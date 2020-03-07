Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эйбар
0:2
Второй тайм: 81'

Стадион: Зрители: 6110
Мальорка
0'
23' Желтая карточка
Раильо Антонио
40' Желтая карточка
Паулу Оливейра
0:1
42' Гол
Родригес Даниэль
66' Желтая карточка
Родригес Даниэль
72' Желтая карточка
Анхель Хосе
0:2
78' Гол
Кубо Такефуса
81'
1
Дмитрович
Марко
23
Арбилья
Анайц
12
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
18
Кристофоро
Себастьян
14
Орельяна
Фабиан
9
Энрич
Серхи
19
Шарлес
Диас
1
Рейна
Маноло
20
Седлар
Александр
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
3
Агбеньену
Лумор
26
Кубо
Такефуса
12
Баба
Идрис
14
Родригес
Даниэль
7
Посо
Алехандро
29
Эрнандес
Хуан
22
Будимир
Анте
Эйбар
4-4-2
Мальорка
4-4-2

Ход матча

23'
 
Раильо Антонио
40'
Паулу Оливейра
 
42'
0:1
Родригес Даниэль
57'
Де Бласис Пабло
Папа Диоп
 
57'
Эспозито Эду
Педро Леон
 
66'
 
Родригес Даниэль
72'
 
Лаго Жуниор
Будимир Анте
72'
Анхель Хосе
 
76'
Эскаланте Гонсало
Кристофоро Себастьян
 
78'
0:2
Кубо Такефуса
(Посо Алехандро)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис
Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар
Мальорка Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Мальорка 0:1 Хетафе Бетис 3:3 Мальорка Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка
Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Мальорка: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Мальорка 2:1 Эйбар Ла Лига Мальорка 0:2 Эйбар Сегунда Эйбар 0:1 Мальорка Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 16 8 2 48 - 17 56
2. Барселона Заявка 26 17 4 5 62 - 31 55
3. Севилья Заявка 26 13 7 6 37 - 27 46
4. Хетафе Заявка 26 13 6 7 37 - 25 45
5. Атлетико М Заявка 26 11 11 4 29 - 19 44
6. Реал Сосьедад Заявка 25 13 4 8 43 - 31 43
7. Валенсия Заявка 27 11 9 7 38 - 39 42
8. Вильярреал Заявка 26 11 5 10 43 - 36 38
9. Гранада Заявка 26 11 4 11 32 - 31 37
10. Атлетик Б Заявка 26 8 10 8 25 - 22 34
11. Леванте Заявка 26 10 2 14 31 - 39 32
12. Алавес Заявка 27 8 8 11 29 - 37 32
13. Осасуна Заявка 26 7 10 9 33 - 38 31
14. Бетис Заявка 26 7 9 10 36 - 42 30
15. Вальядолид Заявка 26 6 11 9 22 - 29 29
16. Эйбар 0:1 Заявка 26 7 6 13 25 - 38 27
17. Сельта Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
18. Мальорка 1:0 Заявка 27 7 4 16 27 - 43 25
19. Леганес Заявка 26 4 8 14 19 - 38 20
20. Эспаньол Заявка 26 4 8 14 23 - 45 20
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Новости

Прогнозы на матч Эйбар 0:2 Мальорка

Исход игры
Эйбар
84% (158)
Ничья
9.6% (18)
Мальорка
6.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.63% (62)
Меньше
64.37% (112)
Обе команды забьют
Да
40.8% (71)
Нет
59.2% (103)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
39.4% (74)
2:1 Эйбар
27.1% (51)
2:0 Эйбар
12.2% (23)
1:1 Ничья
5.3% (10)
1:2 Мальорка
3.2% (6)
0:0 Ничья
1.1% (2)
0:1 Мальорка
1.1% (2)
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1,10
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2,20
Ливерпуль - Борнмут
1,76
Вулверхэмптон - Брайтон
1,67
Кристал Пэлас - Уотфорд
1,65
Шеффилд Юнайтед - Норвич
2,00
Арсенал - Вест Хэм
1,60
Саутгемптон - Ньюкасл
1,68
Бёрнли - Тоттенхэм
1,86
Суонси - Вест Бромвич
2,05
Динамо Москва - Тамбов
1,60
Эйбар - Мальорка
1,75
Атлетико М - Севилья
1,88
Барселона - Реал Сосьедад
2,53
Хетафе - Сельта
2,66
Реймс - Брест
1,50
Ницца - Монако
1,55
Анже - Нант
1,58
Дижон - Тулуза
1,85
Метц - Ним
2,12

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