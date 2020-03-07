Австрия: Бундеслига 2019-2020
Аустрия Вена
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Дженерали Арена
Санкт-Пёльтен
32
Пенц
Патрик
36
Dominik
Fitz
3
Luan
IX
21
Шульц
Кофи
19
Пак
Кван
Рён
- Основной состав
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dominik FitzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 MaudoЗащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пак Кван РёнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Горцель НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +11 =7 -2Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок
Аустрия Вена 4:1 Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 5:0 Хартберг Адмира 0:0 Аустрия Вена Хорн 2:7 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Штурм
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =7 -6Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук
Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Форвертс Штайр 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Рид Санкт-Пёльтен 0:4 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|21
|16
|3
|2
|49 - 20
|51
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|21
|13
|6
|2
|72 - 26
|45
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|22
|11
|7
|4
|45 - 24
|40
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|22
|11
|5
|6
|48 - 25
|38
|5.
|Штурм
|21
|9
|5
|7
|37 - 26
|32
|6.
|Хартберг
|0:0
|22
|8
|6
|8
|36 - 47
|30
|7.
|Альтах
|0:0
|22
|7
|4
|11
|34 - 42
|25
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|22
|5
|10
|7
|33 - 36
|25
|9.
|Маттерсбург
|21
|5
|3
|13
|26 - 51
|18
|10.
|Сваровски Тироль
|0:0
|22
|4
|5
|13
|23 - 50
|17
|11.
|Адмира
|0:0
|22
|3
|8
|11
|20 - 43
|17
|12.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|22
|3
|8
|11
|21 - 54
|17