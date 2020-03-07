Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Тондела
1:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Жоау Кардошу
Боавишта
1:0
25' ГолRonan III
1:1
29' ГолДуланто Густаво
18
Муфи
Фахд
17
Рейш
Жоау
15
Мурильо
Хон
14
Пепелу
10
Пите
Луиш
90
Лейте
Элтон
27
Нерис
6
Marlon2
88
Ака
Яу
91
Heri
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рейш ЖоауЗащитник
-
15 Мурильо ХонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ПепелуПолузащитник
-
10 Пите ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Natxo Gonzalez
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
-
6 Marlon2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ака ЯуПолузащитник
-
91 HeriНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
Ход матча
25'
1:0
29'
1:1
Предыдущие игры
Тондела Последние 20 матчей: +5 =4 -11Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму
Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела Тондела 1:1 Жил Висенте Порту 3:0 Тондела Фамаликан 2:3 Тондела Тондела 0:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:0 Тондела Тондела 1:0 Спортинг Л Тондела 0:1 Бенфика Фейренсе 3:0 Тондела Авиш 0:1 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Тондела 1:3 Витория Гимарайнш Риу Аве 2:4 Тондела
Боавишта Последние 20 матчей: +5 =5 -10Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта
Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авиш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л
Последние игры между собой
Тондела: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Боавишта: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|49 - 15
|59
|2.
|Бенфика
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|51 - 13
|58
|3.
|Брага
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|41 - 26
|46
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|23
|12
|3
|8
|35 - 26
|39
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|31 - 22
|37
|6.
|Фамаликан
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|38 - 40
|36
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|38 - 24
|34
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|18 - 25
|29
|9.
|Жил Висенте
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|24 - 28
|29
|10.
|Боавишта
|1:1 Заявка
|24
|7
|8
|9
|19 - 23
|29
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|32 - 32
|27
|12.
|Витория Сетубал
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|16 - 26
|27
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|19 - 38
|25
|14.
|Тондела
|1:1 Заявка
|24
|6
|7
|11
|20 - 30
|25
|15.
|Маритиму
|Заявка
|23
|5
|9
|9
|22 - 30
|24
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|17 - 32
|22
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|24
|2
|10
|12
|16 - 34
|16
|18.
|Авиш
|Заявка
|23
|4
|1
|18
|23 - 45
|13