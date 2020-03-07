Словакия: Суперлига 2019-2020

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Слован Братислава
0:0
Второй тайм: 74'

Стадион:
Ружомберок
0' 74'

Предыдущие игры

Слован Братислава Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Тренчин 2:2 Слован Братислава Нитра 0:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Тренчин Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава
Рубин 2:1 Слован Братислава Оренбург 0:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:4 Брага Слован Братислава 2:0 ДАК Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава Бешикташ 2:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Середь Партизан Бардеёв 2:5 Слован Братислава Злате Моравце 0:1 Слован Братислава Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Сеница Земплин 0:1 Слован Братислава Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Слован Братислава 2:1 Погронье Ружомберок 1:1 Слован Братислава
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок
Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава

Последние игры между собой

Слован Братислава: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:1 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 0:2 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 1:0 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:2 Ружомберок Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 22 16 5 1 45 - 11 53
2. Жилина 3:0 22 13 6 3 38 - 17 45
3. ДАК 0:1 22 11 5 6 31 - 25 38
4. Спартак Трнава 1:0 22 9 3 10 25 - 26 30
5. Земплин 1:0 22 8 6 8 28 - 32 30
6. Ружомберок 0:0 22 6 11 5 25 - 26 29
7. Тренчин 0:2 22 7 6 9 39 - 35 27
8. Злате Моравце 2:0 22 6 8 8 22 - 28 26
9. Сеница 0:2 22 6 6 10 24 - 32 24
10. Середь 0:3 22 5 6 11 22 - 34 21
11. Нитра 2:0 22 5 4 13 16 - 31 19
12. Погронье 0:1 22 4 6 12 19 - 37 18
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tehelne Pole. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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