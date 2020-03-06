Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Марсель

48' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Г О О О О Л - Сансон Морган из команды Марсель переиграл вратаря дальним ударом!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Пайе Димитри пробил со штрафного прямо в стенку

41' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Рефери не любит споров - именно за это Пайе Димитри сейчас получил желтую

40' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Монкондю Томас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

37' Монкондю Томас из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Удар от ворот произведет Амьен

36' Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали

36' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Сансон Морган из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

33' Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Сансон Морган из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

32' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Амьен

30' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ронжье Валентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Зунгу Бонгани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Опоку Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Удар от ворот произведет Марсель

26' Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали

25' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Алеесами Хайтам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Марсель

21' Гирасси Серу не смог попасть в створ ударом издали

21' Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Хорошо играет на выходе Гартнер Регис - мяч в ее руках

19' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Жермен Валер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Мбенза Исаак навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Диабате Фуссейни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Амави Жордан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

16' Диабате Фуссейни из команды Амьен плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

15' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Марсель

12' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Амьен

9' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ох, нехорошо это выглядит. Бенедетто Дарио получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Бенедетто Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Амьен

4' Стротман Кевин не смог попасть в створ ударом издали

3' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Жермен Валер из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Опоку Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Калабрези Артуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Амьен начинает с центра поля