Голландия: Эредивизие 2019-2020
Херенвен
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Абе Ленстра
Аякс
12' Желтая карточкаМадуро Юрриен
18
Ботман
Свен
20
Верман
Йоэй
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
22
Зиеш
Хаким
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ботман СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хаяль РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Брюин ДжордиНападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Danilo3
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Предыдущие игры
Херенвен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Твенте 2:3 Херенвен Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд
Херенвен 1:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен Хераклес 2:3 Херенвен Херенвен 2:1 Льягостера Херенвен 1:1 Хераклес Херенвен 2:0 Рода Херенвен 1:2 Виллем II Ваалвейк 1:3 Херенвен Херенвен 3:2 Витесс ПСВ 2:1 Херенвен Херенвен 2:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Эксельсиор Масслёйс 0:3 Херенвен
Аякс Последние 20 матчей: +12 =0 -8Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс
Последние игры между собой
Херенвен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Аякс: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Херенвен 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:4 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:1 Аякс Эредивизие Херенвен 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 5:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:4 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Херенвен Эредивизие Аякс 3:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:2 Аякс Эредивизие Херенвен 0:5 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Аякс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|25
|18
|2
|5
|54 - 17
|56
|2.
|Аякс
|0:0 Заявка
|25
|17
|3
|5
|65 - 22
|54
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 35
|47
|4.
|ПСВ
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|53 - 28
|46
|5.
|Виллем II
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 32
|44
|6.
|Витесс
|1:0 Заявка
|26
|12
|5
|9
|45 - 35
|41
|7.
|Утрехт
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 33
|38
|8.
|Гронинген
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|27 - 25
|35
|9.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|26
|8
|10
|8
|40 - 38
|34
|10.
|Хераклес
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|36 - 32
|33
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 40
|33
|12.
|Эммен
|2:0 Заявка
|26
|9
|5
|12
|31 - 45
|32
|13.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|26
|8
|4
|14
|24 - 50
|28
|14.
|Твенте
|0:1 Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 46
|27
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|37 - 55
|26
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 52
|26
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|25 - 54
|19
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|25 - 56
|15