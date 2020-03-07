Словакия: Суперлига 2019-2020
41' Желтая карточкаMatus Begala
52' Желтая карточкаPeter Mazan
1:0
56' ГолСидибе Исса
Ход матча
41'
52'
56'
1:0
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +7 =6 -7Ружомберок 1:1 Земплин Земплин 1:0 Нитра Тренчин 8:1 Земплин Аустрия Вена 2:0 Земплин
Земплин 2:0 Спартак Трнава Середь 0:2 Земплин Земплин 5:0 ДАК Сеница 4:0 Земплин Земплин 2:2 Злате Моравце Земплин 0:1 Слован Братислава Жилина 1:1 Земплин Погронье 2:2 Земплин Земплин 0:1 Ружомберок Нитра 0:2 Земплин Земплин 2:1 Тренчин Спартак Трнава 2:1 Земплин Земплин 1:1 Середь ДАК 1:1 Земплин Земплин 3:0 Сеница Злате Моравце 1:0 Земплин
Погронье Последние 20 матчей: +4 =6 -10Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь
Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье
Последние игры между собой
Земплин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|22
|16
|5
|1
|45 - 11
|53
|2.
|Жилина
|3:0
|22
|13
|6
|3
|38 - 17
|45
|3.
|ДАК
|0:1
|22
|11
|5
|6
|31 - 25
|38
|4.
|Спартак Трнава
|1:0
|22
|9
|3
|10
|25 - 26
|30
|5.
|Земплин
|1:0
|22
|8
|6
|8
|28 - 32
|30
|6.
|Ружомберок
|0:0
|22
|6
|11
|5
|25 - 26
|29
|7.
|Тренчин
|0:2
|22
|7
|6
|9
|39 - 35
|27
|8.
|Злате Моравце
|2:0
|22
|6
|8
|8
|22 - 28
|26
|9.
|Сеница
|0:2
|22
|6
|6
|10
|24 - 32
|24
|10.
|Середь
|0:3
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|11.
|Нитра
|2:0
|22
|5
|4
|13
|16 - 31
|19
|12.
|Погронье
|0:1
|22
|4
|6
|12
|19 - 37
|18