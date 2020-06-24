  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Лугано
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Люцерн
0'
49' Желтая карточка
Silvan Sidler
58' Желтая карточка
Marco Burch
1:0
80' Гол
Кечкеш Акош
84' Желтая карточка
Боттани Маттиа
2:0
88' Гол
Ловрич Санди
88' Желтая карточка
Ловрич Санди
90' Желтая карточка
Stefan Knezevic1
90'+5
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
6
Човило
Мирослав
18
Яо
Элож
24
Ловрич
Санди
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
19
Герндт
Александр
9
Янга
Рангело
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
46
Marco
Burch
42
Вока
Идриз
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
77
Матос
Ридер
9
Марджиотта
Франческо
7
Ibrahima
N'Diaye
II
Лугано
3-1-4-2
Люцерн
4-1-2-3

Ход матча

49'
 
Silvan Sidler
52'
Селаси Рансфорд
Човило Мирослав
 
58'
 
Marco Burch
65'
 
Darian Males
Ibrahima N'Diaye II
74'
 
Гретер Симон
Марджиотта Франческо
74'
Боттани Маттиа
Герндт Александр
 
80'
Кечкеш Акош
(Ловрич Санди)
1:0
84'
Боттани Маттиа
 
86'
 
Mark Marleku
Silvan Sidler
88'
Ловрич Санди
2:0
88'
Ловрич Санди
 
90'
Гвидотти Стефано
Ловрич Санди
 
90'
 
Stefan Knezevic1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марич Мият 5 (2) 0.19
2. Араторе Марко 3 0.12
3. Вечеи Балинт 3 0.12
4. Холендер Филип 3 0.12
5. Боттани Маттиа 2 0.08
6. Карлиньос Жуниор 2 0.08
7. Герндт Александр 2 0.08
8. Ловрич Санди 1 0.04
9. Кустодио Оливье 1 0.04
10. Родригес Франсиско III 1 0.04
11. Дапрела Фабио 1 0.04
12. Дальмонте Никола 1 0.04
13. Кечкеш Акош 1 0.04
14. Лаванши Нума 0 0
15. Янга Рангело 0 0
16. Човило Мирослав 0 0
17. Саббатини Хонатан 0 0
18. Яо Элож 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 7 (1) 0.27
2. Ibrahima N'Diaye II 5 0.19
3. Шюрпф Паскаль 4 (2) 0.15
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.15
5. Вока Идриз 2 0.08
6. Darian Males 1 0.04
7. Lucao II 1 0.04
8. Шнойвли Кристиан 1 0.04
9. Матос Ридер 1 0.04
10. Шульц Марвин 0 0
11. Какабадзе Отар 0 0
12. David Mistrafovic 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 6 1
3. Араторе Марко 6 0
4. Лаванши Нума 5 0
5. Дапрела Фабио 4 0
6. Карлиньос Жуниор 4 0
7. Саббатини Хонатан 2 1
8. Марич Мият 3 0
9. Вечеи Балинт 3 0
10. Холендер Филип 3 0
11. Герндт Александр 1 1
12. Човило Мирослав 2 0
13. Бауман Ноам 2 0
14. Сульмони Фульвио 1 0
15. Ловрич Санди 1 0
16. Родригес Франсиско III 1 0
17. Кечкеш Акош 1 0
18. Обексер Линус 1 0
19. Сасере Франклин 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Silvan Sidler 7 0
2. Гретер Симон 5 0
3. Ibrahima N'Diaye II 5 0
4. Вока Идриз 5 0
5. Швеглер Кристиан 3 1
6. Матос Ридер 4 0
7. Stefan Knezevic1 4 0
8. Мюллер Мариус 3 0
9. Демхасай Шкельчим 3 0
10. Марджиотта Франческо 3 0
11. Кнежевич Стефан 3 0
12. Darian Males 3 0
13. Элеке Блессинг 1 1
14. Шюрпф Паскаль 2 0
15. Какабадзе Отар 2 0
16. David Mistrafovic 2 0
17. Lorik Emini 2 0
18. Marco Burch 2 0
19. Шнойвли Кристиан 1 0
20. Цибунг Давид 1 0
21. Бюрки Марко 1 0
22. Арнольд Ремо 1 0
23. Шульц Марвин 1 0
24. Lucao II 1 0
25. Eric Tia Chef 1 0
26. Ashvin Balaruban 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 8.33% (2) 29.17% (7)
 Люцерн 17.39% (4) 26.09% (6) 4.35% (1) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон
Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель
Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен
Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн

Последние игры между собой

Лугано: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Люцерн: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Люцерн 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:3 Лугано Суперлига
Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Кубок Люцерн 2:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Лугано Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 24 15 3 6 53 - 32 48
2. Янг Бойз 25 14 6 5 49 - 34 48
3. Базель 25 13 4 8 51 - 27 43
4. Серветт 25 10 9 6 40 - 25 39
5. Люцерн 25 10 4 11 27 - 33 34
6. Цюрих 24 9 5 10 30 - 48 32
7. Лугано 25 7 10 8 28 - 28 31
8. Тун 25 6 4 15 25 - 48 22
9. Сьон 25 5 7 13 30 - 45 22
10. Нёвшатель Ксамакс 25 4 10 11 28 - 41 22
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лугано 2:0 Люцерн онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 