Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
1:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Роазон Парк
Монпелье
1:0
9' ГолМауасса Фет
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
23
Эну
Адриен
20
Тэт
Флавьен
23
Варгас
Тибо
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Боэ СашаЗащитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
34 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Варгас ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +13 =2 -5Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен
Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье
Последние игры между собой
Ренн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Монпелье: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Монпелье Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|41 - 29
|56
|3.
|Ренн
|1:0 Заявка
|28
|15
|5
|8
|34 - 24
|50
|4.
|Лилль
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|34 - 27
|46
|5.
|Ницца
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|41 - 38
|41
|6.
|Реймс
|Заявка
|28
|10
|11
|7
|26 - 21
|41
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 26
|40
|8.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|35 - 30
|40
|9.
|Монако
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 44
|40
|10.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|28 - 33
|39
|11.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|12.
|Нант
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|28 - 31
|37
|13.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|40 - 34
|37
|14.
|Брест
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 37
|34
|15.
|Метц
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|27 - 35
|34
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|8
|6
|14
|29 - 45
|30
|17.
|Дижон
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 37
|30
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|29 - 44
|27
|19.
|Амьен
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|31 - 50
|23
|20.
|Тулуза
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|22 - 58
|13
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Монпелье
Исход игры
Ренн
70.6% (125)
Ничья
20.9% (37)
Монпелье
8.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (60)
Меньше
64.71% (110)
Обе команды забьют
Да
52.35% (89)
Нет
47.65% (81)
Популярный счёт
1:0 Ренн
32.8% (58)
2:1 Ренн
27.1% (48)
1:1 Ничья
16.4% (29)
2:0 Ренн
6.8% (12)
1:2 Монпелье
4% (7)
0:1 Монпелье
3.4% (6)
0:0 Ничья
2.3% (4)
3:2 Ренн
1.1% (2)
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