Испания: Ла Лига 2019-2020
Леванте
1:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 16168
Гранада
1:0
11' ГолРохер Марти
45' Желтая карточкаМоралес Луис
49' Желтая карточкаПуэртас Антонио
1:1
60' ГолМачис Дарвин
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
16
Виктор
Диаз
8
Этеки
Ян
15
Нева
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазПолузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Нева КарлосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мачис ДарвинПолузащитник
-
12 Азиз РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
11'
1:0
45'
49'
60'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +9 =0 -11Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес
Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол
Гранада Последние 20 матчей: +11 =2 -7Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид
Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада Барселона 1:0 Гранада Тамарасейте 0:1 Гранада Гранада 1:0 Мальорка Эйбар 3:0 Гранада Оспиталет 2:3 Гранада Гранада 1:2 Леванте Гранада 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Гранада Гранада 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Леванте: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Гранада: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|48 - 17
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 29
|47
|4.
|Хетафе
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|37 - 25
|46
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|43 - 32
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 39
|42
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 36
|38
|9.
|Гранада
|1:1 Заявка
|27
|11
|5
|11
|33 - 32
|38
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|1:1 Заявка
|27
|10
|3
|14
|32 - 40
|33
|13.
|Алавес
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|36 - 42
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|23 - 33
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|26 - 39
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 34
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|20
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|23 - 46
|20
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Гранада
Исход игры
Леванте
61.1% (110)
Ничья
22.2% (40)
Гранада
16.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
45.03% (77)
Меньше
54.97% (94)
Обе команды забьют
Да
63.74% (109)
Нет
36.26% (62)
Популярный счёт
2:1 Леванте
29.4% (53)
1:0 Леванте
24.4% (44)
1:1 Ничья
18.3% (33)
1:2 Гранада
9.4% (17)
0:1 Гранада
4.4% (8)
2:0 Леванте
3.3% (6)
0:0 Ничья
1.7% (3)
2:2 Ничья
1.1% (2)
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