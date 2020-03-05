Испания: Ла Лига 2019-2020

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Барселона
 
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Стадион:
Реал Сосьедад

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе
Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка Атлетико М 0:1 Барселона Барселона 3:1 Боруссия Д
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес
Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Реал Сосьедад: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Реал Сосьедад 2:2 Барселона Ла Лига Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Барселона Примера Барселона 1:0 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 2:4 Барселона Примера Барселона 3:2 Реал Сосьедад Примера Барселона 5:2 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 0:1 Барселона Кубок Короля Реал Сосьедад 1:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Барселона 4:0 Реал Сосьедад Примера Барселона 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Барселона Примера Реал Сосьедад 3:1 Барселона Примера Реал Сосьедад 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:0 Реал Сосьедад Кубок Короля Барселона 4:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Барселона Примера Барселона 5:1 Реал Сосьедад Примера Барселона 2:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 16 8 2 48 - 17 56
2. Барселона Заявка 26 17 4 5 62 - 31 55
3. Севилья Заявка 26 13 7 6 37 - 27 46
4. Хетафе Заявка 26 13 6 7 37 - 25 45
5. Атлетико М Заявка 26 11 11 4 29 - 19 44
6. Реал Сосьедад Заявка 25 13 4 8 43 - 31 43
7. Валенсия Заявка 26 11 8 7 37 - 38 41
8. Вильярреал Заявка 26 11 5 10 43 - 36 38
9. Гранада Заявка 26 11 4 11 32 - 31 37
10. Атлетик Б Заявка 26 8 10 8 25 - 22 34
11. Леванте Заявка 26 10 2 14 31 - 39 32
12. Алавес Заявка 26 8 7 11 28 - 36 31
13. Осасуна Заявка 26 7 10 9 33 - 38 31
14. Бетис Заявка 26 7 9 10 36 - 42 30
15. Вальядолид Заявка 26 6 11 9 22 - 29 29
16. Эйбар Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
17. Сельта Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
18. Мальорка Заявка 26 6 4 16 26 - 43 22
19. Леганес Заявка 26 4 8 14 19 - 38 20
20. Эспаньол Заявка 26 4 8 14 23 - 45 20
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Сосьедад

    До начала игры, которая состоится 07.03.2020, осталось 1 день 21 час 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Прогнозы на матч Барселона - Реал Сосьедад
    Барселона
    96.3% (79)
    Ничья
    1.2% (1)
    Реал Сосьедад
    2.4% (2)
    2:1 Барселона
    24.4% (20)
    2:0 Барселона
    22% (18)
    3:1 Барселона
    20.7% (17)
    3:0 Барселона
    11% (9)
    4:0 Барселона
    2.4% (2)
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