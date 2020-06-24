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  3. Швейцария
Нёвшатель Ксамакс
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Базель
0'
1:0
11' Гол
Араз Муса
13'
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
33
Джуру
Йохан
27
Джемайли
Арбенит
36
Куасси
Ксавье
16
Сейду
Лео
8
Samir
Ramizi
20
Араз
Муса
37
Абанда
Леруа
17
Таулан
Сефери
14
Нуццоло
Рафаэль
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
15
Риверос
Блас
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
28
Петретта
Рауль
99
Адеми
Кемаль
Нёвшатель Ксамакс
4-4-2
Базель
4-4-2

Ход матча

11'
Араз Муса
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 9 (3) 0.35
2. Карлен Гаэтан 7 0.27
3. Ошс Марцис 3 0.12
4. Джемайли Арбенит 2 0.08
5. Samir Ramizi 1 0.04
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.04
7. Таулан Сефери 1 0.04
8. Andre Luis II 1 0.04
9. Ди Сере 1 (1) 0.04
10. Janick Kamber 1 0.04
11. Сейду Лео 0 0
12. Тафер Яннис 0 0
13. Pietro Di Nardo 0 0
14. Thibault Corbaz 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 8 0.31
2. Адеми Кемаль 8 0.31
3. Фрай Фабиан 7 0.27
4. Штокер Валентин 5 0.19
5. Буа Кевин 4 0.15
6. Дзуффи Лука 3 (1) 0.12
7. Жегрова Эдон 2 0.08
8. Кампо Самуэле 2 (1) 0.08
9. Видмер Сильван 2 0.08
10. Джюмарт Эрай 2 0.08
11. Айети Альбиан 1 0.04
12. Пюлюлю Афимико 1 0.04
13. Альдерете Омар 1 0.04
14. Джака Таулант 0 0
15. Риверос Блас 0 0
16. Кузманович Здравко 0 0
17. Бергстрём Эмиль 0 0
18. Петретта Рауль 0 0
19. Окафор Ноа 0 0
20. Буняку Оргес 0 0

Карточки

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 10 0
2. Джурич Игорь 8 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 5 0
5. Джемайли Арбенит 5 0
6. Pietro Di Nardo 1 2
7. Мвенг Фредди 4 0
8. Нуццоло Рафаэль 4 0
9. Карлен Гаэтан 4 0
10. Janick Kamber 2 1
11. Mike Gomes 3 0
12. Thibault Corbaz 3 0
13. Таулан Сефери 1 1
14. Laurent Walthert 2 0
15. Ди Сере 2 0
16. Ошс Марцис 2 0
17. Араз Муса 1 0
18. Matthias Minder 1 0
19. Сейду Лео 1 0
20. Абанда Леруа 1 0
Базель
# Игрок      
1. Джюмарт Эрай 6 1
2. Штокер Валентин 4 1
3. Альдерете Омар 4 1
4. Фрай Фабиан 5 0
5. Джака Таулант 5 0
6. Адеми Кемаль 5 0
7. Петретта Рауль 4 0
8. Кабрал Артур 4 0
9. Буа Кевин 3 0
10. Жегрова Эдон 3 0
11. Пюлюлю Афимико 3 0
12. Видмер Сильван 2 0
13. Баланта Эдер 2 0
14. Бергстрём Эмиль 2 0
15. Кузманович Здравко 1 0
16. Дзуффи Лука 1 0
17. Окафор Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нёвшатель Ксамакс 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 23.08% (6) 7.69% (2) 23.08% (6)
 Базель 18.6% (8) 13.95% (6) 11.63% (5) 25.58% (11) 9.3% (4) 20.93% (9)

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Базель Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ
Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 0, ничьи: 8, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 8, поражения: 0
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:2 Базель Суперлига
Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 4:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Базель 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Базель Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Базель 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:3 Базель Суперлига Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 24 15 3 6 53 - 32 48
2. Янг Бойз 25 14 6 5 49 - 34 48
3. Базель 0:0 25 12 5 8 49 - 26 41
4. Серветт 24 10 8 6 39 - 24 38
5. Люцерн 24 10 4 10 27 - 31 34
6. Цюрих 24 9 5 10 30 - 48 32
7. Лугано 24 6 10 8 26 - 28 28
8. Нёвшатель Ксамакс 0:0 25 4 11 10 27 - 39 23
9. Тун 25 6 4 15 25 - 48 22
10. Сьон 24 5 6 13 29 - 44 21
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Араз Муса бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нёвшатель Ксамакс 1:0 Базель онлайн

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