Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

44' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Гарсия Рубен из команды Осасуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

35' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Эспаньол

34' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Кабрера Леандро ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

33' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Игрок команды Осасуна совершает фол

27' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Осасуна имеет хороший шанс забить.

26' Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

25' Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Эмбарба Адриан из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

22' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Гарсия Рубен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Дидак Вилья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Осасуна

15' Лэй У из команды Эспаньол пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

14' Эступиньян Первис ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

14' Удар от ворот произведет Эспаньол

12' Удар от ворот произведет Осасуна

12' Эмбарба Адриан не смог попасть в створ ударом издали

11' Ронкалья Факундо из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Эспаньол

9' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Эспаньол

7' Гарсия Рубен не смог попасть в створ ударом издали

6' Торрес Роберто наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

6' Кабрера Леандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Хави Лопеc выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Игрок из команды Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Эспаньол

2' Осасуна имеет хороший шанс забить.

2' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Эспаньол начинает с центра поля