Испания: Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Севилья
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол
Севилья Последние 20 матчей: +8 =6 -6Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья
Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Севилья 3:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля Атлетико М 2:0 Севилья Примера Атлетико М 3:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Севилья 0:3 Атлетико М Примера Севилья 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Севилья Примера Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Атлетико М Примера Севилья 0:1 Атлетико М Примера Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля Атлетико М 4:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетико М Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|48 - 17
|56
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|4
|5
|62 - 31
|55
|3.
|Севилья
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|37 - 27
|46
|4.
|Хетафе
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|37 - 25
|45
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|29 - 19
|44
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 31
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|37 - 38
|41
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 36
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|32 - 31
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|25 - 22
|34
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 39
|32
|12.
|Алавес
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 36
|31
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|33 - 38
|31
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|36 - 42
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|22 - 29
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 34
|25
|18.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 43
|22
|19.
|Леганес
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|20
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 45
|20
Атлетико М
81% (68)
Ничья
15.5% (13)
Севилья
3.6% (3)
2:1 Атлетико М
35.7% (30)
1:0 Атлетико М
19% (16)
2:0 Атлетико М
9.5% (8)
1:1 Ничья
8.3% (7)
3:2 Атлетико М
2.4% (2)
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