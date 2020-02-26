Украина: Премьер-лига 2019-2020
Динамо Киев
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Колос Ковалёвка
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =5 -4Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев
Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1
Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|20
|17
|2
|1
|51 - 10
|53
|2.
|Заря
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 17
|40
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 16
|39
|4.
|Десна
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|33 - 14
|36
|5.
|Александрия
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 20
|34
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|22 - 33
|26
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 30
|22
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|18 - 32
|22
|9.
|Львов
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|16 - 33
|19
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|16 - 34
|18
|11.
|Ворскла
|Заявка
|20
|5
|2
|13
|14 - 35
|17
|12.
|Карпаты
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 36
|12
Динамо Киев
97% (129)
Ничья
1.5% (2)
Колос Ковалёвка
1.5% (2)
2:0 Динамо Киев
43.6% (58)
2:1 Динамо Киев
18% (24)
3:0 Динамо Киев
10.5% (14)
3:1 Динамо Киев
7.5% (10)
1:0 Динамо Киев
6.8% (9)
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