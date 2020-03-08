Франция: Лига 1 2019-2020
Лилль
1:0
Перерыв
Стадион: Пьер Моруа
Лион
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
14
Дюбуа
Лео
29
Тусар
Люка
39
Bruno
Moura2
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
39 Bruno Moura2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Коне ЮссуфЗащитник
-
23 Тете КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лукас ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
33'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +13 =0 -7Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль
Лион Последние 20 матчей: +12 =4 -4Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион
Последние игры между собой
Лилль: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лион: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лилль 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лион 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Лион Лига 1 Лилль 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Лилль Лига 1 Лион 1:3 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1 Лион 2:1 Лилль Лига 1 Лион 2:1 Лилль Кубок лиги Лилль 3:1 Лион Лига 1 Лилль 1:1 Лион Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|41 - 29
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|38 - 24
|50
|4.
|Лилль
|1:0 Заявка
|28
|15
|4
|9
|35 - 27
|49
|5.
|Ницца
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|41 - 38
|41
|6.
|Реймс
|Заявка
|28
|10
|11
|7
|26 - 21
|41
|7.
|Лион
|0:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|42 - 27
|40
|8.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|35 - 34
|40
|9.
|Монако
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 44
|40
|10.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|28 - 33
|39
|11.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|12.
|Нант
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|28 - 31
|37
|13.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|40 - 34
|37
|14.
|Брест
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 37
|34
|15.
|Метц
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|27 - 35
|34
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|29 - 45
|30
|17.
|Дижон
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 37
|30
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|29 - 44
|27
|19.
|Амьен
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|31 - 50
|23
|20.
|Тулуза
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|22 - 58
|13
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Лион
Исход игры
Лилль
33.5% (60)
Ничья
44.1% (79)
Лион
22.3% (40)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (78)
Меньше
54.39% (93)
Обе команды забьют
Да
78.95% (135)
Нет
21.05% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33% (59)
2:1 Лилль
19% (34)
1:0 Лилль
12.3% (22)
1:2 Лион
11.2% (20)
2:2 Ничья
7.8% (14)
0:1 Лион
3.4% (6)
1:3 Лион
2.2% (4)
0:2 Лион
1.7% (3)
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