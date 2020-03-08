Испания: Ла Лига 2019-2020
Вальядолид
0:2
Первый тайм: 25'
Стадион: Хосе Сорилья
Атлетик Б
0:1
4' ГолЛопес Унаи
0:2
24' ГолГарсия Рауль
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
34
Сансет
Ойян
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чуррипи ХосеВратарь
- Защитник
-
17 Мойано ХавиЗащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
-
20 Адурис АрицНападающий
-
28 Jon Sillero
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
0:1
24'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал
Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна
Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 9
Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 3
Атлетик Б 1:2 Вальядолид Товарищеские матчи Вальядолид 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 4:2 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Международные матчи (клубы) Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:2 Атлетик Б Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|48 - 17
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 29
|47
|4.
|Хетафе
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|37 - 25
|46
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|43 - 32
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 39
|42
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 36
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|32 - 31
|37
|10.
|Атлетик Б
|1:0 Заявка
|27
|9
|10
|8
|26 - 22
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 39
|32
|13.
|Алавес
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|36 - 42
|30
|15.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|27
|6
|11
|10
|22 - 30
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|26 - 39
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 34
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|20
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|23 - 46
|20
Прогнозы на матч Вальядолид 0:2 Атлетик Б
Исход игры
Вальядолид
21.5% (39)
Ничья
55.2% (100)
Атлетик Б
23.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
29.24% (50)
Меньше
70.76% (121)
Обе команды забьют
Да
77.19% (132)
Нет
22.81% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (83)
1:2 Атлетик Б
13.8% (25)
1:0 Вальядолид
11% (20)
2:1 Вальядолид
7.2% (13)
0:1 Атлетик Б
4.4% (8)
2:2 Ничья
3.3% (6)
0:0 Ничья
3.3% (6)
1:3 Атлетик Б
1.7% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!