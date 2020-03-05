Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +7 =6 -7Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона
Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта
Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Бетис: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|48 - 17
|56
|2.
|Барселона
|Заявка
|26
|17
|4
|5
|62 - 31
|55
|3.
|Севилья
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|37 - 27
|46
|4.
|Хетафе
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|37 - 25
|45
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|29 - 19
|44
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 31
|43
|7.
|Валенсия
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|37 - 38
|41
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|43 - 36
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|32 - 31
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|25 - 22
|34
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 39
|32
|12.
|Алавес
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|28 - 36
|31
|13.
|Осасуна
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|33 - 38
|31
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|36 - 42
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|22 - 29
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 34
|25
|18.
|Мальорка
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|26 - 43
|22
|19.
|Леганес
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 38
|20
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|23 - 45
|20
Бетис
0% (0)
Ничья
10.3% (7)
Реал Мадрид
89.7% (61)
1:2 Реал Мадрид
41.2% (28)
0:2 Реал Мадрид
17.6% (12)
1:3 Реал Мадрид
8.8% (6)
0:3 Реал Мадрид
5.9% (4)
0:1 Реал Мадрид
4.4% (3)
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