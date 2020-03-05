Испания: Ла Лига 2019-2020
Барселона
Позже
Стадион: Камп Ноу
Реал Сосьедад
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе
Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка Атлетико М 0:1 Барселона Барселона 3:1 Боруссия Д
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +13 =2 -5Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес
Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад
Последние игры между собой
Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Реал Сосьедад 2:4 Барселона Примера Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Реал Сосьедад Примера Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|48 - 17
|56
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|4
|5
|62 - 31
|55
|3.
|Севилья
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|37 - 27
|46
|4.
|Хетафе
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|37 - 25
|45
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|29 - 19
|44
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 31
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|37 - 38
|41
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 36
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|32 - 31
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|25 - 22
|34
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 39
|32
|12.
|Алавес
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 36
|31
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|33 - 38
|31
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|36 - 42
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|22 - 29
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 34
|25
|18.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 43
|22
|19.
|Леганес
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|20
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 45
|20
Барселона
96.3% (79)
Ничья
1.2% (1)
Реал Сосьедад
2.4% (2)
2:1 Барселона
24.4% (20)
2:0 Барселона
22% (18)
3:1 Барселона
20.7% (17)
3:0 Барселона
11% (9)
4:0 Барселона
2.4% (2)
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