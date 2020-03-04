Украина: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2019-2020
Заря
2:0
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
32' Желтая карточка
Гончар Игорь
38' Желтая карточка
Борзенко Сергей
40' Желтая карточка
Богунов Ярослав
1:0
54' Гол
Кабаев Владислав
70' Желтая карточка
Тымчик Александр
70' Желтая карточка
Алваро
74' Желтая карточка
Кабаев Владислав
76' Желтая карточка
Цыганик Андрей
87' Желтая карточка
Братков Антон
2:0
89' Гол
Леднёв Богдан
90'+3
23
Василь
Никола
18
Тымчик
Александр
15
Вернидуб
Виталий
98
Чеберко
Евгений
97
Цыганик
Андрей
22
Кабаев
Владислав
21
Иванисеня
Дмитрий
4
Lovro
Cvek
7
Кочергин
Владислав
8
Лунёв
Максим
28
Громов
Артём
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
95
Бопесу
Жоэль
30
Лима
Жонатан
93
Богунов
Ярослав
90
Люлька
Сергей
10
Алваро
7
Шина
Алвес
19
Ренан
Соарес
Заря
Львов

Ход матча

32'
 
Гончар Игорь
38'
 
Борзенко Сергей
40'
 
Богунов Ярослав
54'
Кабаев Владислав
(Лунёв Максим)
1:0
58'
 
Matheus Iacovelli
Ренан Соарес
65'
 
Велвес
Люлька Сергей
70'
Тымчик Александр
 
70'
 
Алваро
74'
Кабаев Владислав
 
76'
Цыганик Андрей
 
80'
Леднёв Богдан
Лунёв Максим
 
83'
 
Приймак Владислав
Лима Жонатан
87'
 
Братков Антон
89'
Леднёв Богдан
2:0
90'
Каменюка Никита
Тымчик Александр
 

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря
Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия
Львов Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов
Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев

Последние игры между собой

Заря: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Львов 0:0 Заря Премьер-лига Львов 0:0 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Заря Кубок
Львов 0:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Львов Премьер-лига Заря 1:0 Львов Премьер-лига Львов 3:1 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Львов Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 21 18 2 1 55 - 11 56
2. Заря Заявка 21 13 4 4 39 - 17 43
3. Динамо Киев Заявка 21 13 3 5 41 - 16 42
4. Десна Заявка 21 12 3 6 35 - 15 39
5. Александрия 3:0 Заявка 21 11 4 6 28 - 20 37
6. Колос Ковалёвка Заявка 21 8 2 11 22 - 35 26
7. Мариуполь Заявка 21 6 7 8 21 - 32 25
8. Днепр-1 Заявка 21 6 4 11 23 - 34 22
9. Львов Заявка 21 5 4 12 16 - 35 19
10. Олимпик Донецк Заявка 21 5 3 13 17 - 36 18
11. Ворскла Заявка 21 5 2 14 14 - 38 17
12. Карпаты 0:3 Заявка 21 2 6 13 17 - 39 12
Фрибет до 10000 рублей! Бонус до 20000 рублей!
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Богунов Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Борзенко Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Гончар Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 2:0 Львов
Заря
91.9% (171)
Ничья
4.3% (8)
Львов
3.8% (7)
2:0 Заря
37.6% (70)
1:0 Заря
21.5% (40)
2:1 Заря
20.4% (38)
3:0 Заря
3.8% (7)
3:1 Заря
3.2% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 