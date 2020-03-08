Испания: Ла Лига 2019-2020

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Осасуна
0:0
Перерыв

Стадион:
Эспаньол
0'
13
Рубен
Мартинес
12
Ронкалья
Факундо
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
20
Брашанац
Дарко
19
Барха
Энрике
11
Гальего
Энрике
14
Гарсия
Рубен
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
20
Бернардо
Эспиноса
18
Кабрера
Леандро
17
Дидак
Вилья
4
Санчес
Виктор
15
Давид
Лопес
7
Лэй
У
10
Дардер
Серхи
23
Эмбарба
Адриан
11
Рауль
де
Томас
Осасуна
4-4-2
Эспаньол
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид
Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол
Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Эспаньол 2:4 Осасуна Ла Лига Эспаньол 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Осасуна Примера
Осасуна 1:0 Эспаньол Примера Осасуна 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Осасуна Примера Осасуна 4:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Осасуна 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 0:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:2 Эспаньол Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 27 18 4 5 63 - 31 58
2. Реал Мадрид Заявка 26 16 8 2 48 - 17 56
3. Севилья Заявка 27 13 8 6 39 - 29 47
4. Хетафе Заявка 27 13 7 7 37 - 25 46
5. Атлетико М Заявка 27 11 12 4 31 - 21 45
6. Реал Сосьедад Заявка 26 13 4 9 43 - 32 43
7. Валенсия Заявка 27 11 9 7 38 - 39 42
8. Вильярреал Заявка 26 11 5 10 43 - 36 38
9. Гранада Заявка 26 11 4 11 32 - 31 37
10. Атлетик Б Заявка 26 8 10 8 25 - 22 34
11. Леванте Заявка 26 10 2 14 31 - 39 32
12. Алавес Заявка 27 8 8 11 29 - 37 32
13. Осасуна 0:0 Заявка 27 7 11 9 33 - 38 32
14. Бетис Заявка 26 7 9 10 36 - 42 30
15. Вальядолид Заявка 26 6 11 9 22 - 29 29
16. Эйбар Заявка 26 7 6 13 26 - 39 27
17. Сельта Заявка 27 5 11 11 22 - 34 26
18. Мальорка Заявка 27 7 4 16 28 - 44 25
19. Эспаньол 0:0 Заявка 27 4 9 14 23 - 45 21
20. Леганес Заявка 26 4 8 14 19 - 38 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Эспаньол

Исход игры
Осасуна
42.7% (76)
Ничья
41% (73)
Эспаньол
16.3% (29)
Тотал 2.5
Больше
27.98% (47)
Меньше
72.02% (121)
Обе команды забьют
Да
64.29% (108)
Нет
35.71% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (62)
1:0 Осасуна
20.8% (37)
2:1 Осасуна
16.9% (30)
0:1 Эспаньол
7.9% (14)
1:2 Эспаньол
6.2% (11)
2:0 Осасуна
2.2% (4)
0:0 Ничья
2.2% (4)
2:2 Ничья
1.7% (3)
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