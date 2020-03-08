Франция: Лига 1 2019-2020

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Сент-Этьен
0:0
Перерыв

Стадион:
Бордо
0'
23' Желтая карточка
Камара Махди
28' Желтая карточка
Косельни Лоран
37' Желтая карточка
Калу Сэмьюэл
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
4
Салиба
Вильям
32
Фофана
Уэсли
5
Колодзейчак
Тимоти
17
Аолу
Жан-Эде
6
М'Вила
Янн
8
Камара
Махди
7
Будебуз
Ряд
9
Дьони
Луа
20
Буанга
Денис
1
Костил
Бенуа
20
Сабали
Юссуф
6
Косельни
Лоран
4
Мешер
Андре
23
Бенито
Лорис
17
Аит
Бенассер
Юссеф
5
Отавио
II
28
Удин
Реми
19
Адли
Ясин
10
Калу
Сэмьюэл
9
Майя
Джош
Сент-Этьен
4-3-3
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

23'
Камара Махди
 
28'
 
Косельни Лоран
37'
 
Калу Сэмьюэл

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен
Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен Монако 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца
Бордо Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо
Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Бордо: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Бордо 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:0 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи
Сент-Этьен 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 3:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 1:4 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:3 Бордо Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Бордо Кубок лиги Бордо 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Бордо 2:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 28 16 8 4 41 - 29 56
3. Ренн Заявка 27 14 5 8 33 - 24 47
4. Лилль Заявка 27 14 4 9 34 - 27 46
5. Ницца Заявка 28 11 8 9 41 - 38 41
6. Реймс Заявка 28 10 11 7 26 - 21 41
7. Лион Заявка 27 11 7 9 42 - 26 40
8. Монпелье Заявка 27 11 7 9 35 - 29 40
9. Монако Заявка 28 11 7 10 44 - 44 40
10. Анже Заявка 28 11 6 11 28 - 33 39
11. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
12. Нант Заявка 28 11 4 13 28 - 31 37
13. Бордо 0:0 Заявка 28 9 10 9 39 - 33 37
14. Брест Заявка 28 8 10 10 34 - 37 34
15. Метц Заявка 28 8 10 10 27 - 35 34
16. Сент-Этьен 0:0 Заявка 28 8 6 14 28 - 44 30
17. Дижон Заявка 28 7 9 12 27 - 37 30
18. Ним Заявка 28 7 6 15 29 - 44 27
19. Амьен Заявка 28 4 11 13 31 - 50 23
20. Тулуза Заявка 28 3 4 21 22 - 58 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Бордо

Исход игры
Сент-Этьен
43.1% (78)
Ничья
41.4% (75)
Бордо
15.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (60)
Меньше
64.91% (111)
Обе команды забьют
Да
70.76% (121)
Нет
29.24% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.7% (61)
2:1 Сент-Этьен
20.4% (37)
1:0 Сент-Этьен
18.8% (34)
1:2 Бордо
6.6% (12)
0:1 Бордо
5% (9)
2:2 Ничья
4.4% (8)
0:2 Бордо
1.7% (3)
0:0 Ничья
1.1% (2)
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