Франция: Лига 1 2019-2020
17' Желтая карточкаАмави Жордан
38' Желтая карточкаМонкондю Томас
40' Желтая карточкаПайе Димитри
1:0
45' ГолСансон Морган
17
Сарр
Буна
18
Амави
Жордан
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
36 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
21 Мбенза ИсаакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
-
15 Конате МуссаНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
38'
40'
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +15 =3 -2Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель
Амьен Последние 20 матчей: +2 =6 -12Амьен 0:1 Метц Страсбург 0:0 Амьен Амьен 4:4 ПСЖ Амьен 1:2 Монако
Последние игры между собой
Марсель: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Амьен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|1:0 Заявка
|28
|17
|7
|4
|40 - 27
|58
|3.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|33 - 24
|47
|4.
|Лилль
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|34 - 27
|46
|5.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 26
|40
|6.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|35 - 29
|40
|7.
|Монако
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|43 - 42
|40
|8.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|9.
|Ницца
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|39 - 37
|38
|10.
|Реймс
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|25 - 21
|38
|11.
|Нант
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|28 - 29
|37
|12.
|Анже
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|26 - 33
|36
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|39 - 33
|36
|14.
|Брест
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 36
|34
|15.
|Метц
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|25 - 34
|31
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|28 - 44
|29
|17.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|28 - 42
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|25 - 36
|27
|19.
|Амьен
|0:1 Заявка
|28
|4
|10
|14
|29 - 49
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|21 - 56
|13
Марсель
96.9% (189)
Ничья
1.5% (3)
Амьен
1.5% (3)
2:0 Марсель
38.5% (75)
2:1 Марсель
22.1% (43)
1:0 Марсель
14.4% (28)
3:1 Марсель
7.2% (14)
3:0 Марсель
5.1% (10)
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