Франция: Лига 1 2019-2020

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Ренн
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
9' Гол
Мауасса Фет
24'
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
21
Ньяньон
Жорис
17
Мауасса
Фет
18
Камавинга
Эдуардо
25
Н'Зонзи
Стивен
12
Силики
Джеймс
22
Дель
Кастильо
Ромен
23
Эну
Адриен
20
Тэт
Флавьен
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
23
Варгас
Тибо
14
Ле
Таллек
Дамьен
11
Саванье
Тежи
26
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
Ренн
4-3-3
Монпелье
3-4-1-2

Ход матча

9'
Мауасса Фет
(Траоре Амари)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн
Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн Athletico Marseille 0:2 Ренн Ним 0:1 Ренн Ренн 0:1 Марсель Ренн 0:0 Амьен Ренн 1:0 Бордо Амьен 3:2 Ренн Лион 0:1 Ренн Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен
Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье

Последние игры между собой

Ренн: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Монпелье: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монпелье Лига 1
Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:4 Монпелье Лига 1 Ренн 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Ренн Лига 1 Монпелье 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Монпелье Кубок лиги Ренн 2:1 Монпелье Лига 1 Ренн 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Ренн Лига 1 Монпелье 0:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Монпелье Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 28 16 8 4 41 - 29 56
3. Ренн 1:0 Заявка 28 15 5 8 34 - 24 50
4. Лилль Заявка 27 14 4 9 34 - 27 46
5. Ницца Заявка 28 11 8 9 41 - 38 41
6. Реймс Заявка 28 10 11 7 26 - 21 41
7. Лион Заявка 27 11 7 9 42 - 26 40
8. Монпелье 0:1 Заявка 28 11 7 10 35 - 30 40
9. Монако Заявка 28 11 7 10 44 - 44 40
10. Анже Заявка 28 11 6 11 28 - 33 39
11. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
12. Нант Заявка 28 11 4 13 28 - 31 37
13. Бордо Заявка 28 9 10 9 40 - 34 37
14. Брест Заявка 28 8 10 10 34 - 37 34
15. Метц Заявка 28 8 10 10 27 - 35 34
16. Сент-Этьен Заявка 28 8 6 14 29 - 45 30
17. Дижон Заявка 28 7 9 12 27 - 37 30
18. Ним Заявка 28 7 6 15 29 - 44 27
19. Амьен Заявка 28 4 11 13 31 - 50 23
20. Тулуза Заявка 28 3 4 21 22 - 58 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Ренн 1:0 Монпелье

Исход игры
Ренн
70.6% (125)
Ничья
20.9% (37)
Монпелье
8.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (60)
Меньше
64.71% (110)
Обе команды забьют
Да
52.35% (89)
Нет
47.65% (81)
Популярный счёт
1:0 Ренн
32.8% (58)
2:1 Ренн
27.1% (48)
1:1 Ничья
16.4% (29)
2:0 Ренн
6.8% (12)
1:2 Монпелье
4% (7)
0:1 Монпелье
3.4% (6)
0:0 Ничья
2.3% (4)
3:2 Ренн
1.1% (2)
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