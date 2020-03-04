Украина: Премьер-лига 2019-2020
Карпаты
0:3
Второй тайм: 86'
Стадион: Украина
Александрия
14' Желтая карточкаКозак Артём
31' Желтая карточкаХолл Тим
0:1
37' ПенальтиТретьяков Максим
50' Желтая карточкаМирошниченко Денис
0:2
58' ГолТретьяков Максим
59' Желтая карточкаНазарина Егор
0:3
73' ГолСитало Артём
66
Граца
Марвин
34
Холл
Тим
14
Козак
Артём
10
Дийе
Матар
79
Панькив
Юрий
90
Дубра
Каспар
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Граца МарвинЗащитник
- Защитник
-
34 Холл ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Козак АртёмПолузащитник
-
10 Дийе МатарНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лейоус ГишамНападающий
-
74 Oleksii Sych
-
85 Vasyl Runich
-
22 Yuriy Tlumak
-
Главный тренер: Санжар Роман
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
14'
31'
37'
0:1
58'
0:2
59'
73'
0:3
Предыдущие игры
Карпаты Последние 20 матчей: +2 =6 -12Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Карпаты 1:1 Днепр-1 Ворскла 2:1 Карпаты Карпаты 2:6 Десна
Заря 2:0 Карпаты Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 2:2 Карпаты Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:0 Львов Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Карпаты 0:2 Динамо Киев
Александрия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия
Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Александрия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Александрия 1:1 Карпаты Премьер-лига Александрия 3:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:0 Александрия Премьер-лига Карпаты 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 3:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 4:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Карпаты Премьер-лига Александрия 1:0 Карпаты Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|21
|18
|2
|1
|55 - 11
|56
|2.
|Заря
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|39 - 17
|43
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|41 - 16
|42
|4.
|Десна
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|35 - 15
|39
|5.
|Александрия
|3:0 Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 20
|37
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|22 - 35
|26
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 32
|25
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 34
|22
|9.
|Львов
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|16 - 35
|19
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|17 - 36
|18
|11.
|Ворскла
|Заявка
|21
|5
|2
|14
|14 - 38
|17
|12.
|Карпаты
|0:3 Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 39
|12
Карпаты
21.2% (38)
Ничья
23.5% (42)
Александрия
55.3% (99)
1:2 Александрия
27.4% (49)
0:1 Александрия
21.8% (39)
1:1 Ничья
19% (34)
2:1 Карпаты
11.7% (21)
0:0 Ничья
3.4% (6)
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