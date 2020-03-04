Украина: Премьер-лига 2019-2020
Мариуполь
2:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Им. Владимира Бойко
Ворскла
1:0
32' ПенальтиМишнёв Дмитрий
35' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
2:0
47' ГолТопалов Дмитрий
54' Желтая карточкаН'Диайе Папа Алиун
71
Чех
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Сапай ВадимЗащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисНападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
32'
1:0
35'
47'
Предыдущие игры
Мариуполь Последние 20 матчей: +5 =7 -8Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь
Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =2 -12Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла
Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла
Последние игры между собой
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ворскла: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Ворскла Премьер-лига Мариуполь 2:6 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:3 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|20
|17
|2
|1
|51 - 10
|53
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|41 - 16
|42
|3.
|Заря
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 17
|40
|4.
|Десна
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|33 - 14
|36
|5.
|Александрия
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 20
|34
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|22 - 35
|26
|7.
|Мариуполь
|2:0 Заявка
|21
|6
|7
|8
|20 - 32
|25
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 30
|22
|9.
|Львов
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|16 - 33
|19
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|16 - 34
|18
|11.
|Ворскла
|0:2 Заявка
|21
|5
|2
|14
|14 - 37
|17
|12.
|Карпаты
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|17 - 36
|12
Мариуполь
56.7% (102)
Ничья
30.6% (55)
Ворскла
12.8% (23)
1:0 Мариуполь
27.8% (50)
1:1 Ничья
22.8% (41)
2:1 Мариуполь
19.4% (35)
1:2 Ворскла
6.7% (12)
2:0 Мариуполь
4.4% (8)
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