Украина: Премьер-лига 2019-2020
Олимпик Донецк
1:2
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Десна
1:0
4' ГолДегтярёв Максим
1:1
6' ГолФилиппов Александр
10' Желтая карточкаФилиппов Александр
33' Желтая карточкаКравченко Никита
40' Желтая карточкаДегтярёв Максим
50' Желтая карточкаЛитвин Дмитрий
70' Желтая карточкаТамм Йоонас
1:2
76' ГолАрвеладзе Леван
84' Желтая карточкаБудковский Филипп
90' Желтая карточкаПаст Евгений
11
Ксёнз
Павел
13
Зотко
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
-
13 Зотко ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vicente Fernandez
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
4'
6'
33'
40'
50'
70'
76'
1:2
90'
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =3 -12Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Десна 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:5 Заря Львов 0:1 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Александрия 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка
Десна Последние 20 матчей: +11 =4 -5Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев
Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|21
|18
|2
|1
|55 - 11
|56
|2.
|Заря
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|39 - 17
|43
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|41 - 16
|42
|4.
|Десна
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|35 - 15
|39
|5.
|Александрия
|3:0 Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 20
|37
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|22 - 35
|26
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 32
|25
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 34
|22
|9.
|Львов
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|16 - 35
|19
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|17 - 36
|18
|11.
|Ворскла
|Заявка
|21
|5
|2
|14
|14 - 38
|17
|12.
|Карпаты
|0:3 Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 39
|12
Олимпик Донецк
31.1% (56)
Ничья
20.6% (37)
Десна
48.3% (87)
0:1 Десна
22.8% (41)
1:2 Десна
20.6% (37)
1:1 Ничья
13.3% (24)
1:0 Олимпик Донецк
12.8% (23)
2:1 Олимпик Донецк
8.9% (16)
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