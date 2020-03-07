Словакия: Суперлига 2019-2020

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Земплин
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Погронье
0'
41' Желтая карточка
Matus Begala
52' Желтая карточка
Peter Mazan
1:0
56' Гол
Сидибе Исса
69'

Ход матча

41'
Matus Begala
 
52'
 
Peter Mazan
56'
Сидибе Исса
1:0

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ружомберок 1:1 Земплин Земплин 1:0 Нитра Тренчин 8:1 Земплин Аустрия Вена 2:0 Земплин
Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК Сеница 4:0 Земплин Земплин 2:2 Злате Моравце Земплин 0:1 Слован Братислава Жилина 1:1 Земплин Погронье 2:2 Земплин Земплин 0:1 Ружомберок Нитра 0:2 Земплин Земплин 2:1 Тренчин Спартак Трнава 2:1 Земплин Земплин 1:1 Середь ДАК 1:1 Земплин Земплин 3:0 Сеница Злате Моравце 1:0 Земплин
Погронье Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь
Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье

Последние игры между собой

Земплин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Погронье 2:2 Земплин Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 22 16 5 1 45 - 11 53
2. Жилина 3:0 22 13 6 3 38 - 17 45
3. ДАК 0:1 22 11 5 6 31 - 25 38
4. Спартак Трнава 1:0 22 9 3 10 25 - 26 30
5. Земплин 1:0 22 8 6 8 28 - 32 30
6. Ружомберок 0:0 22 6 11 5 25 - 26 29
7. Тренчин 0:2 22 7 6 9 39 - 35 27
8. Злате Моравце 2:0 22 6 8 8 22 - 28 26
9. Сеница 0:2 22 6 6 10 24 - 32 24
10. Середь 0:3 22 5 6 11 22 - 34 21
11. Нитра 2:0 22 5 4 13 16 - 31 19
12. Погронье 0:1 22 4 6 12 19 - 37 18
  • Второй тайм
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Сидибе Исса бьет в цель!
  • Желтая карточка
    52'
    Peter Mazan получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Matus Begala получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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