Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Олимпик Донецк
1:2
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
1:0
4' Гол
Дегтярёв Максим
1:1
6' Гол
Филиппов Александр
10' Желтая карточка
Филиппов Александр
33' Желтая карточка
Кравченко Никита
40' Желтая карточка
Дегтярёв Максим
50' Желтая карточка
Литвин Дмитрий
70' Желтая карточка
Тамм Йоонас
1:2
76' Гол
Арвеладзе Леван
84' Желтая карточка
Будковский Филипп
90' Желтая карточка
Паст Евгений
90'+5
1
Крынский
Владимир
11
Ксёнз
Павел
13
Зотко
Иван
3
Литвин
Дмитрий
74
Снурницын
Игорь
44
Цымбалюк
Евгений
29
Кравченко
Никита
9
Завийский
Тарас
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
77
Дегтярёв
Максим
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
17
Гитченко
Андрей
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
11
Калитвинцев
Владислав
9
Арвеладзе
Леван
8
Домбровский
Андрей
26
Конопля
Ефим
20
Тотовицкий
Андрей
10
Филиппов
Александр
Олимпик Донецк
Десна

Ход матча

4'
Дегтярёв Максим
(До Коуто Тейшейра Максим)
1:0
6'
1:1
Филиппов Александр
(Фаворов Денис)
10'
 
Филиппов Александр
33'
Кравченко Никита
 
40'
Дегтярёв Максим
 
50'
Литвин Дмитрий
 
58'
Захеди Шахаб
До Коуто Тейшейра Максим
 
64'
Кравчук Андрей
Завийский Тарас
 
70'
 
Тамм Йоонас
72'
 
Картушов Егор
Конопля Ефим
76'
1:2
Арвеладзе Леван
77'
 
Будковский Филипп
Тотовицкий Андрей
81'
Балашов Виталий
Политыло Сергей
 
84'
 
Будковский Филипп
86'
 
Ермаков Виталий
Филиппов Александр
90'
 
Паст Евгений

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка
Десна Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев
Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Десна 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Десна 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:2 Десна Премьер-лига Олимпик Донецк 1:1 Десна Премьер-лига
Десна 0:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Десна 1:2 Олимпик Донецк Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 21 18 2 1 55 - 11 56
2. Заря Заявка 21 13 4 4 39 - 17 43
3. Динамо Киев Заявка 21 13 3 5 41 - 16 42
4. Десна Заявка 21 12 3 6 35 - 15 39
5. Александрия 3:0 Заявка 21 11 4 6 28 - 20 37
6. Колос Ковалёвка Заявка 21 8 2 11 22 - 35 26
7. Мариуполь Заявка 21 6 7 8 21 - 32 25
8. Днепр-1 Заявка 21 6 4 11 23 - 34 22
9. Львов Заявка 21 5 4 12 16 - 35 19
10. Олимпик Донецк Заявка 21 5 3 13 17 - 36 18
11. Ворскла Заявка 21 5 2 14 14 - 38 17
12. Карпаты 0:3 Заявка 21 2 6 13 17 - 39 12
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Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:2 Десна
Олимпик Донецк
31.1% (56)
Ничья
20.6% (37)
Десна
48.3% (87)
0:1 Десна
22.8% (41)
1:2 Десна
20.6% (37)
1:1 Ничья
13.3% (24)
1:0 Олимпик Донецк
12.8% (23)
2:1 Олимпик Донецк
8.9% (16)
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