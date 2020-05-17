Прогнозы на матч Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Санкт-Паули
1:0
Конец матча
Нюрнберг
0'
18' Желтая карточка
Бенателли Рико
55' Красная карточка
Матения Кристиан
1:0
84' Гол
Дьёкереш Виктор
90'+6
30
Химмельман
Робин
43
Ольссон
Себастьян
3
Оэстигор
Лео
15
Бубалла
Даниэль
17
Пенни
Мэттью
26
Бенателли
Рико
12
Мияичи
Рио
28
Собота
Вальдемар
5
Кнолль
Марвин
18
Диамантакос
Димитрис
25
Верман
Хенк
26
Матения
Кристиан
25
Сорг
Оливер
3
Мавропанос
Константинос
33
Марграйттер
Георг
6
Хандверкер
Тим
15
Нюрнбергер
Фабиан
5
Гайс
Йоханнес
8
Доведан
Никола
18
Беренс
Ханно
17
Хак
Робин
11
Зреляк
Адам
Санкт-Паули
4-1-3-2
Нюрнберг
4-2-3-1

Ход матча

18'
Бенателли Рико
 
39'
Беккер Финн
Диамантакос Димитрис
 
55'
 
Матения Кристиан
56'
 
Дорнебуш Феликс
Гайс Йоханнес
64'
 
Шлойзенер Фабиан
Доведан Никола
64'
 
Фрай Микаэль
Зреляк Адам
68'
Дьёкереш Виктор
Пенни Мэттью
 
78'
 
Хайзе Филип
Хак Робин
79'
 
Эррас Патрик
Беренс Ханно
84'
Дьёкереш Виктор
(Собота Вальдемар)
1:0
86'
Флюм Йоханнес
Собота Вальдемар
 
86'
Лоуренс Джеймс
Верман Хенк
 
86'
Тащи Борис
Бенателли Рико
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диамантакос Димитрис 8 (2) 0.26
2. Верман Хенк 8 0.26
3. Дьёкереш Виктор 7 0.23
4. Собота Вальдемар 3 0.1
5. Конте Кристиан 2 0.06
6. Дели Матс Мёллер 1 0.03
7. Мияичи Рио 1 0.03
8. Лоуренс Джеймс 1 0.03
9. Пенни Мэттью 1 0.03
10. Беккер Финн 1 0.03
11. Кнолль Марвин 0 0
12. Тащи Борис 0 0
13. Ланкфорд Кевин 0 0
Нюрнберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хак Робин 7 0.23
2. Гайс Йоханнес 5 (2) 0.16
3. Беренс Ханно 5 0.16
4. Доведан Никола 4 0.13
5. Фрай Микаэль 4 0.13
6. Сёренсен Асгер 4 0.13
7. Марграйттер Георг 2 0.06
8. Хандверкер Тим 1 0.03
9. Керк Себастьян 1 0.03
10. Эррас Патрик 1 0.03
11. Хайзе Филип 0 0
12. Сорг Оливер 0 0
13. Шлойзенер Фабиан 0 0
14. Мюль Лукас 0 0
15. Нюрнбергер Фабиан 0 0

Карточки

Санкт-Паули
# Игрок      
1. Ольссон Себастьян 5 0
2. Собота Вальдемар 4 0
3. Оэстигор Лео 4 0
4. Цирайс Филипп 2 1
5. Пенни Мэттью 2 1
6. Диарра Юба 2 1
7. Флюм Йоханнес 3 0
8. Мияичи Рио 3 0
9. Бенателли Рико 2 0
10. Диамантакос Димитрис 2 0
11. Бубалла Даниэль 2 0
12. Цандер Лука-Милан 2 0
13. Дели Матс Мёллер 2 0
14. Карстенс Флориан 2 0
15. Калла Ян-Филипп 1 0
16. Тащи Борис 1 0
17. Верман Хенк 1 0
18. Лоуренс Джеймс 1 0
19. Дьёкереш Виктор 1 0
20. Хоффман Никлас 1 0
21. Беккер Финн 1 0
22. Куюджу Мерт 1 0
Нюрнберг
# Игрок      
1. Сёренсен Асгер 4 2
2. Фрай Микаэль 5 1
3. Гайс Йоханнес 5 0
4. Хак Робин 5 0
5. Доведан Никола 4 0
6. Эррас Патрик 4 0
7. Нюрнбергер Фабиан 2 1
8. Беренс Ханно 3 0
9. Йегер Лукас 3 0
10. Хандверкер Тим 3 0
11. Валентини Энрико 2 0
12. Шлойзенер Фабиан 2 0
13. Мюль Лукас 2 0
14. Матения Кристиан 0 1
15. Марграйттер Георг 1 0
16. Хайзе Филип 1 0
17. Сорг Оливер 1 0
18. Лохкемпер Феликс 1 0
19. Мавропанос Константинос 1 0
20. Гнезда-Черин Адам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Паули 12.5% (4) 37.5% (12) 12.5% (4) 21.88% (7) 6.25% (2) 9.38% (3)
 Нюрнберг 15.15% (5) 12.12% (4) 18.18% (6) 24.24% (8) 18.18% (6) 12.12% (4)

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден
Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер
Нюрнберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Дармштадт Хайденхайм 2:2 Нюрнберг
Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Гамбург 4:1 Нюрнберг Нюрнберг 5:2 Бавария Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:5 Арминия Бохум 3:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Ян Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Ганновер 96 0:4 Нюрнберг

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Нюрнберг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Нюрнберг 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:4 Нюрнберг Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Нюрнберг 5:0 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 3:2 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 26 14 10 2 51 - 25 52
2. Штуттгарт Заявка 26 13 6 7 42 - 30 45
3. Гамбург Заявка 26 12 9 5 50 - 30 45
4. Хайденхайм Заявка 26 11 8 7 34 - 29 41
5. Гройтер Фюрт Заявка 26 10 7 9 39 - 35 37
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 26 10 7 9 37 - 35 37
7. Дармштадт Заявка 26 8 12 6 31 - 33 36
8. Хольштайн Киль Заявка 26 9 8 9 40 - 40 35
9. Ян Заявка 26 9 6 11 38 - 44 33
10. Санкт-Паули Заявка 26 8 9 9 34 - 32 33
11. Ганновер 96 Заявка 25 8 8 9 34 - 37 32
12. Бохум Заявка 26 7 10 9 43 - 45 31
13. Оснабрюк Заявка 26 7 9 10 33 - 36 30
14. Нюрнберг Заявка 26 7 8 11 34 - 46 29
15. Зандхаузен Заявка 26 6 11 9 31 - 36 29
16. Веен Висбаден Заявка 26 7 7 12 33 - 44 28
17. Карлсруэ Заявка 26 6 9 11 35 - 46 27
18. Динамо Дрезден Заявка 25 6 6 13 25 - 41 24
Фрибет до 10000 рублей! Бонус до 20000 рублей!

Прогнозы на матч Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг

Исход игры
Санкт-Паули
60.9% (53)
Ничья
31% (27)
Нюрнберг
8% (7)
Тотал 2.5
Больше
48.24% (41)
Меньше
51.76% (44)
Обе команды забьют
Да
74.12% (63)
Нет
25.88% (22)
Популярный счёт
2:1 Санкт-Паули
35.6% (31)
1:1 Ничья
26.4% (23)
1:0 Санкт-Паули
17.2% (15)
1:2 Нюрнберг
4.6% (4)
2:2 Ничья
4.6% (4)
0:1 Нюрнберг
3.4% (3)
2:0 Санкт-Паули
3.4% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 



 