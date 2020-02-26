Испания: Ла Лига 2019-2020

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Алавес
 
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Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Леганес 1:1 Алавес Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар
Севилья 1:1 Алавес Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М
Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия

Последние игры между собой

Алавес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Валенсия: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Валенсия 2:1 Алавес Ла Лига Валенсия 3:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Алавес Примера
Алавес 2:1 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:1 Алавес Кубок Короля Алавес 1:2 Валенсия Примера Алавес 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Алавес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 16 8 2 48 - 17 56
2. Барселона Заявка 26 17 4 5 62 - 31 55
3. Севилья Заявка 26 13 7 6 37 - 27 46
4. Хетафе Заявка 26 13 6 7 37 - 25 45
5. Атлетико М Заявка 26 11 11 4 29 - 19 44
6. Реал Сосьедад Заявка 25 13 4 8 43 - 31 43
7. Валенсия Заявка 26 11 8 7 37 - 38 41
8. Вильярреал Заявка 26 11 5 10 43 - 36 38
9. Гранада Заявка 26 11 4 11 32 - 31 37
10. Атлетик Б Заявка 26 8 10 8 25 - 22 34
11. Леванте Заявка 26 10 2 14 31 - 39 32
12. Алавес Заявка 26 8 7 11 28 - 36 31
13. Осасуна Заявка 26 7 10 9 33 - 38 31
14. Бетис Заявка 26 7 9 10 36 - 42 30
15. Вальядолид Заявка 26 6 11 9 22 - 29 29
16. Эйбар Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
17. Сельта Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
18. Мальорка Заявка 26 6 4 16 26 - 43 22
19. Леганес Заявка 26 4 8 14 19 - 38 20
20. Эспаньол Заявка 26 4 8 14 23 - 45 20
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 06.03.2020, осталось 2 дня 21 час 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Алавес - Валенсия
    Алавес
    9.6% (8)
    Ничья
    26.5% (22)
    Валенсия
    63.9% (53)
    1:2 Валенсия
    37.3% (31)
    1:1 Ничья
    20.5% (17)
    0:2 Валенсия
    8.4% (7)
    0:1 Валенсия
    6% (5)
    2:1 Алавес
    4.8% (4)
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