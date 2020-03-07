Турция: Суперлига 2019-2020
Фенербахче
1:1
Второй тайм: 50'
Денизлиспор
1:0
22' ГолТуфан Озан
36' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
44' Вторая желтая карточкаАрслан Толгай-Али
1:1
45' ПенальтиМуравски Радослав
15
Азиз
Сердар
20
Густаво
Луис
10
Крузе
Макс
94
Мурики
Ведат
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
70
Шахан
Олджай
20
Нияз
Реджеп
77
Бэрроу
Моду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
-
20 Густаво ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
-
28 Саглам МуратЗащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Omer Beyaz
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
-
70 Шахан ОлджайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Чек ОзгюрЗащитник
-
23 Онази ОджениПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
Ход матча
22'
1:0
31'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +10 =5 -5Трабзонспор 2:1 Фенербахче Антальяспор 2:2 Фенербахче Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче
Фенербахче 1:0 Кыркларелиспор Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче
Денизлиспор Последние 20 матчей: +6 =6 -8Денизлиспор 2:0 Малатьяспор Касымпаша 2:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Коньяспор 0:0 Денизлиспор
Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Денизлиспор 0:3 Антальяспор Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Анкарагюджю 2:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Денизлиспор 2:2 Алтынорду Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 1:1 Истанбул Башакшехир Алтынорду 3:5 Денизлиспор Газишехир Газиантеп 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Бешикташ 1:0 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Сивасспор Денизлиспор 4:1 Мерсин Идманюрду
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Денизлиспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|25
|15
|7
|3
|49 - 24
|52
|2.
|Трабзонспор
|24
|14
|7
|3
|55 - 26
|49
|3.
|Галатасарай
|24
|14
|6
|4
|42 - 18
|48
|4.
|Сивасспор
|24
|14
|6
|4
|45 - 26
|48
|5.
|Бешикташ
|25
|13
|4
|8
|40 - 32
|43
|6.
|Фенербахче
|1:1
|25
|11
|7
|7
|45 - 32
|40
|7.
|Аланьяспор
|24
|11
|6
|7
|42 - 24
|39
|8.
|Гёзтепе
|24
|9
|8
|7
|29 - 27
|35
|9.
|Газишехир Газиантеп
|25
|8
|8
|9
|36 - 40
|32
|10.
|Денизлиспор
|1:1
|25
|7
|7
|11
|24 - 33
|28
|11.
|Генчлербирлиги
|24
|7
|6
|11
|32 - 42
|27
|12.
|Малатьяспор
|24
|6
|7
|11
|36 - 35
|25
|13.
|Ризеспор
|23
|7
|3
|13
|24 - 39
|24
|14.
|Антальяспор
|24
|5
|9
|10
|26 - 42
|24
|15.
|Коньяспор
|25
|4
|11
|10
|20 - 33
|23
|16.
|Касымпаша
|24
|5
|5
|14
|31 - 49
|20
|17.
|Анкарагюджю
|25
|4
|8
|13
|21 - 44
|20
|18.
|Кайсериспор
|24
|4
|7
|13
|25 - 56
|19