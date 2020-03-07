Словакия: Суперлига 2019-2020
0:1
38' ГолДурис Давид
0:2
44' ГолDawid Kurminowski
52' Желтая карточкаМихалик Любомир
58' Желтая карточкаJan Minarik
0:3
60' ГолВалло Кристиан
Ход матча
38'
0:1
44'
52'
58'
60'
0:3
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +4 =6 -10Середь 0:2 Ружомберок Тренчин 2:1 Середь Злате Моравце 1:3 Середь Середь 2:2 Ружомберок
Погронье 2:1 Середь Середь 0:2 Земплин Слован Братислава 2:0 Середь Середь 0:1 Нитра ДАК 0:0 Середь Середь 3:0 Петржалка-1898 Сеница 0:1 Середь Середь 2:1 Спартак Трнава Жилина 1:0 Середь Середь 1:1 Тренчин Середь 0:0 Злате Моравце Ружомберок 1:1 Середь Середь 2:3 Погронье Земплин 1:1 Середь Середь 0:4 Слован Братислава Нитра 3:2 Середь
Жилина Последние 20 матчей: +10 =6 -4Жилина 2:2 ДАК Погронье 0:1 Жилина Жилина 3:0 Злате Моравце Сеница 1:2 Жилина
Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава Нитра 0:0 Жилина Жилина 1:2 Ружомберок Тренчин 3:0 Жилина Спартак Трнава 0:1 Жилина Жилина 1:1 Земплин Жилина 1:0 Середь ДАК 1:0 Жилина Жилина 2:1 Погронье Злате Моравце 0:0 Жилина Жилина 5:0 Сеница Слован Братислава 1:1 Жилина Жилина 3:0 Нитра Ружомберок 2:3 Жилина Жилина 2:1 Тренчин
Последние игры между собой
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Жилина: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|0:0
|22
|16
|5
|1
|45 - 11
|53
|2.
|Жилина
|3:0
|22
|13
|6
|3
|38 - 17
|45
|3.
|ДАК
|0:1
|22
|11
|5
|6
|31 - 25
|38
|4.
|Спартак Трнава
|1:0
|22
|9
|3
|10
|25 - 26
|30
|5.
|Земплин
|1:0
|22
|8
|6
|8
|28 - 32
|30
|6.
|Ружомберок
|0:0
|22
|6
|11
|5
|25 - 26
|29
|7.
|Тренчин
|0:2
|22
|7
|6
|9
|39 - 35
|27
|8.
|Злате Моравце
|2:0
|22
|6
|8
|8
|22 - 28
|26
|9.
|Сеница
|0:2
|22
|6
|6
|10
|24 - 32
|24
|10.
|Середь
|0:3
|22
|5
|6
|11
|22 - 34
|21
|11.
|Нитра
|2:0
|22
|5
|4
|13
|16 - 31
|19
|12.
|Погронье
|0:1
|22
|4
|6
|12
|19 - 37
|18