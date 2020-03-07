Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Метц
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Ним
0'
1:0
7' Гол
Нгетт Опа
1:1
49' Гол
До Лука
59'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
14
Пажо
Венсан
27
Булая
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
11
Нгетт
Опа
30
Бернардони
Поль
15
Пакье
Гаэтан
5
Ландре
Лоик
4
Мартинеc
Пабло
20
Рипар
Рено
10
Ферхат
Зинедин
8
До
Лука
6
Сарр
Сиди
22
Бенрау
Яссин
28
Коне
Мусса
II
25
Ру
Нолан
Метц
4-3-3
Ним
4-4-2

Ход матча

7'
Нгетт Опа
(Сентонз Фабьен)
1:0
49'
1:1
До Лука
(Бенрау Яссин)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо
Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц Метц 1:1 Марсель Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант
Ним Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним
Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Ним: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Ним 1:1 Метц Лига 1 Ним 2:1 Метц Лига 2 Метц 1:2 Ним Лига 2 Ним 0:0 Метц Лига 2
Метц 2:2 Ним Лига 2 Метц 3:0 Ним Лига 2 Ним 2:0 Метц Лига 2 Метц 3:1 Ним Лига 2 Ним 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Ним Лига 2 Ним 1:1 Метц Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 28 16 8 4 41 - 29 56
3. Ренн Заявка 27 14 5 8 33 - 24 47
4. Лилль Заявка 27 14 4 9 34 - 27 46
5. Монако 1:0 Заявка 28 12 7 9 44 - 42 43
6. Реймс 1:0 Заявка 28 10 11 7 26 - 21 41
7. Лион Заявка 27 11 7 9 42 - 26 40
8. Монпелье Заявка 27 11 7 9 35 - 29 40
9. Анже 2:0 Заявка 28 11 6 11 28 - 33 39
10. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
11. Ницца 0:1 Заявка 28 10 8 10 39 - 38 38
12. Нант 0:2 Заявка 28 11 4 13 28 - 31 37
13. Бордо Заявка 27 9 9 9 39 - 33 36
14. Брест 0:1 Заявка 28 8 10 10 34 - 37 34
15. Метц 1:1 Заявка 28 7 11 10 26 - 35 32
16. Дижон 2:1 Заявка 28 7 9 12 27 - 37 30
17. Сент-Этьен Заявка 27 8 5 14 28 - 44 29
18. Ним 1:1 Заявка 28 7 7 14 29 - 43 28
19. Амьен Заявка 28 4 11 13 31 - 50 23
20. Тулуза 1:2 Заявка 28 3 4 21 22 - 58 13
  • Второй тайм
  • 59'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 59'
    Шанс получает Бойе Джон из команды Метц, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    59'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 58'
    Булая Фарид исполняет штрафной, Бернардони Поль спасает. Будет угловой
  • Фол, нарушение
    58'
    Пакье Гаэтан наказан за толчок Юдоль Матьё
  • 57'
    Метц пытается что-то создать.
  • 57'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 57'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 56'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Ландре Лоик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Нгетт Опа
  • 55'
    Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 55'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Контроль мяча: Метц: 51%, Ним: 49%.
  • 54'
    Метц пытается что-то создать.
  • 54'
    Опасность предотвращена - Сарр Сиди из команды Ним вступил в отбор удачно
  • 54'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 54'
    Коне Мусса II нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 54'
    Коне Мусса II нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 53'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    53'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 53'
    До Лука из команды Ним пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Травма, повреждение
    53'
    До Лука возвращается на поле.
  • 53'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    52'
    Ох, нехорошо это выглядит. До Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    51'
    До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 51'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Ним пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Метц: 54%, Ним: 46%.
  • 50'
    Ним контролирует мяч.
  • 49'
    Бенрау Яссин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - До Лука классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
  • 49'
    Бенрау Яссин из команды Ним делает отличный кросс...
  • 49'
    Игрок команды Метц выносит мяч
  • Угловой
    49'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 49'
    Соперник делает почти голевой пас, но Укидья Александр из команды Метц начеку и спасает ситуацию.
  • 48'
    Укидья Александр спасла ворота! Коне Мусса II была в голевой позиции, но Укидья Александр сделала отличный сейв
  • 48'
    Игрок команды Ним исполняет передачу
  • 48'
    Ним пытается что-то создать.
  • 47'
    Ним пытается что-то создать.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 47'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Пажо Венсан из команды Метц подал угловой слева.
  • 46'
    Булая Фарид из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 46'
    Метц пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Метц: 54%, Ним: 46%.
  • 48'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках
  • 47'
    Пажо Венсан из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    47'
    Маига Хабиб из команды Метц играет слишком грубо. Ферхат Зинедин оказался на газоне.
  • 47'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    46'
    До Лука наказан за толчок Булая Фарид
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 54%, Ним: 46%.
  • 45'
    Ферхат Зинедин бьет издали, но Укидья Александр ловит мяч в руки
  • 45'
    Сарр Сиди из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 45'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 45'
    О, нет. Из многообещающей позиции Ньяне Ибраима из команды Метц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 44'
    Нгетт Опа из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Пакье Гаэтан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • 43'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 43'
    Ньяне Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Бенрау Яссин
  • 42'
    Сарр Сиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 54%, Ним: 46%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Мартинеc Пабло возвращается на поле.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    40'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мартинеc Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    39'
    Мартинеc Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    39'
    Ньяне Ибраима из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Мартинеc Пабло заработал фол
  • 39'
    Метц контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 38'
    Пространство открывается для Пажо Венсан, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 38'
    Ньяне Ибраима из команды Метц делает передачу одноклубнику.
  • 38'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Метц пытается что-то создать.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 37'
    Пажо Венсан из команды Метц пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    36'
    Булая Фарид наказан за толчок Рипар Рено
  • 36'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 51%, Ним: 49%.
  • 35'
    Метц пытается что-то создать.
  • 35'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Булая Фарид из команды Метц навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 33'
    Маига Хабиб из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Ним контролирует мяч.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 32'
    Н'Дорам Кевин не смог попасть в створ ударом издали
  • 32'
    Метц пытается что-то создать.
  • 31'
    Ним пытается что-то создать.
  • 31'
    Ним контролирует мяч.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 30'
    Выглядело как неплохой момент. Маига Хабиб из команды Метц закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ним: 52%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 29'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает неудачный навес.
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 29'
    Пространство открывается для Нгетт Опа, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 28'
    Сарр Сиди из команды Ним делает передачу одноклубнику.
  • 28'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 28'
    Ним контролирует мяч.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    27'
    Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Пространство открывается для Булая Фарид, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 26'
    Бернардони Поль выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...
  • 26'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Маига Хабиб из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 51%, Ним: 49%.
  • Травма, повреждение
    25'
    Ландре Лоик возвращается на поле.
  • 25'
    Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ландре Лоик получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    24'
    Ландре Лоик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой слева.
  • 23'
    Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Ним контролирует мяч.
  • 22'
    Ньяне Ибраима нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 22'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 21'
    Пространство открывается для Коне Мусса II, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 21'
    Ним пытается что-то создать.
  • 20'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Ним: 47%.
  • 20'
    Бернардони Поль отбил мяч на угловой после удара Сентонз Фабьен из штрафной площади.
  • 20'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Сентонз Фабьен, обходя своих соперников
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 19'
    Пажо Венсан из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 19'
    Юдоль Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
  • 19'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Ру Нолан играет рукой
  • 18'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Метц контролирует мяч.
  • 16'
    Метц контролирует мяч.
  • 16'
    Опасность предотвращена - Рипар Рено из команды Ним вступил в отбор удачно
  • 16'
    Булая Фарид из команды Метц делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 16'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 50%, Ним: 50%.
  • 15'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Ним контролирует мяч.
  • 15'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 14'
    Ним начинает контратаку
  • 14'
    Булая Фарид из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Офсайд
    13'
    Коне Мусса II из команды Ним в офсайде
  • 13'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Метц контролирует мяч.
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Н'Дорам Кевин из команды Метц поставил подножку. Пострадал Коне Мусса II
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Маига Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    10'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ним: 52%.
  • 10'
    Булая Фарид из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 10'
    До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 8'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 7'
    Сентонз Фабьен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    7'
    ГОООООЛ - Нгетт Опа Метц забивает ударом головой
  • 7'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    6'
    Ру Нолан наказан за толчок Маига Хабиб
  • 6'
    Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 5'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 32%, Ним: 68%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 4'
    Ньяне Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 4'
    Укидья Александр отбил мяч на угловой после удара Ру Нолан из штрафной площади.
  • 3'
    Ру Нолан пробует нанести удар издали, но Укидья Александр ловит мяч
  • 3'
    Бенрау Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Ферхат Зинедин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 3'
    Ним пытается что-то создать.
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • 2'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ним контролирует мяч.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Метц 1:1 Ним

Исход игры
Метц
62.8% (118)
Ничья
32.4% (61)
Ним
4.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.48% (51)
Меньше
70.52% (122)
Обе команды забьют
Да
56.07% (97)
Нет
43.93% (76)
Популярный счёт
1:0 Метц
29.8% (56)
1:1 Ничья
24.5% (46)
2:1 Метц
23.4% (44)
2:0 Метц
4.3% (8)
0:0 Ничья
3.7% (7)
0:1 Ним
2.1% (4)
1:2 Ним
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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