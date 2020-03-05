Испания: Ла Лига 2019-2020

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Хетафе
 
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Стадион:
Сельта

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс
Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна
Сельта Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья
Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Сельта 0:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:1 Сельта Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Сельта Примера
Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Хетафе Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Сельта Примера Хетафе 3:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Хетафе Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 16 8 2 48 - 17 56
2. Барселона Заявка 26 17 4 5 62 - 31 55
3. Севилья Заявка 26 13 7 6 37 - 27 46
4. Хетафе Заявка 26 13 6 7 37 - 25 45
5. Атлетико М Заявка 26 11 11 4 29 - 19 44
6. Реал Сосьедад Заявка 25 13 4 8 43 - 31 43
7. Валенсия Заявка 26 11 8 7 37 - 38 41
8. Вильярреал Заявка 26 11 5 10 43 - 36 38
9. Гранада Заявка 26 11 4 11 32 - 31 37
10. Атлетик Б Заявка 26 8 10 8 25 - 22 34
11. Леванте Заявка 26 10 2 14 31 - 39 32
12. Алавес Заявка 26 8 7 11 28 - 36 31
13. Осасуна Заявка 26 7 10 9 33 - 38 31
14. Бетис Заявка 26 7 9 10 36 - 42 30
15. Вальядолид Заявка 26 6 11 9 22 - 29 29
16. Эйбар Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
17. Сельта Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
18. Мальорка Заявка 26 6 4 16 26 - 43 22
19. Леганес Заявка 26 4 8 14 19 - 38 20
20. Эспаньол Заявка 26 4 8 14 23 - 45 20
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Сельта

    До начала игры, которая состоится 07.03.2020, осталось 1 день 23 часа 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Хетафе - Сельта
    Хетафе
    78.5% (62)
    Ничья
    8.9% (7)
    Сельта
    12.7% (10)
    2:1 Хетафе
    31.6% (25)
    1:0 Хетафе
    24.1% (19)
    2:0 Хетафе
    12.7% (10)
    1:2 Сельта
    6.3% (5)
    1:1 Ничья
    5.1% (4)
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