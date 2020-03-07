Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Адмира
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Альтах
0' 3'
1
Ляйтнер
Андреас
4
Sebastian
Bauer
6
Шёссвендтер
Кристоф
27
Emanuel
Aiwu
26
Jonathan
Scherzer
18
Лакнер
Маркус
25
Павелич
Марио
31
Пуш
Коля
14
Morten
Hjulmand
16
Хоффер
Эрвин
13
Пинк
Маркус
1
Кобрас
Мартин
28
Anderson
Oliveira6
6
Philipp
Schmiedl
2
Berkay
Tolga
Dabanli
19
Карич
Эмир
10
Сэм
Сидней
15
Уисс
Алан
4
Samuel
Gouet
16
Шрайнер
Эммануэль
20
Johannes
Tartarotti
7
Гебауэр
Кристиан
Адмира
4-1-4-1
Альтах
4-4-1-1

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сваровски Тироль 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира
Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 Грац АК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт Адмира 5:1 Штадль Паура Адмира 0:3 Рапид Вена Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 0:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:0 Адмира Адмира 0:1 Хартберг Вольфсбергер 2:2 Адмира Леобендорф 0:1 Адмира Альтах 1:4 Адмира Маттерсбург-2 2:1 Адмира Адмира 1:1 Лафниц
Альтах Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн
Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах Альтах 0:3 Рапид Вена Сваровски Тироль 0:4 Альтах ЛАСК 3:1 Альтах Альтах 0:1 ЛАСК Альтах 1:4 Адмира Альтах 1:0 Винтертур Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Альтах 0:2 Маттерсбург ВСК Герта 1:4 Альтах

Последние игры между собой

Адмира: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Альтах 1:4 Адмира Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Адмира Бундеслига
Адмира 2:4 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Альтах Бундеслига Адмира 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Адмира Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 21 16 3 2 49 - 20 51
2. Ред Булл Зальцбург 21 13 6 2 72 - 26 45
3. Рапид Вена 0:0 22 11 7 4 45 - 24 40
4. Вольфсбергер 0:0 22 11 5 6 48 - 25 38
5. Штурм 21 9 5 7 37 - 26 32
6. Хартберг 0:0 22 8 6 8 36 - 47 30
7. Альтах 0:0 22 7 4 11 34 - 42 25
8. Аустрия Вена 0:0 22 5 10 7 33 - 36 25
9. Маттерсбург 21 5 3 13 26 - 51 18
10. Сваровски Тироль 0:0 22 4 5 13 23 - 50 17
11. Адмира 0:0 22 3 8 11 20 - 43 17
12. Санкт-Пёльтен 0:0 22 3 8 11 21 - 54 17
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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