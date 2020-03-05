Франция: Лига 1 2019-2020

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Страсбург
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс
Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ
Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:2 Страсбург Лига 1 ПСЖ 2:0 Страсбург Кубок Страсбург 1:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 5:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:4 ПСЖ Кубок лиги Страсбург 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 ПСЖ Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 27 16 7 4 39 - 27 55
3. Ренн Заявка 27 14 5 8 33 - 24 47
4. Лилль Заявка 27 14 4 9 34 - 27 46
5. Лион Заявка 27 11 7 9 42 - 26 40
6. Монпелье Заявка 27 11 7 9 35 - 29 40
7. Монако Заявка 27 11 7 9 43 - 42 40
8. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
9. Ницца Заявка 27 10 8 9 39 - 37 38
10. Реймс Заявка 27 9 11 7 25 - 21 38
11. Нант Заявка 27 11 4 12 28 - 29 37
12. Анже Заявка 27 10 6 11 26 - 33 36
13. Бордо Заявка 27 9 9 9 39 - 33 36
14. Брест Заявка 27 8 10 9 34 - 36 34
15. Метц Заявка 27 7 10 10 25 - 34 31
16. Сент-Этьен Заявка 27 8 5 14 28 - 44 29
17. Ним Заявка 27 7 6 14 28 - 42 27
18. Дижон Заявка 27 6 9 12 25 - 36 27
19. Амьен Заявка 27 4 10 13 29 - 48 22
20. Тулуза Заявка 27 3 4 20 21 - 56 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 07.03.2020, осталось 1 день 20 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Страсбург - ПСЖ
    Страсбург
    2.4% (2)
    Ничья
    3.6% (3)
    ПСЖ
    94% (78)
    1:2 ПСЖ
    24.1% (20)
    1:3 ПСЖ
    21.7% (18)
    0:2 ПСЖ
    18.1% (15)
    1:4 ПСЖ
    7.2% (6)
    0:3 ПСЖ
    6% (5)
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