Санкт-Галлен
0:1
Первый тайм: 41'
Стадион: АФГ Арена
Цюрих
23' Желтая карточкаVíctor Ruiz III
0:1
31' Гол в свои воротаРюфли Венсан
38' Желтая карточкаBlaz Kramer
99
Рюфли
Венсан
13
Иттен
Седрик
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
18
Blaz
Kramer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Мухайм МироЗащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Fabiano VII
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
-
23 Махи МимаунНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
23'
31'
0:1
38'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|10 (2)
|0.38
|2.
|Демирович Эрмедин
|9
|0.35
|3.
|Jordi Quintilla
|9 (3)
|0.35
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.27
|5.
|Víctor Ruiz III
|4
|0.15
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.12
|7.
|Хефти Сильван
|2
|0.08
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0.08
|9.
|Betim Fazliji
|2
|0.08
|10.
|Andre Ribeiro
|1
|0.04
|11.
|Fabiano VII
|1
|0.04
|12.
|Yannis Letard
|1
|0.04
|13.
|Мухайм Миро
|0
|0
|14.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Blaz Kramer
|8
|0.31
|2.
|Шёнбахлер Марко
|7
|0.27
|3.
|Aiyegun Tosin
|5
|0.19
|4.
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.15
|5.
|Махи Мимаун
|2
|0.08
|6.
|Кололли Беньямин
|1
|0.04
|7.
|Зом Симон
|1
|0.04
|8.
|Сисей Ассан
|1
|0.04
|9.
|Nathan V
|1
|0.04
|10.
|Жанье Па-Моду
|0
|0
|11.
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|12.
|Домджони Тони
|0
|0
|13.
|Крюезиу Мирлинд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yannis Letard
|9
|0
|2.
|Мухайм Миро
|6
|1
|3.
|Jordi Quintilla
|7
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|5.
|Гийемено Джереми
|7
|0
|6.
|Víctor Ruiz III
|4
|1
|7.
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|8.
|Betim Fazliji
|4
|0
|9.
|Fabiano VII
|3
|0
|10.
|Хефти Сильван
|3
|0
|11.
|Уисс Алан
|2
|0
|12.
|Стоянович Деян
|2
|0
|13.
|Иттен Седрик
|2
|0
|14.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|15.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|16.
|Костанцо Морено
|1
|0
|17.
|Рюфли Венсан
|1
|0
|18.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nathan V
|8
|0
|2.
|Зом Симон
|6
|1
|3.
|Крюезиу Мирлинд
|5
|1
|4.
|Blaz Kramer
|6
|0
|5.
|Aiyegun Tosin
|6
|0
|6.
|Домджони Тони
|5
|0
|7.
|Шёнбахлер Марко
|4
|0
|8.
|Жанье Па-Моду
|3
|0
|9.
|Попович Денис
|3
|0
|10.
|Маркезано Антонио
|3
|0
|11.
|Кололли Беньямин
|3
|0
|12.
|Бангура Умару
|2
|0
|13.
|Бреше Янник
|1
|0
|14.
|Махи Мимаун
|1
|0
|15.
|Mads Pedersen III
|1
|0
|16.
|Сисей Ассан
|1
|0
|17.
|Алиу Изер
|1
|0
|18.
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|19.
|Харабадзе Леван
|1
|0
|20.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|21.
|Заутер Илан
|1
|0
|22.
|Willie Britto
|1
|0
|23.
|Зайлер Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|10.87% (5)
|10.87% (5)
|28.26% (13)
|19.57% (9)
|21.74% (10)
|8.7% (4)
|Цюрих
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|30% (9)
|10% (3)
|20% (6)
|10% (3)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль
Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Сьон
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих
Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих Галлешер 1:2 Цюрих Галлешер 3:4 Цюрих Шаффхаузен 1:0 Цюрих Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Цюрих 0:5 Серветт Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Цюрих 3:0 Люцерн
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Цюрих: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Галлен 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 4:1 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|0:1
|25
|15
|3
|7
|53 - 33
|48
|2.
|Янг Бойз
|25
|14
|6
|5
|49 - 34
|48
|3.
|Базель
|25
|13
|4
|8
|51 - 27
|43
|4.
|Серветт
|25
|10
|9
|6
|40 - 25
|39
|5.
|Цюрих
|1:0
|25
|10
|5
|10
|31 - 48
|35
|6.
|Люцерн
|25
|10
|4
|11
|27 - 33
|34
|7.
|Лугано
|25
|7
|10
|8
|28 - 28
|31
|8.
|Тун
|25
|6
|4
|15
|25 - 48
|22
|9.
|Сьон
|25
|5
|7
|13
|30 - 45
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
Аутентификация