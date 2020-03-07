Австрия: Бундеслига 2019-2020
Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Лавантталь Арена
Рапид Вена
28
Виейра
Мигел
15
Рнич
Неманья
21
Йойич
Милош
11
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Виейра МигелЗащитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Йойич МилошПолузащитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
29 Ercan Kara
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =4 -8Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира
Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =7 -4Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн
Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг Рапид Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|21
|16
|3
|2
|49 - 20
|51
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|21
|13
|6
|2
|72 - 26
|45
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|22
|11
|7
|4
|45 - 24
|40
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|22
|11
|5
|6
|48 - 25
|38
|5.
|Штурм
|21
|9
|5
|7
|37 - 26
|32
|6.
|Хартберг
|0:0
|22
|8
|6
|8
|36 - 47
|30
|7.
|Альтах
|0:0
|22
|7
|4
|11
|34 - 42
|25
|8.
|Аустрия Вена
|0:0
|22
|5
|10
|7
|33 - 36
|25
|9.
|Маттерсбург
|21
|5
|3
|13
|26 - 51
|18
|10.
|Сваровски Тироль
|0:0
|22
|4
|5
|13
|23 - 50
|17
|11.
|Адмира
|0:0
|22
|3
|8
|11
|20 - 43
|17
|12.
|Санкт-Пёльтен
|0:0
|22
|3
|8
|11
|21 - 54
|17