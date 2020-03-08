Голландия: Эредивизие 2019-2020
1:0
30' ГолТоорнстра Йенс
2:0
35' ПенальтиБергёйс Стивен
64' Желтая карточкаПитерс Йорденс
67' Желтая карточкаКарсдорп Рик
27
Карсдорп
Рик
23
Кекджу
Оркун
26
Ниукоп
Барт
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Карсдорп РикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ниукоп БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вуд МайклВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
1:0
35'
2:0
64'
67'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +14 =4 -2Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд
Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Утрехт 1:2 Фейеноорд Камбюр 1:2 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 ПСВ Порту 3:2 Фейеноорд Витесс 0:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =4 -5Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II
Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Виллем II: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Фейеноорд 3:0 Виллем II Кубок Фейеноорд 5:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Фейеноорд Эредивизие Виллем II 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Виллем II Кубок Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 Виллем II Эредивизие Фейеноорд 6:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:1 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|25
|18
|2
|5
|68 - 23
|56
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|25
|18
|2
|5
|54 - 17
|56
|3.
|Фейеноорд
|2:0 Заявка
|25
|14
|8
|3
|50 - 35
|50
|4.
|ПСВ
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|53 - 28
|46
|5.
|Виллем II
|0:2 Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 34
|44
|6.
|Утрехт
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|50 - 34
|41
|7.
|Витесс
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|45 - 35
|41
|8.
|Хераклес
|3:2 Заявка
|26
|10
|6
|10
|39 - 34
|36
|9.
|Гронинген
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|27 - 25
|35
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|41 - 45
|33
|11.
|Херенвен
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|41 - 41
|33
|12.
|Эммен
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 45
|32
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|24 - 51
|28
|14.
|Твенте
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 46
|27
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|37 - 55
|26
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 52
|26
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|25 - 54
|19
|18.
|Ваалвейк
|2:3 Заявка
|26
|4
|3
|19
|27 - 59
|15