Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Ним
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
27
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
15
Пакье
Гаэтан
20
Рипар
Рено
8
До
Лука
22
Бенрау
Яссин
25
Ру
Нолан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рипар РеноЗащитник
- Полузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ру НоланНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей АуэкеНападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
1:0
49'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +5 =8 -7Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо
Ним Последние 20 матчей: +7 =1 -12Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним
Последние игры между собой
Метц: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Ним: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|41 - 29
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|33 - 24
|47
|4.
|Лилль
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|34 - 27
|46
|5.
|Монако
|1:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|44 - 42
|43
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|28
|10
|11
|7
|26 - 21
|41
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 26
|40
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|35 - 29
|40
|9.
|Анже
|2:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|28 - 33
|39
|10.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|28
|10
|8
|10
|39 - 38
|38
|12.
|Нант
|0:2 Заявка
|28
|11
|4
|13
|28 - 31
|37
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|39 - 33
|36
|14.
|Брест
|0:1 Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 37
|34
|15.
|Метц
|1:1 Заявка
|28
|7
|11
|10
|26 - 35
|32
|16.
|Дижон
|2:1 Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 37
|30
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|28 - 44
|29
|18.
|Ним
|1:1 Заявка
|28
|7
|7
|14
|29 - 43
|28
|19.
|Амьен
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|31 - 50
|23
|20.
|Тулуза
|1:2 Заявка
|28
|3
|4
|21
|22 - 58
|13
Прогнозы на матч Метц 1:1 Ним
Исход игры
Метц
62.8% (118)
Ничья
32.4% (61)
Ним
4.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.48% (51)
Меньше
70.52% (122)
Обе команды забьют
Да
56.07% (97)
Нет
43.93% (76)
Популярный счёт
1:0 Метц
29.8% (56)
1:1 Ничья
24.5% (46)
2:1 Метц
23.4% (44)
2:0 Метц
4.3% (8)
0:0 Ничья
3.7% (7)
0:1 Ним
2.1% (4)
1:2 Ним
1.6% (3)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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