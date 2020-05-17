Прогнозы на матч Арминия 1:1 Оснабрюк

1:0
17' ПенальтиКлос Фабиан
20' Желтая карточкаБруннер Седрик
32' Желтая карточкаЯбо Рейнольд
88' Желтая карточкаСуку Себио
1:1
90' ГолАльварес Маркос
10
Ябо
Рейнольд
22
Кюн
Филипп
18
Трапп
Морис
23
Блаша
Давид
27
Агу
Феликс
31
Шмидт
Никлас
20
Марк
Хейдер
11
Сисей
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
-
24 Перес АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Нападающий
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
31 Шмидт НикласПолузащитник
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
11 Сисей АссанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
Ход матча
17'
1:0
20'
32'
88'
90'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|17 (4)
|0.55
|2.
|Фогльзаммер Андреас
|10 (2)
|0.32
|3.
|Эдмундссон Йохан
|5
|0.16
|4.
|Суку Себио
|4 (1)
|0.13
|5.
|Ябо Рейнольд
|4
|0.13
|6.
|Притль Мануэль
|3
|0.1
|7.
|Клаусс Джонатан
|2
|0.06
|8.
|Бруннер Седрик
|2
|0.06
|9.
|Нильссон Хоаким
|1
|0.03
|10.
|Хартель Марсель
|0
|0
|11.
|Хартерц Флориан
|0
|0
|12.
|Ортега Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|11 (3)
|0.35
|2.
|Хайер Моритц
|4
|0.13
|3.
|Bashkim Renneke
|3
|0.1
|4.
|Шмидт Никлас
|3 (1)
|0.1
|5.
|Вольце Кевин
|2
|0.06
|6.
|Хеннинг Брайан
|2
|0.06
|7.
|Гирт Беньямин
|2
|0.06
|8.
|Блаша Давид
|2
|0.06
|9.
|Уахим Анас
|2
|0.06
|10.
|Ван Акен Йост
|1
|0.03
|11.
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|12.
|Агу Феликс
|0
|0
|13.
|Марк Хейдер
|0
|0
|14.
|Таффертсхофер Ульрих
|0
|0
|15.
|Гугганиг Лукас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Притль Мануэль
|9
|0
|2.
|Клос Фабиан
|5
|1
|3.
|Бруннер Седрик
|5
|0
|4.
|Ябо Рейнольд
|4
|0
|5.
|Эдмундссон Йохан
|3
|0
|6.
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|7.
|Хартерц Флориан
|2
|0
|8.
|Суку Себио
|2
|0
|9.
|Пипер Амос
|2
|0
|10.
|Нильссон Хоаким
|1
|0
|11.
|Зальгер Штефан
|1
|0
|12.
|Берендт Бриан
|1
|0
|13.
|Шюц Том
|1
|0
|14.
|Хартель Марсель
|1
|0
|15.
|Клаусс Джонатан
|1
|0
|16.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|17.
|Кунце Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таффертсхофер Ульрих
|9
|1
|2.
|Вольце Кевин
|5
|1
|3.
|Блаша Давид
|3
|1
|4.
|Аменийдо Этьенн
|3
|1
|5.
|Альварес Маркос
|4
|0
|6.
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|7.
|Шмидт Никлас
|4
|0
|8.
|Кюн Филипп
|2
|1
|9.
|Хайер Моритц
|3
|0
|10.
|Уахим Анас
|3
|0
|11.
|Сисей Ассан
|1
|1
|12.
|Ван Акен Йост
|2
|0
|13.
|Bashkim Renneke
|2
|0
|14.
|Трапп Морис
|1
|0
|15.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|16.
|Хеннинг Брайан
|1
|0
|17.
|Агу Феликс
|1
|0
|18.
|Кёлер Свен
|1
|0
|19.
|Кёрбер Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|16.28% (7)
|18.6% (8)
|25.58% (11)
|13.95% (6)
|Оснабрюк
|9.68% (3)
|6.45% (2)
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +12 =6 -2Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия
Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия
Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =7 -7Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 1:1 Оснабрюк
Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Дармштадт 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Оснабрюк 3:1 Штурм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Гамбург Бохум 1:1 Оснабрюк Эммен 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Штуттгарт Ян 3:3 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Арминия Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк
Последние игры между собой
Арминия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|26
|14
|10
|2
|51 - 25
|52
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|42 - 30
|45
|3.
|Гамбург
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|50 - 30
|45
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|34 - 29
|41
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 35
|37
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|37 - 35
|37
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|31 - 33
|36
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|40 - 40
|35
|9.
|Ян
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 44
|33
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 32
|33
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|12.
|Бохум
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|43 - 45
|31
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 36
|30
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 46
|29
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 36
|29
|16.
|Веен Висбаден
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 44
|28
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|35 - 46
|27
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 41
|24
Прогнозы на матч Арминия 1:1 Оснабрюк
Исход игры
Арминия
88.6% (78)
Ничья
9.1% (8)
Оснабрюк
2.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.07% (25)
Меньше
70.93% (61)
Обе команды забьют
Да
36.05% (31)
Нет
63.95% (55)
Популярный счёт
2:0 Арминия
36.4% (32)
2:1 Арминия
25% (22)
1:0 Арминия
22.7% (20)
1:1 Ничья
8% (7)
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