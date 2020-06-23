2' Желтая карточкаОаро Гийом
21' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
56' Желтая карточкаСуттер Никола
20
Каблан
Крис
27
Банде
Бурема
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
99
Оаро
Гийом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Банде БуремаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Хефти НиасЗащитник
-
19 Рот ДжастинПолузащитник
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
33 Сале ЧиадеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мешак ЭлиаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
2'
21'
56'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каблан Крис
|4 (1)
|0.15
|2.
|Мунси Ридж
|4
|0.15
|3.
|Кастроман Мигель
|3
|0.12
|4.
|Рапп Симоне
|3
|0.12
|5.
|Тосетти Маттео
|2
|0.08
|6.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.08
|7.
|Сале Чиаде
|2
|0.08
|8.
|Хавенаар Никки
|2
|0.08
|9.
|Саланович Деннис
|1
|0.04
|10.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.04
|11.
|Хаслер Николас
|0
|0
|12.
|Бертоне Леонардо
|0
|0
|13.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|14.
|Хефти Ниас
|0
|0
|15.
|Васич Урош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|21 (1)
|0.81
|2.
|Нгамале Муми
|5 (1)
|0.19
|3.
|Ассале Рожер
|4
|0.15
|4.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0.15
|5.
|Гаудино Джанлука
|3
|0.12
|6.
|Эбишер Мишель
|2
|0.08
|7.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.08
|8.
|Зесигер Седрик
|2
|0.08
|9.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|10.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.04
|11.
|Бюрги Николас
|1
|0.04
|12.
|Samuel Ballet
|1
|0.04
|13.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|14.
|Янко Саиди
|0
|0
|15.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
|16.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|17.
|Шпильман Марвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастроман Мигель
|7
|1
|2.
|Стильхарт Базиль
|7
|0
|3.
|Рапп Симоне
|6
|0
|4.
|Хавенаар Никки
|4
|0
|5.
|Каблан Крис
|4
|0
|6.
|Фаткич Кенан
|4
|0
|7.
|Бертоне Леонардо
|2
|1
|8.
|Йосс Свен
|2
|1
|9.
|Гларнер Штефан
|3
|0
|10.
|Рот Джастин
|3
|0
|11.
|Биглер Кевин
|2
|0
|12.
|Гельми Рой
|2
|0
|13.
|Хефти Ниас
|2
|0
|14.
|Февр Гийом
|1
|0
|15.
|Мунси Ридж
|1
|0
|16.
|Сале Чиаде
|1
|0
|17.
|Суттер Никола
|1
|0
|18.
|Родригес Мигель
|1
|0
|19.
|Банде Бурема
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|3.
|Эбишер Мишель
|5
|0
|4.
|Нгамале Муми
|5
|0
|5.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|6.
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|7.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|8.
|Оаро Гийом
|3
|0
|9.
|Янко Саиди
|3
|0
|10.
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|11.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|12.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|13.
|Сьерро Венсан
|2
|0
|14.
|Ассале Рожер
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Петинья Эстебан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тун
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|Янг Бойз
|15.56% (7)
|13.33% (6)
|20% (9)
|20% (9)
|8.89% (4)
|22.22% (10)
Предыдущие игры
Тун Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур
Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту
Последние игры между собой
Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 1:4 Янг Бойз Суперлига Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|25
|14
|7
|4
|49 - 33
|49
|2.
|Санкт-Галлен
|24
|15
|3
|6
|53 - 32
|48
|3.
|Базель
|24
|12
|4
|8
|49 - 26
|40
|4.
|Серветт
|24
|10
|8
|6
|39 - 24
|38
|5.
|Люцерн
|24
|10
|4
|10
|27 - 31
|34
|6.
|Цюрих
|24
|9
|5
|10
|30 - 48
|32
|7.
|Лугано
|24
|6
|10
|8
|26 - 28
|28
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|24
|4
|10
|10
|27 - 39
|22
|9.
|Сьон
|24
|5
|6
|13
|29 - 44
|21
|10.
|Тун
|0:0
|25
|5
|5
|15
|24 - 48
|20
Аутентификация