Словакия: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2019-2020
Середь
0:3
Второй тайм: 77'

Стадион:
Жилина
0'
0:1
38' Гол
Дурис Давид
0:2
44' Гол
Dawid Kurminowski
52' Желтая карточка
Михалик Любомир
58' Желтая карточка
Jan Minarik
0:3
60' Гол
Валло Кристиан
77'

Ход матча

38'
0:1
Дурис Давид
44'
0:2
Dawid Kurminowski
52'
Михалик Любомир
 
58'
 
Jan Minarik
60'
0:3
Валло Кристиан

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок
Погронье 2:1 Середь Середь 0:2 Земплин Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:1 Нитра ДАК 0:0 Середь Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава Жилина 1:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Середь 0:0 Злате Моравце Ружомберок 1:1 Середь Середь 2:3 Погронье Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь
Жилина Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Жилина 2:2 ДАК Погронье 0:1 Жилина Жилина 3:0 Злате Моравце Сеница 1:2 Жилина
Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава Нитра 0:0 Жилина Жилина 1:2 Ружомберок Тренчин 3:0 Жилина Спартак Трнава 0:1 Жилина Жилина 1:1 Земплин Жилина 1:0 Середь ДАК 1:0 Жилина Жилина 2:1 Погронье Злате Моравце 0:0 Жилина Жилина 5:0 Сеница Слован Братислава 1:1 Жилина Жилина 3:0 Нитра Ружомберок 2:3 Жилина Жилина 2:1 Тренчин

Последние игры между собой

Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Жилина: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Жилина 1:0 Середь Суперлига Середь 2:3 Жилина Суперлига Жилина 1:2 Середь Суперлига Середь 1:1 Жилина Суперлига
Жилина 3:1 Середь Кубок Жилина 2:1 Середь Суперлига Середь 1:1 Жилина Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 0:0 22 16 5 1 45 - 11 53
2. Жилина 3:0 22 13 6 3 38 - 17 45
3. ДАК 0:1 22 11 5 6 31 - 25 38
4. Спартак Трнава 1:0 22 9 3 10 25 - 26 30
5. Земплин 1:0 22 8 6 8 28 - 32 30
6. Ружомберок 0:0 22 6 11 5 25 - 26 29
7. Тренчин 0:2 22 7 6 9 39 - 35 27
8. Злате Моравце 2:0 22 6 8 8 22 - 28 26
9. Сеница 0:2 22 6 6 10 24 - 32 24
10. Середь 0:3 22 5 6 11 22 - 34 21
11. Нитра 2:0 22 5 4 13 16 - 31 19
12. Погронье 0:1 22 4 6 12 19 - 37 18
Фрибет до 10000 рублей! Бонус до 20000 рублей!
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Dawid Kurminowski бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Дурис Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Читайте прогнозы на матчи
Боруссия М - Боруссия Д
2,20
Бёрнли - Тоттенхэм
1,86
Суонси - Вест Бромвич
2,05
Барселона - Реал Сосьедад
2,53
Атлетико М - Севилья
1,88
Хетафе - Сельта
2,66
Реймс - Брест
1,50
Ницца - Монако
1,55
Анже - Нант
1,58
Дижон - Тулуза
1,85
Метц - Ним
2,12

Ещё больше футбольных прогнозов
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 