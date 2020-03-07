Австрия: Бундеслига 2019-2020
Хартберг
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Сваровски Тироль
20
Доссу
Жодель
23
Кайнц
Тобиас
28
Juergen
Heil
27
Lukas
Ried
24
Тадич
Дарио
24
Кох
Фабиан
44
Соарес
Бруно
17
Аджей
Феликс
46
Гргич
Лукас
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Доссу ЖодельЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
28 Juergen HeilПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Lukas RiedНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Tomas Ostrak
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
-
17 Аджей ФеликсЗащитник
- Полузащитник
-
46 Гргич ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =4 -9ЛАСК 5:1 Хартберг Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг
Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Хартберг 1:2 ЛАСК Рапид Вена 3:3 Хартберг Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =3 -12Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Люстенау 2:2 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Сваровски Тироль Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Сваровски Тироль Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|21
|16
|3
|2
|49 - 20
|51
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|21
|13
|6
|2
|72 - 26
|45
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|22
|11
|7
|4
|45 - 24
|40
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|22
|11
|5
|6
|48 - 25
|38
|5.
|Штурм
|21
|9
|5
|7
|37 - 26
|32
|6.
|Хартберг
|0:0
|22
|8
|6
|8
|36 - 47
|30
|7.
|Альтах
|0:0
|22
|7
|4
|11
|34 - 42
|25
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|22
|5
|10
|7
|33 - 36
|25
|9.
|Маттерсбург
|21
|5
|3
|13
|26 - 51
|18
|10.
|Сваровски Тироль
|0:0
|22
|4
|5
|13
|23 - 50
|17
|11.
|Адмира
|0:0
|22
|3
|8
|11
|20 - 43
|17
|12.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|22
|3
|8
|11
|21 - 54
|17