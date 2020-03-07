Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм начался

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Мальорка

45' Анхель Хосе не смог попасть в створ ударом издали

45' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Агбеньену Лумор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Вальент Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Г О О О О Л Родригес Даниэль закручивает штрафной в сетку! Великолепно

40' Паулу Оливейра получил желтую карточку от судьи

40' Посо Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Мальорка

33' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Арбилья Анайц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Эйбар

29' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бигас Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Удар от ворот произведет Мальорка

25' Педро Леон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Раильо Антонио получил желтую карточку от судьи

22' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Рейна Маноло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Раильо Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Мальорка

16' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Эйбар

15' Родригес Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Паулу Оливейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Хорошие скиллы дриблинга показывает Родригес Даниэль , обходя своих соперников

8' Удар от ворот произведет Мальорка

8' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Эрнандес Хуан из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эйбар начинает с центра поля