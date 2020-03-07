Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Тондела
1:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Боавишта
0'
1:0
25' Гол
Ronan III
1:1
29' Гол
Дуланто Густаво
32'
1
Рамош
Клаудиу
18
Муфи
Фахд
94
Сампайо
Филипе
34
Рикарду
Алвеш
II
17
Рейш
Жоау
15
Мурильо
Хон
8
Педру
Жоау
II
14
Пепелу
10
Пите
Луиш
77
Richard
Almeida
de
Oliveira4
9
Ronan
III
90
Лейте
Элтон
13
Дуланто
Густаво
22
Кошта
Рикарду
27
Нерис
17
Карраса
Моура
6
Marlon2
8
Зауэр
Густаво
4
Обиора
Нванкво
88
Ака
Яу
91
Heri
19
Стоилькович
Никола
Тондела
4-4-2
Боавишта
4-4-2

Ход матча

25'
Ronan III
1:0
29'
1:1
Дуланто Густаво

Предыдущие игры

Тондела Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму
Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела Тондела 1:1 Жил Висенте Порту 3:0 Тондела Фамаликан 2:3 Тондела Тондела 0:1 Белененсеш Пасуш де Феррейра 1:0 Тондела Тондела 1:0 Спортинг Л Тондела 0:1 Бенфика Фейренсе 3:0 Тондела Авиш 0:1 Тондела Боавишта 0:0 Тондела Тондела 1:3 Витория Гимарайнш Риу Аве 2:4 Тондела
Боавишта Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта
Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авиш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л

Последние игры между собой

Тондела: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Боавишта: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Боавишта 0:0 Тондела Примейра-лига Боавишта 0:0 Тондела Товарищеские матчи Тондела 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 2:0 Тондела Примейра-лига
Боавишта 1:1 Тондела Примейра-лига Тондела 3:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Тондела Товарищеские матчи Боавишта 1:0 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Боавишта Примейра-лига Тондела 1:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Тондела Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 23 19 2 2 49 - 15 59
2. Бенфика Заявка 23 19 1 3 51 - 13 58
3. Брага Заявка 24 14 4 6 41 - 26 46
4. Спортинг Л Заявка 23 12 3 8 35 - 26 39
5. Риу Аве Заявка 23 10 7 6 31 - 22 37
6. Фамаликан Заявка 23 10 6 7 38 - 40 36
7. Витория Гимарайнш Заявка 23 9 7 7 38 - 24 34
8. Санта-Клара Заявка 23 8 5 10 18 - 25 29
9. Жил Висенте Заявка 23 7 8 8 24 - 28 29
10. Боавишта 1:1 Заявка 24 7 8 9 19 - 23 29
11. Морейренсе Заявка 23 6 9 8 32 - 32 27
12. Витория Сетубал Заявка 23 6 9 8 16 - 26 27
13. Белененсеш Заявка 23 7 4 12 19 - 38 25
14. Тондела 1:1 Заявка 24 6 7 11 20 - 30 25
15. Маритиму Заявка 23 5 9 9 22 - 30 24
16. Пасуш де Феррейра Заявка 23 6 4 13 17 - 32 22
17. Портимоненсе Заявка 24 2 10 12 16 - 34 16
18. Авиш Заявка 23 4 1 18 23 - 45 13
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Дуланто Густаво бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ronan бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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