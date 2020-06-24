49' Желтая карточкаSilvan Sidler
58' Желтая карточкаMarco Burch
1:0
80' ГолКечкеш Акош
84' Желтая карточкаБоттани Маттиа
2:0
88' ГолЛоврич Санди
88' Желтая карточкаЛоврич Санди
90' Желтая карточкаStefan Knezevic1
46
Бауман
Ноам
18
Яо
Элож
24
Ловрич
Санди
16
Лаванши
Нума
5
Lucao
II
46
Marco
Burch
42
Вока
Идриз
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
77
Матос
Ридер
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Яо ЭложПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
-
46 Marco BurchЗащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
-
77 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Полузащитник
-
-
39 Mark Marleku
-
-
29 Darian Males
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
49'
58'
80'
1:0
84'
88'
2:0
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.19
|2.
|Араторе Марко
|3
|0.12
|3.
|Вечеи Балинт
|3
|0.12
|4.
|Холендер Филип
|3
|0.12
|5.
|Боттани Маттиа
|2
|0.08
|6.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.08
|7.
|Герндт Александр
|2
|0.08
|8.
|Ловрич Санди
|1
|0.04
|9.
|Кустодио Оливье
|1
|0.04
|10.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.04
|11.
|Дапрела Фабио
|1
|0.04
|12.
|Дальмонте Никола
|1
|0.04
|13.
|Кечкеш Акош
|1
|0.04
|14.
|Лаванши Нума
|0
|0
|15.
|Янга Рангело
|0
|0
|16.
|Човило Мирослав
|0
|0
|17.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|18.
|Яо Элож
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марджиотта Франческо
|7 (1)
|0.27
|2.
|Ibrahima N'Diaye II
|5
|0.19
|3.
|Шюрпф Паскаль
|4 (2)
|0.15
|4.
|Элеке Блессинг
|4 (1)
|0.15
|5.
|Вока Идриз
|2
|0.08
|6.
|Darian Males
|1
|0.04
|7.
|Lucao II
|1
|0.04
|8.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.04
|9.
|Матос Ридер
|1
|0.04
|10.
|Шульц Марвин
|0
|0
|11.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|12.
|David Mistrafovic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|9
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|3.
|Араторе Марко
|6
|0
|4.
|Лаванши Нума
|5
|0
|5.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|6.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|7.
|Саббатини Хонатан
|2
|1
|8.
|Марич Мият
|3
|0
|9.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|10.
|Холендер Филип
|3
|0
|11.
|Герндт Александр
|1
|1
|12.
|Човило Мирослав
|2
|0
|13.
|Бауман Ноам
|2
|0
|14.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|15.
|Ловрич Санди
|1
|0
|16.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|17.
|Кечкеш Акош
|1
|0
|18.
|Обексер Линус
|1
|0
|19.
|Сасере Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Silvan Sidler
|7
|0
|2.
|Гретер Симон
|5
|0
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|5
|0
|4.
|Вока Идриз
|5
|0
|5.
|Швеглер Кристиан
|3
|1
|6.
|Матос Ридер
|4
|0
|7.
|Stefan Knezevic1
|4
|0
|8.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|9.
|Демхасай Шкельчим
|3
|0
|10.
|Марджиотта Франческо
|3
|0
|11.
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|12.
|Darian Males
|3
|0
|13.
|Элеке Блессинг
|1
|1
|14.
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|15.
|Какабадзе Отар
|2
|0
|16.
|David Mistrafovic
|2
|0
|17.
|Lorik Emini
|2
|0
|18.
|Marco Burch
|2
|0
|19.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|20.
|Цибунг Давид
|1
|0
|21.
|Бюрки Марко
|1
|0
|22.
|Арнольд Ремо
|1
|0
|23.
|Шульц Марвин
|1
|0
|24.
|Lucao II
|1
|0
|25.
|Eric Tia Chef
|1
|0
|26.
|Ashvin Balaruban
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|29.17% (7)
|Люцерн
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: + = -Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон
Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен
Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн
Последние игры между собой
Лугано: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Люцерн: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Кубок Люцерн 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Лугано Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|24
|15
|3
|6
|53 - 32
|48
|2.
|Янг Бойз
|25
|14
|6
|5
|49 - 34
|48
|3.
|Базель
|25
|13
|4
|8
|51 - 27
|43
|4.
|Серветт
|25
|10
|9
|6
|40 - 25
|39
|5.
|Люцерн
|25
|10
|4
|11
|27 - 33
|34
|6.
|Цюрих
|24
|9
|5
|10
|30 - 48
|32
|7.
|Лугано
|25
|7
|10
|8
|28 - 28
|31
|8.
|Тун
|25
|6
|4
|15
|25 - 48
|22
|9.
|Сьон
|25
|5
|7
|13
|30 - 45
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
Аутентификация