37 - 40 33
12. Сент-Трюйден 28 9 5 14 33 - 50 32
13. Эйпен 28 8 5 15 27 - 50 29
14. Остенде 28 6 4 18 27 - 54 22
15. Серкль Брюгге 27 6 2 19 25 - 52 20
16. Васланд-Беверен 28 5 5 18 21 - 59 20
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    ГООООООООЛ - Вердон Оливье очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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