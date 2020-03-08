Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Гронинген
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
16' Гол
Дюмфрис Дензел
39' Желтая карточка
Шрек Сэм
43'
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
17
Итакура
Ко
8
Шрек
Сэм
26
Ван
Кам
Даниэль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
23
Хрустиц
Айдин
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
14
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Редан
Дайшон
13
Уннерсталл
Ларс
22
Дюмфрис
Дензел
6
Шваб
Даниэль
4
Фиргевер
Ник
68
Родригес
Рикардо
18
Росарио
Пабло
8
Хендрикс
Йоррит
56
Мадуэке
Нони
30
Томас
Райян
25
Доан
Рицу
14
Ламмерс
Сэм
Гронинген
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Дюмфрис Дензел
(Хендрикс Йоррит)
39'
Шрек Сэм
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс
ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген
ПСВ Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II
Аякс 1:0 ПСВ ПСВ 1:1 Твенте НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ПСВ 1:2 Эйпен ПСВ 1:2 Брюгге ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Гелдерс Венендалсе 1:2 ПСВ Фейеноорд 3:1 ПСВ ПСВ 1:1 Русенборг ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Эммен 1:1 ПСВ Спортинг Л 4:0 ПСВ ПСВ 2:1 Херенвен Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ПСВ: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
ПСВ 3:1 Гронинген Эредивизие ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие
Гронинген 3:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Суперкубок ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 Гронинген Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 25 18 2 5 68 - 23 56
2. АЗ Алкмаар Заявка 25 18 2 5 54 - 17 56
3. Фейеноорд Заявка 25 14 8 3 50 - 35 50
4. ПСВ 1:0 Заявка 26 14 7 5 54 - 28 49
5. Виллем II Заявка 26 13 5 8 37 - 34 44
6. Утрехт Заявка 25 12 5 8 50 - 34 41
7. Витесс Заявка 26 12 5 9 45 - 35 41
8. Хераклес Заявка 26 10 6 10 40 - 34 36
9. Гронинген 0:1 Заявка 26 10 5 11 27 - 26 35
10. Спарта Роттердам Заявка 26 9 6 11 41 - 45 33
11. Херенвен Заявка 26 8 9 9 41 - 41 33
12. Эммен Заявка 26 9 5 12 32 - 45 32
13. ВВВ-Венло Заявка 26 8 4 14 24 - 51 28
14. Твенте Заявка 26 7 6 13 34 - 46 27
15. ПЕК Зволле Заявка 26 7 5 14 37 - 55 26
16. Фортуна Ситтард Заявка 26 6 8 12 29 - 52 26
17. АДО Ден Хааг Заявка 26 4 7 15 25 - 54 19
18. Ваалвейк Заявка 26 4 3 19 27 - 60 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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