Прогнозы на матч Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг

Санкт-Паули
1:0
Конец матча
Нюрнберг
18' Желтая карточкаБенателли Рико
55' Красная карточкаМатения Кристиан
1:0
84' ГолДьёкереш Виктор
17
Пенни
Мэттью
12
Мияичи
Рио
25
Верман
Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенни МэттьюЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Кордес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Беккер ФиннПолузащитник
-
24 Тащи БорисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Сорг ОливерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Беренс ХанноПолузащитник
-
17 Хак РобинПолузащитник
-
11 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мюль ЛукасЗащитник
-
19 Хайзе ФилипЗащитник
- Защитник
-
29 Эррас ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Келлер Йенс
Ход матча
18'
55'
78'
84'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диамантакос Димитрис
|8 (2)
|0.26
|2.
|Верман Хенк
|8
|0.26
|3.
|Дьёкереш Виктор
|7
|0.23
|4.
|Собота Вальдемар
|3
|0.1
|5.
|Конте Кристиан
|2
|0.06
|6.
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.03
|7.
|Мияичи Рио
|1
|0.03
|8.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.03
|9.
|Пенни Мэттью
|1
|0.03
|10.
|Беккер Финн
|1
|0.03
|11.
|Кнолль Марвин
|0
|0
|12.
|Тащи Борис
|0
|0
|13.
|Ланкфорд Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хак Робин
|7
|0.23
|2.
|Гайс Йоханнес
|5 (2)
|0.16
|3.
|Беренс Ханно
|5
|0.16
|4.
|Доведан Никола
|4
|0.13
|5.
|Фрай Микаэль
|4
|0.13
|6.
|Сёренсен Асгер
|4
|0.13
|7.
|Марграйттер Георг
|2
|0.06
|8.
|Хандверкер Тим
|1
|0.03
|9.
|Керк Себастьян
|1
|0.03
|10.
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|11.
|Хайзе Филип
|0
|0
|12.
|Сорг Оливер
|0
|0
|13.
|Шлойзенер Фабиан
|0
|0
|14.
|Мюль Лукас
|0
|0
|15.
|Нюрнбергер Фабиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ольссон Себастьян
|5
|0
|2.
|Собота Вальдемар
|4
|0
|3.
|Оэстигор Лео
|4
|0
|4.
|Цирайс Филипп
|2
|1
|5.
|Пенни Мэттью
|2
|1
|6.
|Диарра Юба
|2
|1
|7.
|Флюм Йоханнес
|3
|0
|8.
|Мияичи Рио
|3
|0
|9.
|Бенателли Рико
|2
|0
|10.
|Диамантакос Димитрис
|2
|0
|11.
|Бубалла Даниэль
|2
|0
|12.
|Цандер Лука-Милан
|2
|0
|13.
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|14.
|Карстенс Флориан
|2
|0
|15.
|Калла Ян-Филипп
|1
|0
|16.
|Тащи Борис
|1
|0
|17.
|Верман Хенк
|1
|0
|18.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|19.
|Дьёкереш Виктор
|1
|0
|20.
|Хоффман Никлас
|1
|0
|21.
|Беккер Финн
|1
|0
|22.
|Куюджу Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сёренсен Асгер
|4
|2
|2.
|Фрай Микаэль
|5
|1
|3.
|Гайс Йоханнес
|5
|0
|4.
|Хак Робин
|5
|0
|5.
|Доведан Никола
|4
|0
|6.
|Эррас Патрик
|4
|0
|7.
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|1
|8.
|Беренс Ханно
|3
|0
|9.
|Йегер Лукас
|3
|0
|10.
|Хандверкер Тим
|3
|0
|11.
|Валентини Энрико
|2
|0
|12.
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|13.
|Мюль Лукас
|2
|0
|14.
|Матения Кристиан
|0
|1
|15.
|Марграйттер Георг
|1
|0
|16.
|Хайзе Филип
|1
|0
|17.
|Сорг Оливер
|1
|0
|18.
|Лохкемпер Феликс
|1
|0
|19.
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|20.
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Паули
|12.5% (4)
|37.5% (12)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|6.25% (2)
|9.38% (3)
|Нюрнберг
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =5 -9Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден
Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Бохум Санкт-Паули 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр Хайденхайм 1:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Санкт-Паули 1:0 Вердер
Нюрнберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Карлсруэ 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 1:2 Дармштадт Хайденхайм 2:2 Нюрнберг
Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Гамбург 4:1 Нюрнберг Нюрнберг 5:2 Бавария Нюрнберг 2:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:1 Нюрнберг Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Гройтер Фюрт 0:0 Нюрнберг Нюрнберг 1:5 Арминия Бохум 3:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 2:2 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Ян Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули Ганновер 96 0:4 Нюрнберг
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Нюрнберг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Санкт-Паули 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:4 Нюрнберг Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2 Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Нюрнберг 5:0 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 3:2 Нюрнберг Бундеслига Нюрнберг 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|26
|14
|10
|2
|51 - 25
|52
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|42 - 30
|45
|3.
|Гамбург
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|50 - 30
|45
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|34 - 29
|41
|5.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 35
|37
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|37 - 35
|37
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|31 - 33
|36
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|40 - 40
|35
|9.
|Ян
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 44
|33
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 32
|33
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 37
|32
|12.
|Бохум
|Заявка
|26
|7
|10
|9
|43 - 45
|31
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|33 - 36
|30
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|34 - 46
|29
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|31 - 36
|29
|16.
|Веен Висбаден
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 44
|28
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|35 - 46
|27
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 41
|24
Прогнозы на матч Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг
Исход игры
Санкт-Паули
60.9% (53)
Ничья
31% (27)
Нюрнберг
8% (7)
Тотал 2.5
Больше
48.24% (41)
Меньше
51.76% (44)
Обе команды забьют
Да
74.12% (63)
Нет
25.88% (22)
Популярный счёт
2:1 Санкт-Паули
35.6% (31)
1:1 Ничья
26.4% (23)
1:0 Санкт-Паули
17.2% (15)
1:2 Нюрнберг
4.6% (4)
2:2 Ничья
4.6% (4)
0:1 Нюрнберг
3.4% (3)
2:0 Санкт-Паули
3.4% (3)
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