Словакия: Суперлига 2019-2020
Слован Братислава
0:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Тегельне поле
Ружомберок
Предыдущие игры
Слован Братислава Последние 20 матчей: +12 =3 -5Тренчин 2:2 Слован Братислава Нитра 0:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Тренчин Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава
Рубин 2:1 Слован Братислава Оренбург 0:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:4 Брага Слован Братислава 2:0 ДАК Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава Бешикташ 2:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Середь Партизан Бардеёв 2:5 Слован Братислава Злате Моравце 0:1 Слован Братислава Вулверхэмптон 1:0 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Сеница Земплин 0:1 Слован Братислава Слован Братислава 1:2 Вулверхэмптон Слован Братислава 2:1 Погронье Ружомберок 1:1 Слован Братислава
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =8 -5Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок
Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава
Последние игры между собой
Слован Братислава: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ружомберок 0:2 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 1:0 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:2 Ружомберок Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|22
|16
|5
|1
|45 - 11
|53
|2.
|Жилина
|3:0
|22
|13
|6
|3
|38 - 17
|45
|3.
|ДАК
|0:1
|22
|11
|5
|6
|31 - 25
|38
|4.
|Спартак Трнава
|1:0
|22
|9
|3
|10
|25 - 26
|30
|5.
|Земплин
|1:0
|22
|8
|6
|8
|28 - 32
|30
|6.
|Ружомберок
|0:0
|22
|6
|11
|5
|25 - 26
|29
|7.
|Тренчин
|0:2
|22
|7
|6
|9
|39 - 35
|27
|8.
|Злате Моравце
|2:0
|22
|6
|8
|8
|22 - 28
|26
|9.
|Сеница
|0:2
|22
|6
|6
|10
|24 - 32
|24
|10.
|Середь
|0:3
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|11.
|Нитра
|2:0
|22
|5
|4
|13
|16 - 31
|19
|12.
|Погронье
|0:1
|22
|4
|6
|12
|19 - 37
|18