Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Херенвен
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Аякс
0'
12' Желтая карточка
Мадуро Юрриен
32'
23
Беднарек
Филип
16
Ван
Рейн
Рикардо
14
Дрешевич
Ибрахим
18
Ботман
Свен
2
Флоранюс
Шерел
21
Конголо
Родни
6
Файк
Хишам
20
Верман
Йоэй
10
Халилович
Ален
8
Эджук
Чидера
11
Ван
Берген
Митчелл
24
Онана
Андре
28
Дест
Серджино
41
Мадуро
Юрриен
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Ван
де
Бек
Донни
22
Зиеш
Хаким
21
Мартинес
Лисандро
10
Тадич
Душан
23
Траоре
Лассина
11
Промес
Куинси
Херенвен
4-3-3
Аякс
4-3-3

Ход матча

12'
 
Мадуро Юрриен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Предыдущие игры

Херенвен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд
Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен Хераклес 2:3 Херенвен Херенвен 2:1 Льягостера Херенвен 1:1 Хераклес Херенвен 2:0 Рода Херенвен 1:2 Виллем II Ваалвейк 1:3 Херенвен Херенвен 3:2 Витесс ПСВ 2:1 Херенвен Херенвен 2:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Эксельсиор Масслёйс 0:3 Херенвен
Аякс Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс
Хетафе 2:0 Аякс Аякс 3:0 Ваалвейк Витесс 0:3 Аякс Аякс 1:0 ПСВ Гронинген 2:1 Аякс Аякс 7:0 Спакенбург Аякс 2:1 Спарта Роттердам Аякс 3:1 Брюгге Аякс 2:0 Эйпен Аякс 6:1 АДО Ден Хааг Телстар 3:4 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 0:1 Валенсия Аякс 0:2 Виллем II Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс

Последние игры между собой

Херенвен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Аякс: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Херенвен 1:0 Аякс Товарищеские матчи Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Аякс 3:1 Херенвен Кубок Аякс 4:4 Херенвен Эредивизие
Херенвен 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:1 Аякс Эредивизие Херенвен 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 5:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Аякс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 Аякс Эредивизие Херенвен 0:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Аякс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 25 18 2 5 54 - 17 56
2. Аякс 0:0 Заявка 25 17 3 5 65 - 22 54
3. Фейеноорд Заявка 24 13 8 3 48 - 35 47
4. ПСВ Заявка 25 13 7 5 53 - 28 46
5. Виллем II Заявка 25 13 5 7 37 - 32 44
6. Витесс 1:0 Заявка 26 12 5 9 45 - 35 41
7. Утрехт Заявка 24 11 5 8 45 - 33 38
8. Гронинген Заявка 25 10 5 10 27 - 25 35
9. Херенвен 0:0 Заявка 26 8 10 8 40 - 38 34
10. Хераклес Заявка 25 9 6 10 36 - 32 33
11. Спарта Роттердам Заявка 25 9 6 10 40 - 40 33
12. Эммен 2:0 Заявка 26 9 5 12 31 - 45 32
13. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 26 8 4 14 24 - 50 28
14. Твенте 0:1 Заявка 26 7 6 13 34 - 46 27
15. ПЕК Зволле Заявка 26 7 5 14 37 - 55 26
16. Фортуна Ситтард Заявка 26 6 8 12 29 - 52 26
17. АДО Ден Хааг Заявка 26 4 7 15 25 - 54 19
18. Ваалвейк Заявка 25 4 3 18 25 - 56 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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