Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Дижон
2:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Тулуза
0'
12' Желтая карточка
Бальде Мама
12' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
17' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
1:0
40' Гол
Мендиль Хамза
1:1
41' Гол
Буасгар Кентен
45' Желтая карточка
Мендиль Хамза
2:1
53' Гол
Агер Наиф
63'
1
Рунарссон
Рунар
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Агер
Наиф
27
Мендиль
Хамза
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
17
Бальде
Мама
7
Саммаритано
Фредерик
9
Мавидиди
Стефи
11
Тавареш
Жулио
30
Рейне
Батист
19
Диаките
Бафоде
18
Рохель
Агустин
4
Габриэльсен
Рубен
12
Силла
Иссиага
34
Коне
Куадио
20
Кулурис
Эфтимос
11
Буасгар
Кентен
27
Макенго
Жан-Виктор
7
Градель
Макс-Ален
25
Саид
Уэсли
Дижон
4-2-3-1
Тулуза
4-1-4-1

Ход матча

12'
Бальде Мама
 
12'
 
Градель Макс-Ален
17'
 
Кулурис Эфтимос
40'
Мендиль Хамза
(Саммаритано Фредерик)
1:0
41'
1:1
Буасгар Кентен
(Кулурис Эфтимос)
45'
Мендиль Хамза
 
53'
Агер Наиф
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ
Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ
Тулуза Последние 20 матчей: +1 =1 -18
Тулуза 0:2 Ренн Лилль 3:0 Тулуза Тулуза 0:2 Ницца Марсель 1:0 Тулуза
Тулуза 0:1 Страсбург Амьен 0:0 Тулуза Лион 3:0 Тулуза Тулуза 2:5 Брест Сен-Приве Сен-Илер 1:0 Тулуза Ницца 3:0 Тулуза Лион 4:1 Тулуза Тулуза 0:1 Реймс Страсбург 4:2 Тулуза Тулуза 1:2 Монако Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза

Последние игры между собой

Дижон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Тулуза: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Тулуза 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Дижон Лига 1 Тулуза 0:1 Дижон Лига 1
Дижон 3:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Тулуза Лига 1 Дижон 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:0 Дижон Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 28 16 8 4 41 - 29 56
3. Ренн Заявка 27 14 5 8 33 - 24 47
4. Лилль Заявка 27 14 4 9 34 - 27 46
5. Монако 1:0 Заявка 28 12 7 9 44 - 42 43
6. Реймс 1:0 Заявка 28 10 11 7 26 - 21 41
7. Лион Заявка 27 11 7 9 42 - 26 40
8. Монпелье Заявка 27 11 7 9 35 - 29 40
9. Анже 2:0 Заявка 28 11 6 11 28 - 33 39
10. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
11. Ницца 0:1 Заявка 28 10 8 10 39 - 38 38
12. Нант 0:2 Заявка 28 11 4 13 28 - 31 37
13. Бордо Заявка 27 9 9 9 39 - 33 36
14. Брест 0:1 Заявка 28 8 10 10 34 - 37 34
15. Метц 1:1 Заявка 28 7 11 10 26 - 35 32
16. Дижон 2:1 Заявка 28 7 9 12 27 - 37 30
17. Сент-Этьен Заявка 27 8 5 14 28 - 44 29
18. Ним 1:1 Заявка 28 7 7 14 29 - 43 28
19. Амьен Заявка 28 4 11 13 31 - 50 23
20. Тулуза 1:2 Заявка 28 3 4 21 22 - 58 13
Фрибет до 10000 рублей! Бонус до 20000 рублей!
  • До матча
  • Дижон начинает с центра поля
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Дижон 2:1 Тулуза

Исход игры
Дижон
71.7% (134)
Ничья
19.8% (37)
Тулуза
8.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
33.72% (58)
Меньше
66.28% (114)
Обе команды забьют
Да
46.51% (80)
Нет
53.49% (92)
Популярный счёт
1:0 Дижон
33.2% (62)
2:1 Дижон
20.9% (39)
1:1 Ничья
13.4% (25)
2:0 Дижон
9.1% (17)
1:2 Тулуза
4.8% (9)
0:0 Ничья
3.2% (6)
3:1 Дижон
2.1% (4)
0:1 Тулуза
2.1% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 