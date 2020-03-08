Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Бордо

45' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Бордо

43' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

40' Удар от ворот произведет Бордо

40' Будебуз Ряд не смог попасть в створ ударом издали

40' Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Бордо

37' Калу Сэмьюэл получил желтую карточку от судьи

37' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Бордо

35' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Бордо

34' Отличная игра от Фофана Уэсли из команды Сент-Этьен . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

33' Аит Бенассер Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

31' Хорошие скиллы дриблинга показывает Калу Сэмьюэл , обходя своих соперников

31' Дьони Луа пробил со штрафного прямо в стенку

31' Матч возобновлен

29' Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Косельни Лоран получил желтую карточку от судьи

28' Удар от ворот произведет Бордо

27' Пространство открывается для Камара Махди , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

27' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

26' Адли Ясин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' М'Вила Янн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Колодзейчак Тимоти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Камара Махди получил желтую карточку от судьи

22' Удар от ворот произведет Бордо

20' Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Хорошо играет на выходе Мулен Жесси - мяч в ее руках

20' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Хорошо играет на выходе Костил Бенуа - мяч в ее руках

19' Бенито Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хорошо играет на выходе Мулен Жесси - мяч в ее руках

15' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

14' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Бенито Лорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Хорошая попытка от Буанга Денис , был неплохой удар, но вратарь спас

8' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хорошие скиллы дриблинга показывает Адли Ясин , обходя своих соперников

8' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хорошие скиллы дриблинга показывает Калу Сэмьюэл , обходя своих соперников

6' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

6' Пространство открывается для Адли Ясин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

6' Хорошие скиллы дриблинга показывает Адли Ясин , обходя своих соперников

6' Фофана Уэсли ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

5' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Отличную защиту показывает Отавио II от команды Бордо , не дает пропустить гол своей команде.

3' So close! Удар головой нанес Дебюши Матьё но мяч выбили с ленточки!

3' Сабали Юссуф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Удар от ворот произведет Бордо

1' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сент-Этьен начинает с центра поля