Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Эммен
3:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
26' Желтая карточка
Рёзелер Нильс
1:0
49' Гол
Лаурсен Николай
2:0
56' Гол
Коларж Марко
3:0
74' Гол
Лаурсен Николай
76'
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
2
Хейлен
Майкл
28
Бюрнет
Лоренцо
36
Бен
Мусса
Хилал
17
Пенья
Серхио
20
Чакон
Майкл
11
Лаурсен
Николай
8
Де
Леув
Михаэль
9
Коларж
Марко
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
13
Рёзелер
Нильс
14
Кум
Кристиан
4
Янссен
Рул
20
Брюнс
Томас
10
Опоку
Джонатан
6
Пост
Данни
19
Замора
Джон
29
Дарфалу
Усама
7
Райт
Хаджи
Эммен
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

22'
Аджич Лука
Де Леув Михаэль
 
26'
 
Рёзелер Нильс
49'
Лаурсен Николай
1:0
56'
Коларж Марко
2:0
60'
 
Гельми Рой
Кум Кристиан
73'
 
Синклейр Джером
Янссен Рул
74'
Лаурсен Николай
(Бюрнет Лоренцо)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте
Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +5 =5 -10
ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Витесс 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 2:0 Эммен АЗ Алкмаар 1:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Твенте Хераклес 6:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Гроене Стер 2:2 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Витесс ПСВ 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Херенвен

Последние игры между собой

Эммен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
ВВВ-Венло: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 Эммен Эредивизие Эммен 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Эммен Первый дивизион
Эммен 1:2 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:4 ВВВ-Венло Первый дивизион Эммен 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:4 Эммен Первый дивизион ВВВ-Венло 2:1 Эммен Первый дивизион Эммен 2:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 2:4 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 25 18 2 5 54 - 17 56
2. Аякс 0:0 Заявка 25 17 3 5 65 - 22 54
3. Фейеноорд Заявка 24 13 8 3 48 - 35 47
4. ПСВ Заявка 25 13 7 5 53 - 28 46
5. Виллем II Заявка 25 13 5 7 37 - 32 44
6. Витесс 1:0 Заявка 26 12 5 9 45 - 35 41
7. Утрехт Заявка 24 11 5 8 45 - 33 38
8. Гронинген Заявка 25 10 5 10 27 - 25 35
9. Херенвен 0:0 Заявка 26 8 10 8 40 - 38 34
10. Хераклес Заявка 25 9 6 10 36 - 32 33
11. Спарта Роттердам Заявка 25 9 6 10 40 - 40 33
12. Эммен 2:0 Заявка 26 9 5 12 31 - 45 32
13. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 26 8 4 14 24 - 50 28
14. Твенте 0:1 Заявка 26 7 6 13 34 - 46 27
15. ПЕК Зволле Заявка 26 7 5 14 37 - 55 26
16. Фортуна Ситтард Заявка 26 6 8 12 29 - 52 26
17. АДО Ден Хааг Заявка 26 4 7 15 25 - 54 19
18. Ваалвейк Заявка 25 4 3 18 25 - 56 15
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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