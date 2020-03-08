Голландия: Эредивизие 2019-2020
Гронинген
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
ПСВ
0:1
16' ГолДюмфрис Дензел
39' Желтая карточкаШрек Сэм
17
Итакура
Ко
8
Шрек
Сэм
56
Мадуэке
Нони
30
Томас
Райян
25
Доан
Рицу
14
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Remco Balk
-
52 Tomas Suslov
-
46 Thomas Poll
-
36 Jan De Boer
-
51 Kian Slor
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Мадуэке НониПолузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
14 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фабер Эрнест
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
16'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =5 -7Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс
ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген
ПСВ Последние 20 матчей: +7 =5 -8ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ПСВ: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Гронинген 3:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Суперкубок ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|25
|18
|2
|5
|68 - 23
|56
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|25
|18
|2
|5
|54 - 17
|56
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|50 - 35
|50
|4.
|ПСВ
|1:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|54 - 28
|49
|5.
|Виллем II
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 34
|44
|6.
|Утрехт
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|50 - 34
|41
|7.
|Витесс
|Заявка
|26
|12
|5
|9
|45 - 35
|41
|8.
|Хераклес
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|40 - 34
|36
|9.
|Гронинген
|0:1 Заявка
|26
|10
|5
|11
|27 - 26
|35
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|41 - 45
|33
|11.
|Херенвен
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|41 - 41
|33
|12.
|Эммен
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|32 - 45
|32
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|24 - 51
|28
|14.
|Твенте
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 46
|27
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|37 - 55
|26
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 52
|26
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|25 - 54
|19
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|26
|4
|3
|19
|27 - 60
|15