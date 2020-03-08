Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вальядолид
0:2
Первый тайм: 25'

Стадион:
Атлетик Б
0'
0:1
4' Гол
Лопес Унаи
0:2
24' Гол
Гарсия Рауль
25'
1
Масип
Хорди
2
Порро
Педро
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
24
Хоакин
Фернандес
10
Оскар
Плано
14
Алькарас
Рубен
21
Мичел
Эрреро
20
Сандро
Рамирес
9
Унал
Энес
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
9
Уильямс
Иньяки
34
Сансет
Ойян
11
Кордоба
Иньиго
22
Гарсия
Рауль
Вальядолид
4-1-4-1
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Лопес Унаи
24'
0:2
Гарсия Рауль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал
Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна
Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар Бетис 3:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Гранада Осасуна 1:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 9
Атлетик Б: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 3
Атлетик Б 1:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Атлетик Б Товарищеские матчи
Атлетик Б 1:2 Вальядолид Товарищеские матчи Вальядолид 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 4:2 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Международные матчи (клубы) Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Атлетик Б Примера Вальядолид 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Примера Атлетик Б 2:0 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:2 Атлетик Б Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 26 16 8 2 48 - 17 56
3. Севилья Заявка 27 13 8 6 39 - 29 47
4. Хетафе Заявка 27 13 7 7 37 - 25 46
5. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 13 4 9 43 - 32 43
7. Валенсия Заявка 27 11 9 7 38 - 39 42
8. Вильярреал Заявка 26 11 5 10 43 - 36 38
9. Гранада Заявка 26 11 4 11 32 - 31 37
10. Атлетик Б 1:0 Заявка 27 9 10 8 26 - 22 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 26 10 2 14 31 - 39 32
13. Алавес Заявка 27 8 8 11 29 - 37 32
14. Бетис Заявка 26 7 9 10 36 - 42 30
15. Вальядолид 0:1 Заявка 27 6 11 10 22 - 30 29
16. Эйбар Заявка 26 7 6 13 26 - 39 27
17. Сельта Заявка 27 5 11 11 22 - 34 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес Заявка 26 4 8 14 19 - 38 20
20. Эспаньол Заявка 27 4 8 15 23 - 46 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Вальядолид 0:2 Атлетик Б

Исход игры
Вальядолид
21.5% (39)
Ничья
55.2% (100)
Атлетик Б
23.2% (42)
Тотал 2.5
Больше
29.24% (50)
Меньше
70.76% (121)
Обе команды забьют
Да
77.19% (132)
Нет
22.81% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (83)
1:2 Атлетик Б
13.8% (25)
1:0 Вальядолид
11% (20)
2:1 Вальядолид
7.2% (13)
0:1 Атлетик Б
4.4% (8)
2:2 Ничья
3.3% (6)
0:0 Ничья
3.3% (6)
1:3 Атлетик Б
1.7% (3)
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