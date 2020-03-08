Испания: Ла Лига 2019-2020
Вильярреал
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Леганес
1:0
5' ГолМорено Херард
20
Пенья
Рубен
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хиль БрианНападающий
- Нападающий
-
20 Ассале РожерНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал
Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетик Б
Леганес Последние 20 матчей: +6 =6 -8Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес
Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Леганес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|48 - 17
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 29
|47
|4.
|Хетафе
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|37 - 25
|46
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|43 - 32
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 39
|42
|8.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|27
|12
|5
|10
|44 - 36
|41
|9.
|Гранада
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|33 - 32
|38
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|29 - 23
|37
|11.
|Осасуна
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 38
|34
|12.
|Леванте
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|32 - 40
|33
|13.
|Алавес
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|36 - 42
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|27
|6
|11
|10
|23 - 33
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|26 - 39
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 34
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Леганес
|0:1 Заявка
|27
|4
|8
|15
|19 - 39
|20
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|23 - 46
|20
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Леганес
Исход игры
Вильярреал
92.2% (166)
Ничья
4.4% (8)
Леганес
3.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.35% (78)
Меньше
54.65% (94)
Обе команды забьют
Да
45.93% (79)
Нет
54.07% (93)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
32.8% (59)
2:0 Вильярреал
27.2% (49)
1:0 Вильярреал
21.1% (38)
3:1 Вильярреал
5.6% (10)
1:1 Ничья
2.2% (4)
3:0 Вильярреал
1.7% (3)
1:2 Леганес
1.7% (3)
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