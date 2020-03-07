Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0' 3'
32
Пенц
Патрик
8
Цвиршиц
Штефан
23
Палмер-Браун
Эрик
30
Мадль
Михаэль
2
Поульсен
Андреас
4
Джегго
Джеймс
9
Patrick
Wimmer
39
Саркария
Манприт
36
Dominik
Fitz
7
Сакс
Максимилиан
14
Моншайн
Кристоф
32
Thomas
Vollnhofer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
91
Штангль
Штефан
21
Шульц
Кофи
10
Луксбахер
Даниэль
4
Хофбауэр
Доминик
11
George
Davies
77
Osorio
Costa
Silva
Alan2
19
Пак
Кван
Рён
9
Бёрк
Кори
Аустрия Вена
4-2-3-1
Санкт-Пёльтен
3-4-1-2

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок
Аустрия Вена 4:1 Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг Адмира 0:0 Аустрия Вена Хорн 2:7 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Штурм
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук
Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 21 16 3 2 49 - 20 51
2. Ред Булл Зальцбург 21 13 6 2 72 - 26 45
3. Рапид Вена 0:0 22 11 7 4 45 - 24 40
4. Вольфсбергер 0:0 22 11 5 6 48 - 25 38
5. Штурм 21 9 5 7 37 - 26 32
6. Хартберг 0:0 22 8 6 8 36 - 47 30
7. Альтах 0:0 22 7 4 11 34 - 42 25
8. Аустрия Вена 0:0 22 5 10 7 33 - 36 25
9. Маттерсбург 21 5 3 13 26 - 51 18
10. Сваровски Тироль 0:0 22 4 5 13 23 - 50 17
11. Адмира 0:0 22 3 8 11 20 - 43 17
12. Санкт-Пёльтен 0:0 22 3 8 11 21 - 54 17
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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