Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Фейеноорд
2:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
30' Гол
Тоорнстра Йенс
2:0
35' Пенальти
Бергёйс Стивен
64' Желтая карточка
Питерс Йорденс
67' Желтая карточка
Карсдорп Рик
70'
1
Бейло
Юстин
27
Карсдорп
Рик
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
8
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
19
Боженик
Роберт
5
Хапс
Ридгесиано
1
Велленройтер
Тимон
26
Ниукоп
Барт
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
21
Ндайишимий
Майк
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
Фейеноорд
4-3-3
Виллем II
4-3-3

Ход матча

30'
Тоорнстра Йенс
(Маласиа Тирелл)
1:0
35'
Бергёйс Стивен
2:0
46'
 
Саглам Геркем
Саддики Дрис
64'
 
Питерс Йорденс
67'
Карсдорп Рик
 
69'
Нарсинг Лучано
Хапс Ридгесиано
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд
Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Утрехт 1:2 Фейеноорд Камбюр 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 ПСВ Порту 3:2 Фейеноорд Витесс 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II
Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:3 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 1:5 Фейеноорд Эредивизие
Фейеноорд 3:0 Виллем II Кубок Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Виллем II Кубок Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Виллем II Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 25 18 2 5 68 - 23 56
2. АЗ Алкмаар Заявка 25 18 2 5 54 - 17 56
3. Фейеноорд 2:0 Заявка 25 14 8 3 50 - 35 50
4. ПСВ Заявка 25 13 7 5 53 - 28 46
5. Виллем II 0:2 Заявка 26 13 5 8 37 - 34 44
6. Утрехт Заявка 25 12 5 8 50 - 34 41
7. Витесс Заявка 26 12 5 9 45 - 35 41
8. Хераклес 3:2 Заявка 26 10 6 10 39 - 34 36
9. Гронинген Заявка 25 10 5 10 27 - 25 35
10. Спарта Роттердам Заявка 26 9 6 11 41 - 45 33
11. Херенвен Заявка 26 8 9 9 41 - 41 33
12. Эммен Заявка 26 9 5 12 32 - 45 32
13. ВВВ-Венло Заявка 26 8 4 14 24 - 51 28
14. Твенте Заявка 26 7 6 13 34 - 46 27
15. ПЕК Зволле Заявка 26 7 5 14 37 - 55 26
16. Фортуна Ситтард Заявка 26 6 8 12 29 - 52 26
17. АДО Ден Хааг Заявка 26 4 7 15 25 - 54 19
18. Ваалвейк 2:3 Заявка 26 4 3 19 27 - 59 15
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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