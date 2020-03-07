Австрия: Бундеслига 2019-2020
27
Emanuel
Aiwu
31
Пуш
Коля
16
Хоффер
Эрвин
13
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пуш КоляПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
-
13 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
-
55 Fabian MenigЗащитник
- Защитник
-
22 Marcus MaierПолузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
-
20 Marco Kadlec
-
-
Главный тренер: Сольдо Звонимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сваровски Тироль 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира
Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 Грац АК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 0:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:0 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Вольфсбергер 2:2 Адмира Леобендорф 0:1 Адмира Альтах 1:4 Адмира Маттерсбург-2 2:1 Адмира Адмира 1:1 Лафниц
Альтах Последние 20 матчей: +9 =2 -9Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн
Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах
Последние игры между собой
Адмира: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|21
|16
|3
|2
|49 - 20
|51
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|21
|13
|6
|2
|72 - 26
|45
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|22
|11
|7
|4
|45 - 24
|40
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|22
|11
|5
|6
|48 - 25
|38
|5.
|Штурм
|21
|9
|5
|7
|37 - 26
|32
|6.
|Хартберг
|0:0
|22
|8
|6
|8
|36 - 47
|30
|7.
|Альтах
|0:0
|22
|7
|4
|11
|34 - 42
|25
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|22
|5
|10
|7
|33 - 36
|25
|9.
|Маттерсбург
|21
|5
|3
|13
|26 - 51
|18
|10.
|Сваровски Тироль
|0:0
|22
|4
|5
|13
|23 - 50
|17
|11.
|Адмира
|0:0
|22
|3
|8
|11
|20 - 43
|17
|12.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|22
|3
|8
|11
|21 - 54
|17