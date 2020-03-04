Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Мариуполь
2:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Ворскла
0'
1:0
32' Пенальти
Мишнёв Дмитрий
35' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
2:0
47' Гол
Топалов Дмитрий
54' Желтая карточка
Н'Диайе Папа Алиун
69'
1
Гальчук
Евгений
8
Полегенько
Павел
13
Яворский
Сергей
4
Чоботенко
Сергей
75
Корниенко
Виктор
73
Игнатенко
Даниил
77
Кулаков
Андрей
71
Чех
Максим
37
Nazarii
Muravskyi
7
Топалов
Дмитрий
9
Мишнёв
Дмитрий
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
17
Чеснаков
Владимир
92
Н'Диайе
Папа
Алиун
23
Сапай
Вадим
28
Пуцлин
Давид
7
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
9
Шехич
Эдин
11
Степанюк
Руслан
50
Кане
Ибрахим
10
Кулач
Владислав
Мариуполь
Ворскла

Ход матча

32'
Мишнёв Дмитрий
1:0
35'
Мишнёв Дмитрий
 
46'
 
Ребенок Павел
Сапай Вадим
46'
 
Васин Денис
Степанюк Руслан
47'
Топалов Дмитрий
(Кулаков Андрей)
2:0
54'
 
Н'Диайе Папа Алиун
58'
 
Батиста Артур
Кулач Владислав
65'
Фомин Руслан
Кулаков Андрей
 

Предыдущие игры

Мариуполь Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь
Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь
Ворскла Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла
Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Заря 4:0 Ворскла Олимпик Донецк 2:0 Ворскла Ворскла 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:0 Ворскла Ворскла 0:5 Динамо Киев Карпаты 2:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Ворскла 1:1 Днепр-1 Ворскла 3:2 Львов Десна 2:0 Ворскла

Последние игры между собой

Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ворскла: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Ворскла 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 4:1 Ворскла Премьер-лига Мариуполь 2:6 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:3 Мариуполь Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 20 17 2 1 51 - 10 53
2. Динамо Киев Заявка 21 13 3 5 41 - 16 42
3. Заря Заявка 20 12 4 4 37 - 17 40
4. Десна Заявка 20 11 3 6 33 - 14 36
5. Александрия Заявка 20 10 4 6 25 - 20 34
6. Колос Ковалёвка Заявка 21 8 2 11 22 - 35 26
7. Мариуполь 2:0 Заявка 21 6 7 8 20 - 32 25
8. Днепр-1 Заявка 20 6 4 10 22 - 30 22
9. Львов Заявка 20 5 4 11 16 - 33 19
10. Олимпик Донецк Заявка 20 5 3 12 16 - 34 18
11. Ворскла 0:2 Заявка 21 5 2 14 14 - 37 17
12. Карпаты Заявка 20 2 6 12 17 - 36 12
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Мишнёв Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Мишнёв Дмитрий из команды Мариуполь забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volodymyr Boiko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мариуполь 2:0 Ворскла
Мариуполь
56.7% (102)
Ничья
30.6% (55)
Ворскла
12.8% (23)
1:0 Мариуполь
27.8% (50)
1:1 Ничья
22.8% (41)
2:1 Мариуполь
19.4% (35)
1:2 Ворскла
6.7% (12)
2:0 Мариуполь
4.4% (8)
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