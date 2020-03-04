Украина: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Карпаты
0:3
Второй тайм: 86'

Стадион:
Александрия
0'
14' Желтая карточка
Козак Артём
31' Желтая карточка
Холл Тим
0:1
37' Пенальти
Третьяков Максим
50' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
0:2
58' Гол
Третьяков Максим
59' Желтая карточка
Назарина Егор
0:3
73' Гол
Ситало Артём
86'
32
Каниболоцкий
Антон
66
Граца
Марвин
30
Гиоргадзе
Андро
34
Холл
Тим
24
Дубинчак
Владислав
7
Клёц
Дмитрий
73
Лях
Ростислав
76
Притула
Остап
29
Назарина
Егор
14
Козак
Артём
10
Дийе
Матар
79
Панькив
Юрий
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
47
Вантух
Роман
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
10
Третьяков
Максим
77
Мышенко
Богдан
18
Ситало
Артём
Карпаты
Александрия

Ход матча

14'
Козак Артём
 
31'
Холл Тим
 
37'
0:1
Третьяков Максим
50'
 
Мирошниченко Денис
58'
0:2
Третьяков Максим
59'
Назарина Егор
 
63'
Хахлёв Алексей
Клёц Дмитрий
 
73'
0:3
Ситало Артём
75'
 
Довгий Алексей
Мышенко Богдан
76'
 
Стецков Тимур
Вантух Роман
85'
 
Гордиенко Артём
Гречишкин Дмитрий

Предыдущие игры

Карпаты Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Карпаты 1:1 Днепр-1 Ворскла 2:1 Карпаты Карпаты 2:6 Десна
Заря 2:0 Карпаты Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 2:2 Карпаты Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:0 Львов Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Карпаты 0:2 Динамо Киев
Александрия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия
Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия

Последние игры между собой

Карпаты: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Александрия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Александрия 2:1 Карпаты Премьер-лига Александрия 2:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:2 Александрия Премьер-лига Карпаты 1:2 Александрия Премьер-лига
Александрия 1:1 Карпаты Премьер-лига Александрия 3:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:0 Александрия Премьер-лига Карпаты 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 3:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 4:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Карпаты Премьер-лига Александрия 1:0 Карпаты Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 21 18 2 1 55 - 11 56
2. Заря Заявка 21 13 4 4 39 - 17 43
3. Динамо Киев Заявка 21 13 3 5 41 - 16 42
4. Десна Заявка 21 12 3 6 35 - 15 39
5. Александрия 3:0 Заявка 21 11 4 6 28 - 20 37
6. Колос Ковалёвка Заявка 21 8 2 11 22 - 35 26
7. Мариуполь Заявка 21 6 7 8 21 - 32 25
8. Днепр-1 Заявка 21 6 4 11 23 - 34 22
9. Львов Заявка 21 5 4 12 16 - 35 19
10. Олимпик Донецк Заявка 21 5 3 13 17 - 36 18
11. Ворскла Заявка 21 5 2 14 14 - 38 17
12. Карпаты 0:3 Заявка 21 2 6 13 17 - 39 12
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Третьяков Максим из команды Александрия забивает с точки!
  • Желтая карточка
    31'
    Холл Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Козак Артём получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ukrajina. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 0:3 Александрия
Карпаты
21.2% (38)
Ничья
23.5% (42)
Александрия
55.3% (99)
1:2 Александрия
27.4% (49)
0:1 Александрия
21.8% (39)
1:1 Ничья
19% (34)
2:1 Карпаты
11.7% (21)
0:0 Ничья
3.4% (6)
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