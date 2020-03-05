Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Севилья

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол
Севилья Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья
Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Севилья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Севилья 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетико М Примера Севилья 2:5 Атлетико М Примера
Севилья 3:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля Атлетико М 2:0 Севилья Примера Атлетико М 3:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Севилья 0:3 Атлетико М Примера Севилья 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Севилья Примера Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Атлетико М Примера Севилья 0:1 Атлетико М Примера Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля Атлетико М 4:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетико М Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 16 8 2 48 - 17 56
2. Барселона Заявка 26 17 4 5 62 - 31 55
3. Севилья Заявка 26 13 7 6 37 - 27 46
4. Хетафе Заявка 26 13 6 7 37 - 25 45
5. Атлетико М Заявка 26 11 11 4 29 - 19 44
6. Реал Сосьедад Заявка 25 13 4 8 43 - 31 43
7. Валенсия Заявка 26 11 8 7 37 - 38 41
8. Вильярреал Заявка 26 11 5 10 43 - 36 38
9. Гранада Заявка 26 11 4 11 32 - 31 37
10. Атлетик Б Заявка 26 8 10 8 25 - 22 34
11. Леванте Заявка 26 10 2 14 31 - 39 32
12. Алавес Заявка 26 8 7 11 28 - 36 31
13. Осасуна Заявка 26 7 10 9 33 - 38 31
14. Бетис Заявка 26 7 9 10 36 - 42 30
15. Вальядолид Заявка 26 6 11 9 22 - 29 29
16. Эйбар Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
17. Сельта Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
18. Мальорка Заявка 26 6 4 16 26 - 43 22
19. Леганес Заявка 26 4 8 14 19 - 38 20
20. Эспаньол Заявка 26 4 8 14 23 - 45 20
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Севилья

    До начала игры, которая состоится 07.03.2020, осталось 1 день 18 часов 37 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Атлетико М - Севилья
    Атлетико М
    81% (68)
    Ничья
    15.5% (13)
    Севилья
    3.6% (3)
    2:1 Атлетико М
    35.7% (30)
    1:0 Атлетико М
    19% (16)
    2:0 Атлетико М
    9.5% (8)
    1:1 Ничья
    8.3% (7)
    3:2 Атлетико М
    2.4% (2)
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