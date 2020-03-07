Испания: Ла Лига 2019-2020
23' Желтая карточкаРаильо Антонио
40' Желтая карточкаПаулу Оливейра
0:1
42' ГолРодригес Даниэль
66' Желтая карточкаРодригес Даниэль
72' Желтая карточкаАнхель Хосе
0:2
78' ГолКубо Такефуса
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
19
Шарлес
Диас
12
Баба
Идрис
22
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
-
10 Ки СонъёнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лаго ЖуниорНападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
23'
40'
42'
0:1
66'
72'
78'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +7 =3 -10Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис
Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар
Мальорка Последние 20 матчей: +5 =3 -12Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка
Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Мальорка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|48 - 17
|56
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|4
|5
|62 - 31
|55
|3.
|Севилья
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|37 - 27
|46
|4.
|Хетафе
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|37 - 25
|45
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|29 - 19
|44
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 31
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 39
|42
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 36
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|32 - 31
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|25 - 22
|34
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 39
|32
|12.
|Алавес
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|33 - 38
|31
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|36 - 42
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|22 - 29
|29
|16.
|Эйбар
|0:1 Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 38
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 34
|25
|18.
|Мальорка
|1:0 Заявка
|27
|7
|4
|16
|27 - 43
|25
|19.
|Леганес
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|20
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 45
|20
Прогнозы на матч Эйбар 0:2 Мальорка
Исход игры
Эйбар
84% (158)
Ничья
9.6% (18)
Мальорка
6.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.63% (62)
Меньше
64.37% (112)
Обе команды забьют
Да
40.8% (71)
Нет
59.2% (103)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
39.4% (74)
2:1 Эйбар
27.1% (51)
2:0 Эйбар
12.2% (23)
1:1 Ничья
5.3% (10)
1:2 Мальорка
3.2% (6)
0:0 Ничья
1.1% (2)
0:1 Мальорка
1.1% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!