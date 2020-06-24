Нёвшатель Ксамакс
1:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Базель
1:0
11' ГолАраз Муса
33
Джуру
Йохан
16
Сейду
Лео
20
Араз
Муса
37
Абанда
Леруа
15
Риверос
Блас
20
Фрай
Фабиан
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Джуру ЙоханЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Тафер ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
-
23 Lirik Vishi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|9 (3)
|0.35
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.27
|3.
|Ошс Марцис
|3
|0.12
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.08
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.04
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|7.
|Таулан Сефери
|1
|0.04
|8.
|Andre Luis II
|1
|0.04
|9.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.04
|10.
|Janick Kamber
|1
|0.04
|11.
|Сейду Лео
|0
|0
|12.
|Тафер Яннис
|0
|0
|13.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|14.
|Thibault Corbaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|8
|0.31
|2.
|Адеми Кемаль
|8
|0.31
|3.
|Фрай Фабиан
|7
|0.27
|4.
|Штокер Валентин
|5
|0.19
|5.
|Буа Кевин
|4
|0.15
|6.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.12
|7.
|Жегрова Эдон
|2
|0.08
|8.
|Кампо Самуэле
|2 (1)
|0.08
|9.
|Видмер Сильван
|2
|0.08
|10.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.08
|11.
|Айети Альбиан
|1
|0.04
|12.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|13.
|Альдерете Омар
|1
|0.04
|14.
|Джака Таулант
|0
|0
|15.
|Риверос Блас
|0
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|17.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|18.
|Петретта Рауль
|0
|0
|19.
|Окафор Ноа
|0
|0
|20.
|Буняку Оргес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|10
|0
|2.
|Джурич Игорь
|8
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|5
|0
|5.
|Джемайли Арбенит
|5
|0
|6.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|7.
|Мвенг Фредди
|4
|0
|8.
|Нуццоло Рафаэль
|4
|0
|9.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|10.
|Janick Kamber
|2
|1
|11.
|Mike Gomes
|3
|0
|12.
|Thibault Corbaz
|3
|0
|13.
|Таулан Сефери
|1
|1
|14.
|Laurent Walthert
|2
|0
|15.
|Ди Сере
|2
|0
|16.
|Ошс Марцис
|2
|0
|17.
|Араз Муса
|1
|0
|18.
|Matthias Minder
|1
|0
|19.
|Сейду Лео
|1
|0
|20.
|Абанда Леруа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джюмарт Эрай
|6
|1
|2.
|Штокер Валентин
|4
|1
|3.
|Альдерете Омар
|4
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|5
|0
|5.
|Джака Таулант
|5
|0
|6.
|Адеми Кемаль
|5
|0
|7.
|Петретта Рауль
|4
|0
|8.
|Кабрал Артур
|4
|0
|9.
|Буа Кевин
|3
|0
|10.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|11.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|12.
|Видмер Сильван
|2
|0
|13.
|Баланта Эдер
|2
|0
|14.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|15.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|16.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|17.
|Окафор Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нёвшатель Ксамакс
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|Базель
|18.6% (8)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|25.58% (11)
|9.3% (4)
|20.93% (9)
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Базель Последние 20 матчей: + = -Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ
Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 0, ничьи: 8, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 8, поражения: 0
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|24
|15
|3
|6
|53 - 32
|48
|2.
|Янг Бойз
|25
|14
|6
|5
|49 - 34
|48
|3.
|Базель
|0:0
|25
|12
|5
|8
|49 - 26
|41
|4.
|Серветт
|24
|10
|8
|6
|39 - 24
|38
|5.
|Люцерн
|24
|10
|4
|10
|27 - 31
|34
|6.
|Цюрих
|24
|9
|5
|10
|30 - 48
|32
|7.
|Лугано
|24
|6
|10
|8
|26 - 28
|28
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|25
|4
|11
|10
|27 - 39
|23
|9.
|Тун
|25
|6
|4
|15
|25 - 48
|22
|10.
|Сьон
|24
|5
|6
|13
|29 - 44
|21
Аутентификация