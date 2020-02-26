Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
Позже
Стадион: Мендисорроса
Валенсия
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар
Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М
Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия
Последние игры между собой
Алавес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|48 - 17
|56
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|4
|5
|62 - 31
|55
|3.
|Севилья
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|37 - 27
|46
|4.
|Хетафе
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|37 - 25
|45
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|29 - 19
|44
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 31
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|37 - 38
|41
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 36
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|32 - 31
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|25 - 22
|34
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 39
|32
|12.
|Алавес
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 36
|31
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|33 - 38
|31
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|36 - 42
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|22 - 29
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 34
|25
|18.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 43
|22
|19.
|Леганес
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|20
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 45
|20
Алавес
9.6% (8)
Ничья
26.5% (22)
Валенсия
63.9% (53)
1:2 Валенсия
37.3% (31)
1:1 Ничья
20.5% (17)
0:2 Валенсия
8.4% (7)
0:1 Валенсия
6% (5)
2:1 Алавес
4.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный