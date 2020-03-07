Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Анже
2:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Нант
0'
1:0
48' Гол
Бобишон Антонен
51' Желтая карточка
Туре Абдулайе
2:0
53' Гол
Томас Ромен
53' Желтая карточка
Паллуа Николя
61'
16
Бютель
Людовик
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжини
Анжело
18
Сантамария
Батист
12
Ульд
Халед
Зинедин
20
Тиуб
Сада
19
Баокен
Стефан
23
Бобишон
Антонен
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
32
Бамба
Кадер
27
Саймон
Мозес
Анже
4-3-3
Нант
4-2-3-1

Ход матча

48'
Бобишон Антонен
(Тиуб Сада)
1:0
51'
 
Туре Абдулайе
53'
Томас Ромен
(Бобишон Антонен)
2:0
53'
 
Паллуа Николя
59'
 
Эмон Рено
Абейд Мехди
60'
Мангани Томас
Ульд Халед Зинедин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль
Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже Анже 1:1 Ницца Диппе 1:3 Анже Нант 1:2 Анже Анже 0:0 Монако Ренн 2:1 Анже Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже
Нант Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант
Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж

Последние игры между собой

Анже: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Нант: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Нант 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Анже Лига 1 Анже 1:1 Нант Товарищеские матчи
Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Анже Лига 1 Нант 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:2 Нант Лига 1 Нант 2:1 Анже Кубок лиги Нант 2:0 Анже Лига 1 Анже 0:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Анже Товарищеские матчи Анже 3:1 Нант Товарищеские матчи Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Анже Лига 2 Анже 2:1 Нант Кубок лиги Анже 2:0 Нант Лига 2 Нант 2:1 Анже Лига 2 Нант 2:0 Анже Лига 2 Анже 1:1 Нант Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 28 16 8 4 41 - 29 56
3. Ренн Заявка 27 14 5 8 33 - 24 47
4. Лилль Заявка 27 14 4 9 34 - 27 46
5. Монако 1:0 Заявка 28 12 7 9 44 - 42 43
6. Реймс 1:0 Заявка 28 10 11 7 26 - 21 41
7. Лион Заявка 27 11 7 9 42 - 26 40
8. Монпелье Заявка 27 11 7 9 35 - 29 40
9. Анже 2:0 Заявка 28 11 6 11 28 - 33 39
10. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
11. Ницца 0:1 Заявка 28 10 8 10 39 - 38 38
12. Нант 0:2 Заявка 28 11 4 13 28 - 31 37
13. Бордо Заявка 27 9 9 9 39 - 33 36
14. Брест 0:1 Заявка 28 8 10 10 34 - 37 34
15. Метц 1:1 Заявка 28 7 11 10 26 - 35 32
16. Дижон 2:1 Заявка 28 7 9 12 27 - 37 30
17. Сент-Этьен Заявка 27 8 5 14 28 - 44 29
18. Ним 1:1 Заявка 28 7 7 14 29 - 43 28
19. Амьен Заявка 28 4 11 13 31 - 50 23
20. Тулуза 1:2 Заявка 28 3 4 21 22 - 58 13
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  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Анже: 46%, Нант: 54%.
  • 48'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Паллуа Николя ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 47'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 47'
    Бамба Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Тиуб Сада из команды Анже делает пас партнеру.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Анже: 47%, Нант: 53%.
  • 45'
    Контроль мяча: Анже: 46%, Нант: 54%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Фюльжини Анжело из команды Анже играет слишком грубо. Блас Людовик оказался на газоне.
  • 45'
    Лафон Альбан спасла ворота! Фюльжини Анжело была в голевой позиции, но Лафон Альбан сделала отличный сейв
  • 45'
    Тиуб Сада из команды Анже увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 45'
    Анже начинает контратаку
  • 45'
    Фюльжини Анжело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    45'
    Бамба Кадер из команды Нант подал угловой справа.
  • 44'
    Блас Людовик из команды Нант пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 44'
    Блас Людовик из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 44'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Анже пытается что-то создать.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 43'
    Абейд Мехди не смог попасть в створ ударом издали
  • 43'
    Нант начинает контратаку
  • Травма, повреждение
    43'
    Зинедин Ульд Халед возвращается на поле.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Ох, нехорошо это выглядит. Зинедин Ульд Халед получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    41'
    Зинедин Ульд Халед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 45%, Нант: 55%.
  • 40'
    Паллуа Николя из команды Нант наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 40'
    Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Зинедин Ульд Халед из команды Анже поставил подножку. Пострадал Туре Абдулайе
  • 40'
    Нант пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    39'
    Тиуб Сада из команды Анже играет слишком грубо. Траоре Шарль оказался на газоне.
  • 38'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Матч остановлен
  • 37'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 37'
    Туре Абдулайе пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 37'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Нант контролирует мяч.
  • 36'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 47%, Нант: 53%.
  • 35'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Опасность предотвращена - Бамба Абдулайе из команды Анже вступил в отбор удачно
  • 35'
    Бамба Кадер из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Нант пытается что-то создать.
  • 34'
    Нант контролирует мяч.
  • 33'
    Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках
  • 33'
    Луза Имран из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Нант начинает контратаку
  • 33'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Анже пытается что-то создать.
  • 33'
    Анже контролирует мяч.
  • 32'
    Нант пытается что-то создать.
  • 32'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Анже контролирует мяч.
  • 31'
    Нант контролирует мяч.
  • 31'
    Анже пытается что-то создать.
  • 30'
    Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках
  • 30'
    Блас Людовик нанес удар издали, а Бютель Людовик отбил его обратно в игру!
  • 30'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Нант: 56%.
  • 30'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Угловой
    30'
    Бамба Кадер из команды Нант подал угловой слева.
  • 29'
    Блас Людовик из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 29'
    Траоре Шарль из команды Нант делает пас партнеру.
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Бамба Кадер из команды Нант подал угловой слева.
  • 28'
    Траоре Шарль из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бамба Кадер мяча так и не получил
  • 28'
    Нант начинает контратаку
  • 27'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Анже контролирует мяч.
  • 27'
    Нант пытается что-то создать.
  • 26'
    Зинедин Ульд Халед из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 25'
    Нант пытается что-то создать.
  • 25'
    Нант контролирует мяч.
  • 25'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 25'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Нант: 52%.
  • 25'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Хорошо играет на выходе Бютель Людовик - мяч в ее руках
  • 23'
    Аппиа Деннис из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Бамба Кадер из команды Нант подал угловой слева.
  • 22'
    Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Нант начинает контратаку
  • 22'
    Фюльжини Анжело из команды Анже делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 21'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 21'
    Отличная игра от Луза Имран из команды Нант. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 21'
    Нант пытается что-то создать.
  • 20'
    Анже контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 47%, Нант: 53%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Луза Имран наказан за толчок Фюльжини Анжело
  • 19'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 18'
    Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
  • 18'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 17'
    Луза Имран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 17'
    Матч возобновлен
  • 17'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    17'
    Зинедин Ульд Халед из команды Анже играет слишком грубо. Туре Абдулайе оказался на газоне.
  • 17'
    Нант пытается что-то создать.
  • 16'
    Нант контролирует мяч.
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Нант пытается что-то создать.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 49%, Нант: 51%.
  • 15'
    Тиуб Сада из команды Анже плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 15'
    Тиуб Сада из команды Анже делает пас партнеру.
  • 14'
    Тиуб Сада из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 14'
    Анже пытается что-то создать.
  • 14'
    Анже контролирует мяч.
  • 14'
    Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Анже пытается что-то создать.
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Бамба Абдулайе из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 13'
    Анже пытается что-то создать.
  • Офсайд
    12'
    Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
  • 12'
    Зинедин Ульд Халед из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 12'
    Тиуб Сада из команды Анже делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    11'
    Бобишон Антонен наказан за толчок Жиротто Андрей
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Великолепное видение игры демонстрирует Сантамария Батист из команды Анже, когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.
  • 10'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Нант: 56%.
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 8'
    Анже пытается что-то создать.
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Фюльжини Анжело из команды Анже направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 7'
    Анже начинает контратаку
  • 7'
    Саймон Мозес из команды Нант делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 7'
    Бамба Кадер из команды Нант делает пас партнеру.
  • 6'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 6'
    Нант пытается что-то создать.
  • 6'
    Нант контролирует мяч.
  • 6'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 42%, Нант: 58%.
  • 4'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 4'
    Нант пытается что-то создать.
  • 4'
    Нант контролирует мяч.
  • 4'
    Анже пытается что-то создать.
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Нант контролирует мяч.
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Анже начинает контратаку
  • 2'
    Луза Имран из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 2'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
  • 1'
    Нант пытается что-то создать.
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Анже 2:0 Нант

Исход игры
Анже
44.1% (83)
Ничья
42.6% (80)
Нант
13.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
23.56% (41)
Меньше
76.44% (133)
Обе команды забьют
Да
61.49% (107)
Нет
38.51% (67)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (66)
1:0 Анже
25.5% (48)
2:1 Анже
11.7% (22)
1:2 Нант
6.9% (13)
0:0 Ничья
3.7% (7)
0:1 Нант
3.2% (6)
2:0 Анже
2.1% (4)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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