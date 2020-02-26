Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Динамо Киев
 
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Стадион:
Колос Ковалёвка

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев
Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1
Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 20 17 2 1 51 - 10 53
2. Заря Заявка 20 12 4 4 37 - 17 40
3. Динамо Киев Заявка 20 12 3 5 39 - 16 39
4. Десна Заявка 20 11 3 6 33 - 14 36
5. Александрия Заявка 20 10 4 6 25 - 20 34
6. Колос Ковалёвка Заявка 20 8 2 10 22 - 33 26
7. Днепр-1 Заявка 20 6 4 10 22 - 30 22
8. Мариуполь Заявка 20 5 7 8 18 - 32 22
9. Львов Заявка 20 5 4 11 16 - 33 19
10. Олимпик Донецк Заявка 20 5 3 12 16 - 34 18
11. Ворскла Заявка 20 5 2 13 14 - 35 17
12. Карпаты Заявка 20 2 6 12 17 - 36 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Колос Ковалёвка

    До начала игры, которая состоится 03.03.2020, осталось 19 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Динамо Киев - Колос Ковалёвка
    Динамо Киев
    97% (129)
    Ничья
    1.5% (2)
    Колос Ковалёвка
    1.5% (2)
    2:0 Динамо Киев
    43.6% (58)
    2:1 Динамо Киев
    18% (24)
    3:0 Динамо Киев
    10.5% (14)
    3:1 Динамо Киев
    7.5% (10)
    1:0 Динамо Киев
    6.8% (9)
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