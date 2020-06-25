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Санкт-Галлен
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Цюрих
0'
23' Желтая карточка
Víctor Ruiz III
0:1
31' Гол в свои ворота
Рюфли Венсан
38' Желтая карточка
Blaz Kramer
41'
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
98
Yannis
Letard
99
Рюфли
Венсан
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
10
Демирович
Эрмедин
13
Иттен
Седрик
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
4
Омерагич
Бечир
3
Nathan
V
24
Кемптер
Михаэль
14
Домджони
Тони
71
Крьезиу
Хекуран
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
18
Blaz
Kramer
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

23'
Víctor Ruiz III
 
31'
0:1
Рюфли Венсан
38'
 
Blaz Kramer

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 10 (2) 0.38
2. Демирович Эрмедин 9 0.35
3. Jordi Quintilla 9 (3) 0.35
4. Бабич Борис 7 0.27
5. Víctor Ruiz III 4 0.15
6. Гёртлер Лукас 3 0.12
7. Хефти Сильван 2 0.08
8. Гийемено Джереми 2 0.08
9. Betim Fazliji 2 0.08
10. Andre Ribeiro 1 0.04
11. Fabiano VII 1 0.04
12. Yannis Letard 1 0.04
13. Мухайм Миро 0 0
14. Бакайоко Аксель 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 8 0.31
2. Шёнбахлер Марко 7 0.27
3. Aiyegun Tosin 5 0.19
4. Маркезано Антонио 4 (2) 0.15
5. Махи Мимаун 2 0.08
6. Кололли Беньямин 1 0.04
7. Зом Симон 1 0.04
8. Сисей Ассан 1 0.04
9. Nathan V 1 0.04
10. Жанье Па-Моду 0 0
11. Рюэгг Кевин 0 0
12. Домджони Тони 0 0
13. Крюезиу Мирлинд 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Yannis Letard 9 0
2. Мухайм Миро 6 1
3. Jordi Quintilla 7 0
4. Гёртлер Лукас 7 0
5. Гийемено Джереми 7 0
6. Víctor Ruiz III 4 1
7. Демирович Эрмедин 5 0
8. Betim Fazliji 4 0
9. Fabiano VII 3 0
10. Хефти Сильван 3 0
11. Уисс Алан 2 0
12. Стоянович Деян 2 0
13. Иттен Седрик 2 0
14. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
15. Бакайоко Аксель 2 0
16. Костанцо Морено 1 0
17. Рюфли Венсан 1 0
18. Leonidas Stergiou 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Nathan V 8 0
2. Зом Симон 6 1
3. Крюезиу Мирлинд 5 1
4. Blaz Kramer 6 0
5. Aiyegun Tosin 6 0
6. Домджони Тони 5 0
7. Шёнбахлер Марко 4 0
8. Жанье Па-Моду 3 0
9. Попович Денис 3 0
10. Маркезано Антонио 3 0
11. Кололли Беньямин 3 0
12. Бангура Умару 2 0
13. Бреше Янник 1 0
14. Махи Мимаун 1 0
15. Mads Pedersen III 1 0
16. Сисей Ассан 1 0
17. Алиу Изер 1 0
18. Рюэгг Кевин 1 0
19. Харабадзе Леван 1 0
20. Омерагич Бечир 1 0
21. Заутер Илан 1 0
22. Willie Britto 1 0
23. Зайлер Штефан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 10.87% (5) 10.87% (5) 28.26% (13) 19.57% (9) 21.74% (10) 8.7% (4)
 Цюрих 16.67% (5) 13.33% (4) 30% (9) 10% (3) 20% (6) 10% (3)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль
Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Сьон
Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих
Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих Галлешер 1:2 Цюрих Галлешер 3:4 Цюрих Шаффхаузен 1:0 Цюрих Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Цюрих 0:5 Серветт Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Цюрих 3:0 Люцерн

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Цюрих: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Суперлига
Санкт-Галлен 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 4:1 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:1 25 15 3 7 53 - 33 48
2. Янг Бойз 25 14 6 5 49 - 34 48
3. Базель 25 13 4 8 51 - 27 43
4. Серветт 25 10 9 6 40 - 25 39
5. Цюрих 1:0 25 10 5 10 31 - 48 35
6. Люцерн 25 10 4 11 27 - 33 34
7. Лугано 25 7 10 8 28 - 28 31
8. Тун 25 6 4 15 25 - 48 22
9. Сьон 25 5 7 13 30 - 45 22
10. Нёвшатель Ксамакс 25 4 10 11 28 - 41 22
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    38'
    Blaz Kramer получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    ГООООООООЛ - Рюфли Венсан очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    23'
    Victor Ruiz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:1 Цюрих онлайн

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