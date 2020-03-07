Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
2:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Стад Гастон Жерар
Тулуза
12' Желтая карточкаБальде Мама
12' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
17' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
1:0
40' ГолМендиль Хамза
1:1
41' ГолБуасгар Кентен
45' Желтая карточкаМендиль Хамза
2:1
53' ГолАгер Наиф
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
17
Бальде
Мама
30
Рейне
Батист
34
Коне
Куадио
25
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Хатфут ЭванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
32 Тауи АдильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Занко Дени
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
17'
40'
41'
45'
53'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +7 =6 -7ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ
Тулуза Последние 20 матчей: +1 =1 -18Тулуза 0:2 Ренн Лилль 3:0 Тулуза Тулуза 0:2 Ницца Марсель 1:0 Тулуза
Последние игры между собой
Дижон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Тулуза: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|41 - 29
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|33 - 24
|47
|4.
|Лилль
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|34 - 27
|46
|5.
|Монако
|1:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|44 - 42
|43
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|28
|10
|11
|7
|26 - 21
|41
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 26
|40
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|35 - 29
|40
|9.
|Анже
|2:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|28 - 33
|39
|10.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|28
|10
|8
|10
|39 - 38
|38
|12.
|Нант
|0:2 Заявка
|28
|11
|4
|13
|28 - 31
|37
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|39 - 33
|36
|14.
|Брест
|0:1 Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 37
|34
|15.
|Метц
|1:1 Заявка
|28
|7
|11
|10
|26 - 35
|32
|16.
|Дижон
|2:1 Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 37
|30
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|28 - 44
|29
|18.
|Ним
|1:1 Заявка
|28
|7
|7
|14
|29 - 43
|28
|19.
|Амьен
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|31 - 50
|23
|20.
|Тулуза
|1:2 Заявка
|28
|3
|4
|21
|22 - 58
|13
Прогнозы на матч Дижон 2:1 Тулуза
Исход игры
Дижон
71.7% (134)
Ничья
19.8% (37)
Тулуза
8.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
33.72% (58)
Меньше
66.28% (114)
Обе команды забьют
Да
46.51% (80)
Нет
53.49% (92)
Популярный счёт
1:0 Дижон
33.2% (62)
2:1 Дижон
20.9% (39)
1:1 Ничья
13.4% (25)
2:0 Дижон
9.1% (17)
1:2 Тулуза
4.8% (9)
0:0 Ничья
3.2% (6)
3:1 Дижон
2.1% (4)
0:1 Тулуза
2.1% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!