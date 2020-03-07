Турция: Суперлига 2019-2020

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Фенербахче
1:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Денизлиспор
0'
1:0
22' Гол
Туфан Озан
36' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
44' Вторая желтая карточка
Арслан Толгай-Али
1:1
45' Пенальти
Муравски Радослав
50'
98
Байиндыр
Алтай
4
Исла
Маурисио
15
Азиз
Сердар
20
Густаво
Луис
3
Калдырым
Хассан
Али
7
Туфан
Озан
6
Арслан
Толгай-Али
8
Экичи
Мехмет
10
Крузе
Макс
16
Кадыоглу
Ферди
94
Мурики
Ведат
33
Стаховяк
Адам
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
5
Юмлу
Мустафа
70
Шахан
Олджай
10
Айсатти
Исмаил
8
Муравски
Радослав
7
Родальега
Уго
20
Нияз
Реджеп
77
Бэрроу
Моду
19
Эступиньян
Оскар
Фенербахче
4-2-3-1
Денизлиспор
4-2-3-1

Ход матча

22'
Туфан Озан
(Экичи Мехмет)
1:0
31'
Зайц Миха
Крузе Макс
 
36'
Арслан Толгай-Али
 
44'
Арслан Толгай-Али
 
45'
1:1
Муравски Радослав
46'
Чигерчи Толга
Кадыоглу Ферди
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче
Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче
Денизлиспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор
Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Денизлиспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:1 Денизлиспор Товарищеские матчи Фенербахче 3:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:2 Фенербахче Суперлига
Фенербахче 1:0 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 0:1 Фенербахче Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 25 15 7 3 49 - 24 52
2. Трабзонспор 24 14 7 3 55 - 26 49
3. Галатасарай 24 14 6 4 42 - 18 48
4. Сивасспор 24 14 6 4 45 - 26 48
5. Бешикташ 25 13 4 8 40 - 32 43
6. Фенербахче 1:1 25 11 7 7 45 - 32 40
7. Аланьяспор 24 11 6 7 42 - 24 39
8. Гёзтепе 24 9 8 7 29 - 27 35
9. Газишехир Газиантеп 25 8 8 9 36 - 40 32
10. Денизлиспор 1:1 25 7 7 11 24 - 33 28
11. Генчлербирлиги 24 7 6 11 32 - 42 27
12. Малатьяспор 24 6 7 11 36 - 35 25
13. Ризеспор 23 7 3 13 24 - 39 24
14. Антальяспор 24 5 9 10 26 - 42 24
15. Коньяспор 25 4 11 10 20 - 33 23
16. Касымпаша 24 5 5 14 31 - 49 20
17. Анкарагюджю 25 4 8 13 21 - 44 20
18. Кайсериспор 24 4 7 13 25 - 56 19
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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