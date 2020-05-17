Прогнозы на матч Арминия 1:1 Оснабрюк

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Арминия
1:1
Конец матча
Оснабрюк
0'
1:0
17' Пенальти
Клос Фабиан
20' Желтая карточка
Бруннер Седрик
32' Желтая карточка
Ябо Рейнольд
88' Желтая карточка
Суку Себио
1:1
90' Гол
Альварес Маркос
90'+6
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Хоаким
8
Хартерц
Флориан
25
Клаусс
Джонатан
20
Зойферт
Нильс
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
10
Ябо
Рейнольд
9
Клос
Фабиан
22
Кюн
Филипп
6
Хайер
Моритц
13
Ван
Акен
Йост
18
Трапп
Морис
7
Bashkim
Renneke
8
Таффертсхофер
Ульрих
23
Блаша
Давид
27
Агу
Феликс
31
Шмидт
Никлас
20
Марк
Хейдер
11
Сисей
Ассан
Арминия
4-5-1
Оснабрюк
3-4-1-2

Ход матча

17'
Клос Фабиан
1:0
20'
Бруннер Седрик
 
32'
Ябо Рейнольд
 
60'
Суку Себио
Клаусс Джонатан
 
72'
Фогльзаммер Андреас
Ябо Рейнольд
 
72'
Кунце Фабиан
Зойферт Нильс
 
74'
 
Хеннинг Брайан
Таффертсхофер Ульрих
74'
 
Альварес Маркос
Марк Хейдер
83'
 
Manuel Pulido
Bashkim Renneke
83'
 
Аменийдо Этьенн
Агу Феликс
86'
 
Гирт Беньямин
Шмидт Никлас
88'
Суку Себио
 
90'
Зальгер Штефан
Хартель Марсель
 
90'
1:1
Альварес Маркос

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 17 (4) 0.55
2. Фогльзаммер Андреас 10 (2) 0.32
3. Эдмундссон Йохан 5 0.16
4. Суку Себио 4 (1) 0.13
5. Ябо Рейнольд 4 0.13
6. Притль Мануэль 3 0.1
7. Клаусс Джонатан 2 0.06
8. Бруннер Седрик 2 0.06
9. Нильссон Хоаким 1 0.03
10. Хартель Марсель 0 0
11. Хартерц Флориан 0 0
12. Ортега Штефан 0 0
Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 11 (3) 0.35
2. Хайер Моритц 4 0.13
3. Bashkim Renneke 3 0.1
4. Шмидт Никлас 3 (1) 0.1
5. Вольце Кевин 2 0.06
6. Хеннинг Брайан 2 0.06
7. Гирт Беньямин 2 0.06
8. Блаша Давид 2 0.06
9. Уахим Анас 2 0.06
10. Ван Акен Йост 1 0.03
11. Аменийдо Этьенн 1 0.03
12. Агу Феликс 0 0
13. Марк Хейдер 0 0
14. Таффертсхофер Ульрих 0 0
15. Гугганиг Лукас 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Притль Мануэль 9 0
2. Клос Фабиан 5 1
3. Бруннер Седрик 5 0
4. Ябо Рейнольд 4 0
5. Эдмундссон Йохан 3 0
6. Фогльзаммер Андреас 2 0
7. Хартерц Флориан 2 0
8. Суку Себио 2 0
9. Пипер Амос 2 0
10. Нильссон Хоаким 1 0
11. Зальгер Штефан 1 0
12. Берендт Бриан 1 0
13. Шюц Том 1 0
14. Хартель Марсель 1 0
15. Клаусс Джонатан 1 0
16. Зойферт Нильс 1 0
17. Кунце Фабиан 1 0
Оснабрюк
# Игрок      
1. Таффертсхофер Ульрих 9 1
2. Вольце Кевин 5 1
3. Блаша Давид 3 1
4. Аменийдо Этьенн 3 1
5. Альварес Маркос 4 0
6. Гугганиг Лукас 4 0
7. Шмидт Никлас 4 0
8. Кюн Филипп 2 1
9. Хайер Моритц 3 0
10. Уахим Анас 3 0
11. Сисей Ассан 1 1
12. Ван Акен Йост 2 0
13. Bashkim Renneke 2 0
14. Трапп Морис 1 0
15. Фризенбихлер Кевин 1 0
16. Хеннинг Брайан 1 0
17. Агу Феликс 1 0
18. Кёлер Свен 1 0
19. Кёрбер Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 11.63% (5) 13.95% (6) 16.28% (7) 18.6% (8) 25.58% (11) 13.95% (6)
 Оснабрюк 9.68% (3) 6.45% (2) 22.58% (7) 22.58% (7) 16.13% (5) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Штуттгарт 1:1 Арминия Арминия 1:0 Веен Висбаден Арминия 1:0 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 2:4 Арминия
Арминия 6:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия Арминия 2:0 Бохум Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 3:0 Арминия Хайденхайм 0:0 Арминия Арминия 2:2 Карлсруэ Дармштадт 1:3 Арминия Арминия 1:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:5 Арминия Арминия 2:1 Хольштайн Киль Арминия 2:3 Шальке 04 Динамо Дрезден 0:1 Арминия Арминия 1:1 Гамбург Ганновер 96 1:2 Арминия Оснабрюк 0:1 Арминия
Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 1:1 Оснабрюк
Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Дармштадт 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Оснабрюк 3:1 Штурм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Гамбург Бохум 1:1 Оснабрюк Эммен 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Штуттгарт Ян 3:3 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Гройтер Фюрт Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Арминия Веен Висбаден 2:0 Оснабрюк

Последние игры между собой

Арминия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 1
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 5
Оснабрюк 0:1 Арминия Бундеслига 2 Оснабрюк 0:4 Арминия Бундеслига 3 Арминия 1:2 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 0:0 Арминия Товарищеские матчи
Арминия 1:0 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 0:0 Арминия Бундеслига 3 Арминия 1:1 Оснабрюк Бундеслига 3 Оснабрюк 1:1 Арминия Бундеслига 3 Оснабрюк 0:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 0:5 Арминия Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 26 14 10 2 51 - 25 52
2. Штуттгарт Заявка 26 13 6 7 42 - 30 45
3. Гамбург Заявка 26 12 9 5 50 - 30 45
4. Хайденхайм Заявка 26 11 8 7 34 - 29 41
5. Гройтер Фюрт Заявка 26 10 7 9 39 - 35 37
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 26 10 7 9 37 - 35 37
7. Дармштадт Заявка 26 8 12 6 31 - 33 36
8. Хольштайн Киль Заявка 26 9 8 9 40 - 40 35
9. Ян Заявка 26 9 6 11 38 - 44 33
10. Санкт-Паули Заявка 26 8 9 9 34 - 32 33
11. Ганновер 96 Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
12. Бохум Заявка 26 7 10 9 43 - 45 31
13. Оснабрюк Заявка 26 7 9 10 33 - 36 30
14. Нюрнберг Заявка 26 7 8 11 34 - 46 29
15. Зандхаузен Заявка 26 6 11 9 31 - 36 29
16. Веен Висбаден Заявка 26 7 7 12 33 - 44 28
17. Карлсруэ Заявка 26 6 9 11 35 - 46 27
18. Динамо Дрезден Заявка 25 6 6 13 25 - 41 24
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Ябо Рейнольд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Бруннер Седрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Клос Фабиан из команды Арминия забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Прогнозы на матч Арминия 1:1 Оснабрюк

Исход игры
Арминия
88.6% (78)
Ничья
9.1% (8)
Оснабрюк
2.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
29.07% (25)
Меньше
70.93% (61)
Обе команды забьют
Да
36.05% (31)
Нет
63.95% (55)
Популярный счёт
2:0 Арминия
36.4% (32)
2:1 Арминия
25% (22)
1:0 Арминия
22.7% (20)
1:1 Ничья
8% (7)
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