Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леванте
1:1
Второй тайм: 65'

Стадион: Зрители: 16168
Гранада
0'
1:0
11' Гол
Рохер Марти
45' Желтая карточка
Моралес Луис
49' Желтая карточка
Пуэртас Антонио
1:1
60' Гол
Мачис Дарвин
65'
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
18
Бруно
Гонсалес
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
24
Кампанья
Хосе
17
Вукчевич
Никола
5
Радоя
Неманья
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
11
Моралес
Луис
1
Силва
Руи
22
Дуарте
Домингуш
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
16
Виктор
Диаз
8
Этеки
Ян
4
Гоналон
Максим
15
Нева
Карлос
24
Фернандес
Карлос
9
Сольдадо
Роберто
14
Вико
Федерико
Леванте
4-4-2
Гранада
3-4-3

Ход матча

11'
Рохер Марти
(Моралес Луис)
1:0
45'
Моралес Луис
 
46'
 
Мачис Дарвин
Вальехо Хесус
46'
Виктор Диаз
Мирамон Хорхе
 
46'
Коке Хорхе II
Пуэртас Антонио
 
49'
 
Пуэртас Антонио
56'
Мелеро Гонсало
Радоя Неманья
 
60'
1:1
Мачис Дарвин
(Фернандес Карлос)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +9 =0 -11
Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес
Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол
Гранада Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид
Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Леванте: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Гранада 1:2 Леванте Ла Лига Гранада 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Гранада Примера Леванте 2:1 Гранада Примера
Гранада 0:1 Леванте Примера Гранада 0:2 Леванте Примера Леванте 0:1 Гранада Примера Гранада 1:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Гранада Примера Леванте 3:1 Гранада Примера Гранада 2:1 Леванте Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 26 16 8 2 48 - 17 56
3. Севилья Заявка 27 13 8 6 39 - 29 47
4. Хетафе Заявка 27 13 7 7 37 - 25 46
5. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 13 4 9 43 - 32 43
7. Валенсия Заявка 27 11 9 7 38 - 39 42
8. Вильярреал Заявка 26 11 5 10 43 - 36 38
9. Гранада 1:1 Заявка 27 11 5 11 33 - 32 38
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте 1:1 Заявка 27 10 3 14 32 - 40 33
13. Алавес Заявка 27 8 8 11 29 - 37 32
14. Бетис Заявка 26 7 9 10 36 - 42 30
15. Вальядолид Заявка 27 6 11 10 23 - 33 29
16. Эйбар Заявка 26 7 6 13 26 - 39 27
17. Сельта Заявка 27 5 11 11 22 - 34 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес Заявка 26 4 8 14 19 - 38 20
20. Эспаньол Заявка 27 4 8 15 23 - 46 20
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  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Леванте 1:1 Гранада

Исход игры
Леванте
61.1% (110)
Ничья
22.2% (40)
Гранада
16.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
45.03% (77)
Меньше
54.97% (94)
Обе команды забьют
Да
63.74% (109)
Нет
36.26% (62)
Популярный счёт
2:1 Леванте
29.4% (53)
1:0 Леванте
24.4% (44)
1:1 Ничья
18.3% (33)
1:2 Гранада
9.4% (17)
0:1 Гранада
4.4% (8)
2:0 Леванте
3.3% (6)
0:0 Ничья
1.7% (3)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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