Франция: Лига 1 2019-2020
Сент-Этьен
0:0
Перерыв
Стадион: Жоффруа Гишар
Бордо
23' Желтая карточкаКамара Махди
28' Желтая карточкаКосельни Лоран
37' Желтая карточкаКалу Сэмьюэл
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
32
Фофана
Уэсли
17
Аолу
Жан-Эде
20
Буанга
Денис
20
Сабали
Юссуф
23
Бенито
Лорис
28
Удин
Реми
19
Адли
Ясин
10
Калу
Сэмьюэл
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
-
32 Фофана УэслиЗащитник
- Защитник
-
17 Аолу Жан-ЭдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Баич СтефанВратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
- Защитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
31 Аби ШарльНападающий
-
18 Норден АрноНападающий
-
14 Онора ФранкНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
28'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =1 -11Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен
Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен Монако 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца
Бордо Последние 20 матчей: +7 =6 -7Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Бордо: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|41 - 29
|56
|3.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|33 - 24
|47
|4.
|Лилль
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|34 - 27
|46
|5.
|Ницца
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|41 - 38
|41
|6.
|Реймс
|Заявка
|28
|10
|11
|7
|26 - 21
|41
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 26
|40
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|35 - 29
|40
|9.
|Монако
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 44
|40
|10.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|28 - 33
|39
|11.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|12.
|Нант
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|28 - 31
|37
|13.
|Бордо
|0:0 Заявка
|28
|9
|10
|9
|39 - 33
|37
|14.
|Брест
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 37
|34
|15.
|Метц
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|27 - 35
|34
|16.
|Сент-Этьен
|0:0 Заявка
|28
|8
|6
|14
|28 - 44
|30
|17.
|Дижон
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 37
|30
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|29 - 44
|27
|19.
|Амьен
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|31 - 50
|23
|20.
|Тулуза
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|22 - 58
|13
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Бордо
Исход игры
Сент-Этьен
43.1% (78)
Ничья
41.4% (75)
Бордо
15.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (60)
Меньше
64.91% (111)
Обе команды забьют
Да
70.76% (121)
Нет
29.24% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.7% (61)
2:1 Сент-Этьен
20.4% (37)
1:0 Сент-Этьен
18.8% (34)
1:2 Бордо
6.6% (12)
0:1 Бордо
5% (9)
2:2 Ничья
4.4% (8)
0:2 Бордо
1.7% (3)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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