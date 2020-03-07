Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Паллуа Николя ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

47' Удар от ворот произведет Нант

47' Бамба Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Фюльжини Анжело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Блас Людовик из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

44' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Анже

43' Абейд Мехди не смог попасть в створ ударом издали

43' Зинедин Ульд Халед возвращается на поле.

42' Удар от ворот произведет Анже

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Зинедин Ульд Халед получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Зинедин Ульд Халед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Матч возобновлен

38' Матч остановлен

37' Удар от ворот произведет Анже

37' Туре Абдулайе пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

37' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Анже

35' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

33' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

30' Анже имеет хороший шанс забить.

30' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Зинедин Ульд Халед из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках

23' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Удар от ворот произведет Анже

21' Отличная игра от Луза Имран из команды Нант . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

19' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Анже

18' Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали

18' Удар от ворот произведет Анже

17' Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Нант

15' Тиуб Сада из команды Анже плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

13' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Бамба Абдулайе из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Зинедин Ульд Халед из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Великолепное видение игры демонстрирует Сантамария Батист из команды Анже , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

10' Нант имеет хороший шанс забить.

9' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Фюльжини Анжело из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Нант имеет хороший шанс забить.

5' Удар от ворот произведет Анже

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Нант имеет хороший шанс забить.

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Луза Имран из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Анже начинает с центра поля