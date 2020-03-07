Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Сарр Сиди из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

45' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' О, нет. Из многообещающей позиции Ньяне Ибраима из команды Метц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

44' Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Ньяне Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Сарр Сиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Мартинеc Пабло получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Мартинеc Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Ним

38' Пространство открывается для Пажо Венсан , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

37' Удар от ворот произведет Ним

35' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Ним

32' Н'Дорам Кевин не смог попасть в створ ударом издали

30' Удар от ворот произведет Ним

30' Выглядело как неплохой момент. Маига Хабиб из команды Метц закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

30' Удар от ворот произведет Ним

29' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Ним

29' Пространство открывается для Нгетт Опа , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

28' Удар от ворот произведет Метц

28' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Удар от ворот произведет Ним

27' Матч возобновлен

27' Бернардони Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Пространство открывается для Булая Фарид , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

26' Бернардони Поль выходит, чтобы забрать мяч, но не может его удержать...

26' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Ландре Лоик получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Ландре Лоик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Ньяне Ибраима нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

22' Удар от ворот произведет Метц

21' Пространство открывается для Коне Мусса II , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

20' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сентонз Фабьен , обходя своих соперников

20' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Пажо Венсан из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Метц

14' Булая Фарид из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

13' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Булая Фарид из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

10' До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

6' Н'Дорам Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Метц

4' Ньяне Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ферхат Зинедин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ним начинает с центра поля