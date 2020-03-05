Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
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Стадион: де ла Мейно
ПСЖ
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =2 -7Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс
Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|39 - 27
|55
|3.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|33 - 24
|47
|4.
|Лилль
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|34 - 27
|46
|5.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 26
|40
|6.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|35 - 29
|40
|7.
|Монако
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|43 - 42
|40
|8.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|9.
|Ницца
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|39 - 37
|38
|10.
|Реймс
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|25 - 21
|38
|11.
|Нант
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|28 - 29
|37
|12.
|Анже
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|26 - 33
|36
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|39 - 33
|36
|14.
|Брест
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 36
|34
|15.
|Метц
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|25 - 34
|31
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|28 - 44
|29
|17.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|28 - 42
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|25 - 36
|27
|19.
|Амьен
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|29 - 48
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|21 - 56
|13
Страсбург
2.4% (2)
Ничья
3.6% (3)
ПСЖ
94% (78)
1:2 ПСЖ
24.1% (20)
1:3 ПСЖ
21.7% (18)
0:2 ПСЖ
18.1% (15)
1:4 ПСЖ
7.2% (6)
0:3 ПСЖ
6% (5)
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