Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Виктор Диаз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Глупая желтая карточка для Моралес Луис : она просто пинает мяч в отчаянии

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Моралес Луис из команды Леванте пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Мирамон Хорхе получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Мирамон Хорхе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Удар от ворот произведет Гранада

42' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Леванте имеет хороший шанс забить.

41' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

40' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Леванте

39' Удар от ворот произведет Леванте

38' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

36' Удар от ворот произведет Леванте

36' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

35' Сольдадо Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Санчес Герман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Леванте имеет хороший шанс забить.

33' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Леванте имеет хороший шанс забить.

32' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Гранада

31' Выглядело как неплохой момент. Кампанья Хосе из команды Леванте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

30' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

27' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Хорошо играет на выходе Силва Руи - мяч в ее руках

25' Хорошо играет на выходе Айтор Фернандес - мяч в ее руках

25' Кампанья Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Виктор Диаз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Гранада

17' Дуарте Домингуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Леванте

15' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Ох, нехорошо это выглядит. Клерк Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Клерк Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Барди Энис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

11' Игрок команды Леванте делает подачу своему товарищу по команде.

11' Дуарте Домингуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Вальехо Хесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Рохер Марти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Везу Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сольдадо Роберто , обходя своих соперников

3' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Вукчевич Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Гранада начинает с центра поля