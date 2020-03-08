Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вильярреал
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Леганес
0'
1:0
5' Гол
Морено Херард
27'
1
Асенхо
Серхио
20
Пенья
Рубен
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
18
Морено
Альберто
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
8
Касорла
Санти
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
23
Гомес
Мойсес
1
Куэльяр
Иван
16
Росалес
Роберто
12
Авазьем
Чидозье
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
24
Кевин
Родригес
6
Роке
Меса
23
Амаду
Ибрагим
19
Руибаль
Айтор
27
Оскар
Родригес
18
Каррильо
Гидо
Вильярреал
4-3-3
Леганес
4-3-2-1

Ход матча

5'
Морено Херард
(Касорла Санти)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал
Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетик Б
Леганес Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес
Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Леганес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Леганес 0:3 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:1 Леганес Примера Леганес 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леганес Примера
Вильярреал 2:1 Леганес Кубок Короля Леганес 1:0 Вильярреал Кубок Короля Леганес 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леганес Примера Леганес 0:0 Вильярреал Примера Леганес 3:2 Вильярреал Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 26 16 8 2 48 - 17 56
3. Севилья Заявка 27 13 8 6 39 - 29 47
4. Хетафе Заявка 27 13 7 7 37 - 25 46
5. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 13 4 9 43 - 32 43
7. Валенсия Заявка 27 11 9 7 38 - 39 42
8. Вильярреал 1:0 Заявка 27 12 5 10 44 - 36 41
9. Гранада Заявка 27 11 5 11 33 - 32 38
10. Атлетик Б Заявка 27 9 10 8 29 - 23 37
11. Осасуна Заявка 27 8 10 9 34 - 38 34
12. Леванте Заявка 27 10 3 14 32 - 40 33
13. Алавес Заявка 27 8 8 11 29 - 37 32
14. Бетис Заявка 26 7 9 10 36 - 42 30
15. Вальядолид Заявка 27 6 11 10 23 - 33 29
16. Эйбар Заявка 26 7 6 13 26 - 39 27
17. Сельта Заявка 27 5 11 11 22 - 34 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Леганес 0:1 Заявка 27 4 8 15 19 - 39 20
20. Эспаньол Заявка 27 4 8 15 23 - 46 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Леганес

Исход игры
Вильярреал
92.2% (166)
Ничья
4.4% (8)
Леганес
3.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.35% (78)
Меньше
54.65% (94)
Обе команды забьют
Да
45.93% (79)
Нет
54.07% (93)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
32.8% (59)
2:0 Вильярреал
27.2% (49)
1:0 Вильярреал
21.1% (38)
3:1 Вильярреал
5.6% (10)
1:1 Ничья
2.2% (4)
3:0 Вильярреал
1.7% (3)
1:2 Леганес
1.7% (3)
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