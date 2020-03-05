Испания: Ла Лига 2019-2020

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Бетис
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона
Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта
Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Бетис: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 12
Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 4
Реал Мадрид 0:0 Бетис Ла Лига Реал Мадрид 0:2 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 3:5 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 0:1 Бетис Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Бетис 1:6 Реал Мадрид Примера Бетис 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Бетис Примера Бетис 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Бетис Примера Реал Мадрид 3:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Реал Мадрид Примера Бетис 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Бетис Примера Реал Мадрид 6:1 Бетис Примера Бетис 1:2 Реал Мадрид Примера Бетис 2:1 Реал Мадрид Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 26 16 8 2 48 - 17 56
2. Барселона Заявка 26 17 4 5 62 - 31 55
3. Севилья Заявка 26 13 7 6 37 - 27 46
4. Хетафе Заявка 26 13 6 7 37 - 25 45
5. Атлетико М Заявка 26 11 11 4 29 - 19 44
6. Реал Сосьедад Заявка 25 13 4 8 43 - 31 43
7. Валенсия Заявка 26 11 8 7 37 - 38 41
8. Вильярреал Заявка 26 11 5 10 43 - 36 38
9. Гранада Заявка 26 11 4 11 32 - 31 37
10. Атлетик Б Заявка 26 8 10 8 25 - 22 34
11. Леванте Заявка 26 10 2 14 31 - 39 32
12. Алавес Заявка 26 8 7 11 28 - 36 31
13. Осасуна Заявка 26 7 10 9 33 - 38 31
14. Бетис Заявка 26 7 9 10 36 - 42 30
15. Вальядолид Заявка 26 6 11 9 22 - 29 29
16. Эйбар Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
17. Сельта Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
18. Мальорка Заявка 26 6 4 16 26 - 43 22
19. Леганес Заявка 26 4 8 14 19 - 38 20
20. Эспаньол Заявка 26 4 8 14 23 - 45 20
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 08.03.2020, осталось 2 дня 15 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости
    Прогнозы на матч Бетис - Реал Мадрид
    Бетис
    0% (0)
    Ничья
    10.3% (7)
    Реал Мадрид
    89.7% (61)
    1:2 Реал Мадрид
    41.2% (28)
    0:2 Реал Мадрид
    17.6% (12)
    1:3 Реал Мадрид
    8.8% (6)
    0:3 Реал Мадрид
    5.9% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    4.4% (3)
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