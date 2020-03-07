Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Рапид Вена
0' 3'
29
Куттин
Мануэль
27
Новак
Михаэль
28
Виейра
Мигел
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
19
Шпранглер
Свен
21
Йойич
Милош
11
Шмид
Романо
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
13
Шмидт
Александер
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
17
Дибон
Кристофер
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
16
Dejan
Petrovic
II
8
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
36
Аразе
Кельвин
9
Фунтас
Таксиархис
Вольфсбергер
4-1-2-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира
Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М Маттерсбург 1:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:3 Истанбул Башакшехир Штурм 0:4 Вольфсбергер Ваккер Инсбрук 1:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:2 Адмира Истанбул Башакшехир 1:0 Вольфсбергер Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен
Рапид Вена Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн
Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:4 Рапид Вена Адмира 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена ЛАСК 0:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Штурм Рапид Вена 2:1 Блау-Вайс Линц Альтах 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 0:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Рапид Вена 2:1 Флоридсдорфер

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг Рапид Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 21 16 3 2 49 - 20 51
2. Ред Булл Зальцбург 21 13 6 2 72 - 26 45
3. Рапид Вена 0:0 22 11 7 4 45 - 24 40
4. Вольфсбергер 0:0 22 11 5 6 48 - 25 38
5. Штурм 21 9 5 7 37 - 26 32
6. Хартберг 0:0 22 8 6 8 36 - 47 30
7. Альтах 0:0 22 7 4 11 34 - 42 25
8. Аустрия Вена 0:0 22 5 10 7 33 - 36 25
9. Маттерсбург 21 5 3 13 26 - 51 18
10. Сваровски Тироль 0:0 22 4 5 13 23 - 50 17
11. Адмира 0:0 22 3 8 11 20 - 43 17
12. Санкт-Пёльтен 0:0 22 3 8 11 21 - 54 17
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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