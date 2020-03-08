Франция: Лига 1 2019-2020

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Лилль
1:0
Перерыв

Стадион:
Лион
0'
1:0
33' Гол
Реми Лоик
45' Желтая карточка
Реми Лоик
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
29
Брадариц
Домагой
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
9
Реми
Лоик
1
Лопеш
Антони
3
Андерсен
Йоаким
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
14
Дюбуа
Лео
29
Тусар
Люка
39
Bruno
Moura2
8
Ауа
Уссем
27
Корне
Максвелл
21
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
Лилль
4-4-2
Лион
3-5-2

Ход матча

33'
Реми Лоик
(Бамба Джонатан)
1:0
45'
Реми Лоик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль
Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль Дижон 1:0 Лилль Лилль 2:0 Амьен Раон-л'Этап 2:3 Лилль Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Лилль 2:1 Монпелье Челси 2:1 Лилль Лилль 1:0 Брест Лион 0:1 Лилль Лилль 1:0 Дижон
Лион Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион
Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион Бордо 1:2 Лион Лион 3:1 Брест Бур-Перонна 0:7 Лион Реймс 1:1 Лион Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Лилль: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лион: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лион 2:2 Лилль Кубок лиги Лион 0:1 Лилль Лига 1 Лион 2:2 Лилль Лига 1 Лилль 2:2 Лион Лига 1
Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Лион Лига 1 Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лион 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:1 Лилль Лига 1 Лион 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Лион Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 28 16 8 4 41 - 29 56
3. Ренн Заявка 28 15 5 8 38 - 24 50
4. Лилль 1:0 Заявка 28 15 4 9 35 - 27 49
5. Ницца Заявка 28 11 8 9 41 - 38 41
6. Реймс Заявка 28 10 11 7 26 - 21 41
7. Лион 0:1 Заявка 28 11 7 10 42 - 27 40
8. Монпелье Заявка 28 11 7 10 35 - 34 40
9. Монако Заявка 28 11 7 10 44 - 44 40
10. Анже Заявка 28 11 6 11 28 - 33 39
11. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
12. Нант Заявка 28 11 4 13 28 - 31 37
13. Бордо Заявка 28 9 10 9 40 - 34 37
14. Брест Заявка 28 8 10 10 34 - 37 34
15. Метц Заявка 28 8 10 10 27 - 35 34
16. Сент-Этьен Заявка 28 8 6 14 29 - 45 30
17. Дижон Заявка 28 7 9 12 27 - 37 30
18. Ним Заявка 28 7 6 15 29 - 44 27
19. Амьен Заявка 28 4 11 13 31 - 50 23
20. Тулуза Заявка 28 3 4 21 22 - 58 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Лилль 1:0 Лион

Исход игры
Лилль
33.5% (60)
Ничья
44.1% (79)
Лион
22.3% (40)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (78)
Меньше
54.39% (93)
Обе команды забьют
Да
78.95% (135)
Нет
21.05% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33% (59)
2:1 Лилль
19% (34)
1:0 Лилль
12.3% (22)
1:2 Лион
11.2% (20)
2:2 Ничья
7.8% (14)
0:1 Лион
3.4% (6)
1:3 Лион
2.2% (4)
0:2 Лион
1.7% (3)
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