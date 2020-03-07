Голландия: Эредивизие 2019-2020
Эммен
3:0
Второй тайм: 76'
Стадион: De Oude Meerdijk
ВВВ-Венло
26' Желтая карточкаРёзелер Нильс
1:0
49' ГолЛаурсен Николай
2:0
56' ГолКоларж Марко
3:0
74' ГолЛаурсен Николай
23
Бейл
Гленн
17
Пенья
Серхио
20
Чакон
Майкл
14
Кум
Кристиан
20
Брюнс
Томас
19
Замора
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Аджич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Замора ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Вратарь
-
18 Гельми РойЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Янссен СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
26'
49'
1:0
56'
2:0
74'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте
Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =5 -10ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Витесс 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен
Последние игры между собой
Эммен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
ВВВ-Венло: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Эммен 1:2 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:4 ВВВ-Венло Первый дивизион Эммен 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:4 Эммен Первый дивизион ВВВ-Венло 2:1 Эммен Первый дивизион Эммен 2:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 2:4 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|25
|18
|2
|5
|54 - 17
|56
|2.
|Аякс
|0:0 Заявка
|25
|17
|3
|5
|65 - 22
|54
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 35
|47
|4.
|ПСВ
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|53 - 28
|46
|5.
|Виллем II
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 32
|44
|6.
|Витесс
|1:0 Заявка
|26
|12
|5
|9
|45 - 35
|41
|7.
|Утрехт
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 33
|38
|8.
|Гронинген
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|27 - 25
|35
|9.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|26
|8
|10
|8
|40 - 38
|34
|10.
|Хераклес
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|36 - 32
|33
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 40
|33
|12.
|Эммен
|2:0 Заявка
|26
|9
|5
|12
|31 - 45
|32
|13.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|26
|8
|4
|14
|24 - 50
|28
|14.
|Твенте
|0:1 Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 46
|27
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|37 - 55
|26
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 52
|26
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|25 - 54
|19
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|25 - 56
|15