Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
2:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Раймон Копа
Нант
1:0
48' ГолБобишон Антонен
51' Желтая карточкаТуре Абдулайе
2:0
53' ГолТомас Ромен
53' Желтая карточкаПаллуа Николя
24
Томас
Ромен
20
Тиуб
Сада
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
32
Бамба
Кадер
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
13 Вагё МоллаЗащитник
- Защитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
48'
1:0
51'
53'
2:0
53'
59'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +7 =4 -9Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль
Нант Последние 20 матчей: +7 =3 -10Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант
Последние игры между собой
Анже: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Нант: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Анже Лига 1 Нант 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:1 Анже Кубок лиги Нант 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Анже Товарищеские матчи Анже 3:1 Нант Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Нант Кубок лиги Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 2:1 Анже Лига 2 Нант 2:0 Анже Лига 2 Анже 1:1 Нант Лига 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|41 - 29
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|33 - 24
|47
|4.
|Лилль
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|34 - 27
|46
|5.
|Монако
|1:0 Заявка
|28
|12
|7
|9
|44 - 42
|43
|6.
|Реймс
|1:0 Заявка
|28
|10
|11
|7
|26 - 21
|41
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 26
|40
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|35 - 29
|40
|9.
|Анже
|2:0 Заявка
|28
|11
|6
|11
|28 - 33
|39
|10.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|11.
|Ницца
|0:1 Заявка
|28
|10
|8
|10
|39 - 38
|38
|12.
|Нант
|0:2 Заявка
|28
|11
|4
|13
|28 - 31
|37
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|39 - 33
|36
|14.
|Брест
|0:1 Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 37
|34
|15.
|Метц
|1:1 Заявка
|28
|7
|11
|10
|26 - 35
|32
|16.
|Дижон
|2:1 Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 37
|30
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|28 - 44
|29
|18.
|Ним
|1:1 Заявка
|28
|7
|7
|14
|29 - 43
|28
|19.
|Амьен
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|31 - 50
|23
|20.
|Тулуза
|1:2 Заявка
|28
|3
|4
|21
|22 - 58
|13
Прогнозы на матч Анже 2:0 Нант
Исход игры
Анже
44.1% (83)
Ничья
42.6% (80)
Нант
13.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
23.56% (41)
Меньше
76.44% (133)
Обе команды забьют
Да
61.49% (107)
Нет
38.51% (67)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (66)
1:0 Анже
25.5% (48)
2:1 Анже
11.7% (22)
1:2 Нант
6.9% (13)
0:0 Ничья
3.7% (7)
0:1 Нант
3.2% (6)
2:0 Анже
2.1% (4)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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