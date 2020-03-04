Украина: Премьер-лига 2019-2020
Заря
2:0
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Львов
32' Желтая карточкаГончар Игорь
38' Желтая карточкаБорзенко Сергей
40' Желтая карточкаБогунов Ярослав
1:0
54' ГолКабаев Владислав
70' Желтая карточкаТымчик Александр
70' Желтая карточкаАлваро
74' Желтая карточкаКабаев Владислав
76' Желтая карточкаЦыганик Андрей
87' Желтая карточкаБратков Антон
2:0
89' ГолЛеднёв Богдан
28
Громов
Артём
21
Гончар
Игорь
95
Бопесу
Жоэль
30
Лима
Жонатан
10
Алваро
19
Ренан
Соарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Бопесу ЖоэльЗащитник
-
30 Лима ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Велвес
-
-
Главный тренер: Меликян Егише
Ход матча
32'
38'
40'
54'
1:0
65'
70'
70'
74'
76'
87'
89'
2:0
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: +10 =4 -6Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря
Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря Заря 1:2 Александрия
Львов Последние 20 матчей: +4 =4 -12Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов
Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев
Последние игры между собой
Заря: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|21
|18
|2
|1
|55 - 11
|56
|2.
|Заря
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|39 - 17
|43
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|41 - 16
|42
|4.
|Десна
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|35 - 15
|39
|5.
|Александрия
|3:0 Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 20
|37
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|22 - 35
|26
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 32
|25
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 34
|22
|9.
|Львов
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|16 - 35
|19
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|17 - 36
|18
|11.
|Ворскла
|Заявка
|21
|5
|2
|14
|14 - 38
|17
|12.
|Карпаты
|0:3 Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 39
|12
Заря
91.9% (171)
Ничья
4.3% (8)
Львов
3.8% (7)
2:0 Заря
37.6% (70)
1:0 Заря
21.5% (40)
2:1 Заря
20.4% (38)
3:0 Заря
3.8% (7)
3:1 Заря
3.2% (6)
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