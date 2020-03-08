Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Брадариц Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Меньян Майк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Ауа Уссем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Рефери не любит споров - именно за это Реми Лоик сейчас получил желтую

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Лилль

43' Реми Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Саншеш Ренату предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Ауа Уссем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Хорошие скиллы дриблинга показывает Челик Зеки , обходя своих соперников

40' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Удар от ворот произведет Лион

39' Андре Бенжамин из команды Лилль делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

39' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Челик Зеки из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

38' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Г О О О О Л - Реми Лоик изменил счет на табло!

33' Саншеш Ренату наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Лион

27' Саншеш Ренату не смог попасть в створ ударом издали

27' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Лион

24' О, нет. Из многообещающей позиции Реми Лоик из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

23' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Корне Максвелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хорошо играет на выходе Лопеш Антони - мяч в ее руках

20' Удар от ворот произведет Лион

19' Саншеш Ренату решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Матч возобновлен

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

15' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Хорошая попытка от Дембеле Мусса II , был неплохой удар, но вратарь спас

14' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Лион

9' Удар от ворот произведет Лион

9' Иконе Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

9' Хорошие скиллы дриблинга показывает Иконе Жонатан , обходя своих соперников

8' Удар от ворот произведет Лион

7' Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Удар от ворот произведет Лилль

6' Отличная игра от Ауа Уссем из команды Лион . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

5' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Лион

1' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля