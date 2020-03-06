Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Марсель
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Амьен
0'
17' Желтая карточка
Амави Жордан
38' Желтая карточка
Монкондю Томас
40' Желтая карточка
Пайе Димитри
1:0
45' Гол
Сансон Морган
53'
30
Манданда
Стив
17
Сарр
Буна
4
Камара
Бубакар
3
Альваро
Гонсалес
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
12
Стротман
Кевин
8
Сансон
Морган
28
Жермен
Валер
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
1
Гартнер
Регис
3
Калабрези
Артуро
4
Опоку
Николас
27
Шеджу
Орельен
14
Алеесами
Хайтам
8
Зунгу
Бонгани
6
Монкондю
Томас
28
Диабате
Фуссейни
10
Какута
Гаэль
21
Мбенза
Исаак
9
Гирасси
Серу
Марсель
4-3-3
Амьен
4-2-3-1

Ход матча

17'
Амави Жордан
 
38'
 
Монкондю Томас
40'
Пайе Димитри
 
45'
Сансон Морган
(Стротман Кевин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель
Марсель 1:0 Тулуза Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель Трелиссак 1:1 Марсель Марсель 3:1 Ним Метц 1:1 Марсель Марсель 3:1 Бордо Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль
Амьен Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Амьен 0:1 Метц Страсбург 0:0 Амьен Амьен 4:4 ПСЖ Амьен 1:2 Монако
Лион 0:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Брест 2:1 Амьен Амьен 1:1 Реймс Амьен 1:2 Монпелье Лилль 2:0 Амьен Ренн 0:0 Амьен ПСЖ 4:1 Амьен Амьен 3:2 Ренн Амьен 1:1 Дижон Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест

Последние игры между собой

Марсель: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Амьен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Амьен 3:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Амьен Лига 1 Амьен 1:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Амьен Лига 1
Амьен 0:2 Марсель Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель 1:0 Заявка 28 17 7 4 40 - 27 58
3. Ренн Заявка 27 14 5 8 33 - 24 47
4. Лилль Заявка 27 14 4 9 34 - 27 46
5. Лион Заявка 27 11 7 9 42 - 26 40
6. Монпелье Заявка 27 11 7 9 35 - 29 40
7. Монако Заявка 27 11 7 9 43 - 42 40
8. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
9. Ницца Заявка 27 10 8 9 39 - 37 38
10. Реймс Заявка 27 9 11 7 25 - 21 38
11. Нант Заявка 27 11 4 12 28 - 29 37
12. Анже Заявка 27 10 6 11 26 - 33 36
13. Бордо Заявка 27 9 9 9 39 - 33 36
14. Брест Заявка 27 8 10 9 34 - 36 34
15. Метц Заявка 27 7 10 10 25 - 34 31
16. Сент-Этьен Заявка 27 8 5 14 28 - 44 29
17. Ним Заявка 27 7 6 14 28 - 42 27
18. Дижон Заявка 27 6 9 12 25 - 36 27
19. Амьен 0:1 Заявка 28 4 10 14 29 - 49 22
20. Тулуза Заявка 27 3 4 20 21 - 56 13
Фрибет до 10000 рублей! Бонус до 20000 рублей!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Амьен
Марсель
96.9% (189)
Ничья
1.5% (3)
Амьен
1.5% (3)
2:0 Марсель
38.5% (75)
2:1 Марсель
22.1% (43)
1:0 Марсель
14.4% (28)
3:1 Марсель
7.2% (14)
3:0 Марсель
5.1% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Читайте прогнозы на матчи
Бавария - Аугсбург
1,10
Боруссия М - Боруссия Д
2,20
Ливерпуль - Борнмут
1,76
Вулверхэмптон - Брайтон
1,67
Кристал Пэлас - Уотфорд
1,65
Шеффилд Юнайтед - Норвич
2,00

Ещё больше футбольных прогнозов
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 