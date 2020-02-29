Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
2:1
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Мускрон-Перювельз
0:1
41' Гол в свои воротаВердон Оливье
1:1
45' ГолПревляк Смаил
65' Желтая карточкаNils Schouterden
2:1
67' ГолМусона Ноуледж
78' Желтая карточкаПревляк Смаил
87' Желтая карточкаБаутиста Хон
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
33
Виммер
Кевин
44
Зобих
Лассе
15
Бойя
Франк
10
Бакич
Марко
24
Гарсия
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Баутиста ХонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Виммер КевинЗащитник
-
44 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Philippe Saint-Jean
Ход матча
41'
0:1
45'
1:1
46'
65'
67'
2:1
78'
84'
87'
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +7 =2 -11Андерлехт 6:1 Эйпен Эйпен 2:3 Гент Сент-Трюйден 5:2 Эйпен Эйпен 1:0 Серкль Брюгге
Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +5 =5 -10Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Стандард Мускрон-Перювельз 2:3 Андерлехт Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Ройал Антверпен Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Мускрон-Перювельз: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 7
Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Лига Про Мускрон-Перювельз 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 1:4 Мускрон-Перювельз Лига Про Эйпен 2:2 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен Лига Жюпиле Эйпен 0:1 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:2 Эйпен Бельгийская вторая лига Эйпен 0:2 Мускрон-Перювельз Бельгийская вторая лига Мускрон-Перювельз 1:0 Эйпен Бельгийская вторая лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|27
|19
|7
|1
|54 - 12
|64
|2.
|Гент
|27
|16
|7
|4
|58 - 29
|55
|3.
|Ройал Антверпен
|28
|14
|8
|6
|48 - 32
|50
|4.
|Стандард
|27
|14
|6
|7
|47 - 30
|48
|5.
|Шарлеруа
|26
|12
|9
|5
|42 - 21
|45
|6.
|Мехелен
|27
|13
|4
|10
|44 - 41
|43
|7.
|Генк
|27
|12
|5
|10
|40 - 38
|41
|8.
|Андерлехт
|28
|10
|10
|8
|38 - 29
|40
|9.
|Зульте-Варегем
|28
|10
|6
|12
|41 - 42
|36
|10.
|Кортрейк
|28
|9
|6
|13
|40 - 43
|33
|11.
|Мускрон-Перювельз
|28
|8
|9
|11
|37 - 40
|33
|12.
|Сент-Трюйден
|28
|9
|5
|14
|33 - 50
|32
|13.
|Эйпен
|28
|8
|5
|15
|27 - 50
|29
|14.
|Остенде
|28
|6
|4
|18
|27 - 54
|22
|15.
|Серкль Брюгге
|27
|6
|2
|19
|25 - 52
|20
|16.
|Васланд-Беверен
|28
|5
|5
|18
|21 - 59
|20
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