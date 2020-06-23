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  2. Матчи
  3. Швейцария
Тун
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Янг Бойз
0'
2' Желтая карточка
Оаро Гийом
21' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
56' Желтая карточка
Суттер Никола
63'
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
10
Стильхарт
Базиль
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
6
Фаткич
Кенан
28
Хаслер
Николас
8
Карлен
Грегори
7
Кастроман
Мигель
9
Мунси
Ридж
27
Банде
Бурема
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
21
Гарсия
Улиссес
7
Шпильман
Марвин
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
13
Нгамале
Муми
19
Мамбимби
Феликс
99
Оаро
Гийом
Тун
4-1-2-1-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

2'
 
Оаро Гийом
21'
Стильхарт Базиль
 
56'
Суттер Никола
 
57'
 
Сулеймани Миралем
Шпильман Марвин
57'
 
Нсаме Жан-Пьер
Оаро Гийом

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каблан Крис 4 (1) 0.15
2. Мунси Ридж 4 0.15
3. Кастроман Мигель 3 0.12
4. Рапп Симоне 3 0.12
5. Тосетти Маттео 2 0.08
6. Стильхарт Базиль 2 0.08
7. Сале Чиаде 2 0.08
8. Хавенаар Никки 2 0.08
9. Саланович Деннис 1 0.04
10. Соргич Деян 1 (1) 0.04
11. Хаслер Николас 0 0
12. Бертоне Леонардо 0 0
13. Фаткич Кенан 0 0
14. Хефти Ниас 0 0
15. Васич Урош 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 21 (1) 0.81
2. Нгамале Муми 5 (1) 0.19
3. Ассале Рожер 4 0.15
4. Фасснахт Кристиан 4 0.15
5. Гаудино Джанлука 3 0.12
6. Эбишер Мишель 2 0.08
7. Оаро Гийом 2 (1) 0.08
8. Зесигер Седрик 2 0.08
9. Гарсия Улиссес 1 0.04
10. Мамбимби Феликс 1 0.04
11. Бюрги Николас 1 0.04
12. Samuel Ballet 1 0.04
13. Сулеймани Миралем 0 0
14. Янко Саиди 0 0
15. Соренсен Фредерик 0 0
16. Лотомба Жордан 0 0
17. Шпильман Марвин 0 0

Карточки

Тун
# Игрок      
1. Кастроман Мигель 7 1
2. Стильхарт Базиль 7 0
3. Рапп Симоне 6 0
4. Хавенаар Никки 4 0
5. Каблан Крис 4 0
6. Фаткич Кенан 4 0
7. Бертоне Леонардо 2 1
8. Йосс Свен 2 1
9. Гларнер Штефан 3 0
10. Рот Джастин 3 0
11. Биглер Кевин 2 0
12. Гельми Рой 2 0
13. Хефти Ниас 2 0
14. Февр Гийом 1 0
15. Мунси Ридж 1 0
16. Сале Чиаде 1 0
17. Суттер Никола 1 0
18. Родригес Мигель 1 0
19. Банде Бурема 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Гарсия Улиссес 6 0
2. Зесигер Седрик 4 1
3. Эбишер Мишель 5 0
4. Нгамале Муми 5 0
5. Фасснахт Кристиан 4 0
6. Нсаме Жан-Пьер 4 0
7. Лустенбергер Фабиан 3 0
8. Оаро Гийом 3 0
9. Янко Саиди 3 0
10. Мартинс Кристофер 3 0
11. Соренсен Фредерик 2 0
12. Гаудино Джанлука 2 0
13. Сьерро Венсан 2 0
14. Ассале Рожер 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Петинья Эстебан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тун 21.74% (5) 13.04% (3) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6)
 Янг Бойз 15.56% (7) 13.33% (6) 20% (9) 20% (9) 8.89% (4) 22.22% (10)

Предыдущие игры

Тун Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн
Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун Базель 3:1 Тун
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур
Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту

Последние игры между собой

Тун: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Янг Бойз 4:2 Тун Суперлига Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:1 Тун Суперлига Тун 1:1 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 1:4 Янг Бойз Суперлига Тун 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Тун 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:4 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Тун Суперлига Тун 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Тун Суперлига Тун 0:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Тун Суперлига Янг Бойз 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 25 14 7 4 49 - 33 49
2. Санкт-Галлен 24 15 3 6 53 - 32 48
3. Базель 24 12 4 8 49 - 26 40
4. Серветт 24 10 8 6 39 - 24 38
5. Люцерн 24 10 4 10 27 - 31 34
6. Цюрих 24 9 5 10 30 - 48 32
7. Лугано 24 6 10 8 26 - 28 28
8. Нёвшатель Ксамакс 24 4 10 10 27 - 39 22
9. Сьон 24 5 6 13 29 - 44 21
10. Тун 0:0 25 5 5 15 24 - 48 20
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Стильхарт Базиль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Оаро Гийом получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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