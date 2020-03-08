Испания: Ла Лига 2019-2020
19
Барха
Энрике
14
Гарсия
Рубен
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
17
Дидак
Вилья
15
Давид
Лопес
7
Лэй
У
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Арнаис ХосеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид
Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =7 -8Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол
Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 7
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 9
Осасуна 1:0 Эспаньол Примера Осасуна 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Осасуна Примера Осасуна 4:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Осасуна 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 0:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:2 Эспаньол Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|18
|4
|5
|63 - 31
|58
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|48 - 17
|56
|3.
|Севилья
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 29
|47
|4.
|Хетафе
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|37 - 25
|46
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|11
|12
|4
|31 - 21
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|43 - 32
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 39
|42
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 36
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|32 - 31
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|25 - 22
|34
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 39
|32
|12.
|Алавес
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|29 - 37
|32
|13.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|27
|7
|11
|9
|33 - 38
|32
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|36 - 42
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|22 - 29
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|26 - 39
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|22 - 34
|26
|18.
|Мальорка
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|28 - 44
|25
|19.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|27
|4
|9
|14
|23 - 45
|21
|20.
|Леганес
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|20
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Эспаньол
Исход игры
Осасуна
42.7% (76)
Ничья
41% (73)
Эспаньол
16.3% (29)
Тотал 2.5
Больше
27.98% (47)
Меньше
72.02% (121)
Обе команды забьют
Да
64.29% (108)
Нет
35.71% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (62)
1:0 Осасуна
20.8% (37)
2:1 Осасуна
16.9% (30)
0:1 Эспаньол
7.9% (14)
1:2 Эспаньол
6.2% (11)
2:0 Осасуна
2.2% (4)
0:0 Ничья
2.2% (4)
2:2 Ничья
1.7% (3)
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