Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Хартберг
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Сваровски Тироль
0' 3'
1
Rene
Swete
4
Michael
Huber
20
Доссу
Жодель
32
Felix
Luckender
23
Кайнц
Тобиас
28
Juergen
Heil
42
Нимага
Бакари
14
Клем
Кристиан
27
Lukas
Ried
24
Тадич
Дарио
9
Реп
Райко
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
3
Свобода
Михаэль
44
Соарес
Бруно
17
Аджей
Феликс
16
Ридер
Флориан
46
Гргич
Лукас
6
Пецос
Атанасиос
7
Прантер
Беньямин
20
Майерхофер
Штефан
22
Дедич
Златко
Хартберг
3-4-3
Сваровски Тироль
4-4-2

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ЛАСК 5:1 Хартберг Хартберг 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:0 Хартберг Хартберг 1:3 Капфенберг
Хартберг 1:1 Десна Хартберг 4:1 Глайсдорф Хартберг 6:1 Вайц Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Хартберг 3:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 5:0 Хартберг Хартберг 2:1 Альтах Штурм 3:1 Хартберг Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 3:1 Маттерсбург Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Хартберг 1:2 ЛАСК Рапид Вена 3:3 Хартберг Хартберг 0:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Люстенау 2:2 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:5 Штурм Сваровски Тироль 0:2 ЛАСК Санкт-Пёльтен 5:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:4 Альтах Глайсдорф 1:4 Сваровски Тироль Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Адмира 3:1 Сваровски Тироль Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Бундеслига Хартберг 3:0 Сваровски Тироль Кубок Хартберг 4:0 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 1:4 Хартберг Эрсте Лига
Хартберг 2:1 Сваровски Тироль Эрсте Лига Сваровски Тироль 0:1 Хартберг Эрсте Лига Хартберг 1:1 Сваровски Тироль Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 21 16 3 2 49 - 20 51
2. Ред Булл Зальцбург 21 13 6 2 72 - 26 45
3. Рапид Вена 0:0 22 11 7 4 45 - 24 40
4. Вольфсбергер 0:0 22 11 5 6 48 - 25 38
5. Штурм 21 9 5 7 37 - 26 32
6. Хартберг 0:0 22 8 6 8 36 - 47 30
7. Альтах 0:0 22 7 4 11 34 - 42 25
8. Аустрия Вена 0:0 22 5 10 7 33 - 36 25
9. Маттерсбург 21 5 3 13 26 - 51 18
10. Сваровски Тироль 0:0 22 4 5 13 23 - 50 17
11. Адмира 0:0 22 3 8 11 20 - 43 17
12. Санкт-Пёльтен 0:0 22 3 8 11 21 - 54 17
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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